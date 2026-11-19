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Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС

Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС - 19.11.2026 Украина.ру

Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что технический характер мандата организации и отсутствие полномочий для политического анализа не позволяет ему называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом вечером 18 ноября сообщает РИА Новости

2026-11-19T03:10

2026-11-19T03:10

2026-11-19T03:10

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Корреспондент агентства задал главе организации вопрос о планах назвать виновных в атаках на ЗАЭС, во время пресс-конференции на полях Совета управляющих МАГАТЭ."Мы не аналитики, какими могут быть политические аналитики... Мы международный корпус аудиторов, инспекторов. Когда мы высказываемся о чем-либо, это должно быть что-то, что мы могли независимым способом проверить", — ответил Гросси.Он также добавил, что МАГАТЭ не будет называть виновных в атаках на основании заявлений сторон.МИД РФ неоднократно призывал МАГАТЭ и его гендиректора однозначно оценить удары ВСУ по ЗАЭС, учитывая, что под прицелом киевских боевиков вместе с российскими специалистами оказываются и сотрудники секретариата организации.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Гросси продолжает уклоняться от признания вины Киева в безрассудных атаках на ЗАЭС и убийствах сотрудников станции.По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Алексея Ртищева интенсивность атак ВСУ на критически важные объекты Запорожской АЭС возросла. Под огонь всё чаще попадает мирное население, обеспечивающее работу станции.Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что ВСУ ведут систематическую и непрерывную охоту на сотрудников Запорожской АЭС.Подробнее об этом - в публикации Уже 15-й с апреля сотрудник ЗАЭС погиб в своём доме при ночным ударе ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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