https://ukraina.ru/20240508/1054958172.html
Чтобы "цветок" Очеретино не закрылся: участник Югославской войны призвал к новой мобилизации в России
Чтобы "цветок" Очеретино не закрылся: участник Югославской войны призвал к новой мобилизации в России - 08.05.2024 Украина.ру
Чтобы "цветок" Очеретино не закрылся: участник Югославской войны призвал к новой мобилизации в России
Бойцов, которых призвали по мобилизации осенью 2022 года, осенью 2024 года нужно демобилизовать и отправить по домам. Если не сделать кадровую рокировку, ситуация на фронте может поменяться
2024-05-08T05:45
2024-05-08T05:45
2024-05-08T05:45
новости
россия
мобилизация
сво
очеретино
запад
украина.ру
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов.Он отметил, что мобилизованные в 2022 году уже накопили усталость. Плюс люди должны понимать, что идут на войну не навсегда. При этом рассчитывать на то, что ВСУ и дальше продолжат семимильными шагами терять боеспособность нельзя, Киев получил новый пакет помощи от Вашингтона.Поликарпов отметил, что России нужно продолжить работу на слом украинской военной военной машины, ведь если ВС РФ дойдут до Днепра, а ВСУ к тому времени сохранят боеспособность, российским бойцам придется форсировать Днепр как в 1943 году, а "этого хотелось бы избежать".Он выразил надежду, что ВС РФ удастся ускорить темпы проведения СВО, ведь в противном случае Запад в ближайшие несколько лет выйдет на большие производственные объемы."В Иране есть шутливая пословица: 200 лет войны самые сложные. Мы можем оказаться в точно таком же графике. Учитывая, что Запад четко планирует поставки на Украину на несколько лет вперед. И останавливаться они не собираются", - резюмировал Поликарпов.ИНТЕРВЬЮ МИХАИЛ ПОЛИКАРПОВ: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с ПольшейТем временем российские военкоры сообщают о продвижении ВС РФ на фронте. В частности, ряд журналистов написали о том, что ВСУ потеряли поселок Кисловка на Сватово-Купянском направлении, а чуть раньше российские войска освободили поселок Котляровка.Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что "ВС РФ подошли к ключевому участку обороны в районе Часова Яра. Это место считается определяющим для дальнейшего развития событий в регионе. Передовые отряды расположились возле труб канала Северский Донец".Позже он уточнил эту информацию, отметив, что российские бойцы "прорвались через лесопосадки к югу от Часова Яра, также захватили несколько опорных пунктов и уничтожили мост, вследствие чего нарушили логистику для ВСУ"."ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронтеТакже за последнее время стало известно об освобождении Новомихайловки, Красногоровки, Очеретино и Архангельского, продвижении российской группировки войск "Запад" в районе села Терны под Донецком, улучшении тактического положения бойцами группировки "Центр" и других успехах российских бойцов на фронте."Мы фактически прорвали фронт": военный политолог рассказал о мощном продвижении армии РФ под ОчеретиноНесколько дней назад замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что военная помощь Запада не изменит положение дел на фронте.Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО
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новости, россия, мобилизация, сво, очеретино, запад, украина.ру
Чтобы "цветок" Очеретино не закрылся: участник Югославской войны призвал к новой мобилизации в России
Бойцов, которых призвали по мобилизации осенью 2022 года, осенью 2024 года нужно демобилизовать и отправить по домам. Если не сделать кадровую рокировку, ситуация на фронте может поменяться
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов.
Он отметил, что мобилизованные в 2022 году уже накопили усталость. Плюс люди должны понимать, что идут на войну не навсегда. При этом рассчитывать на то, что ВСУ и дальше продолжат семимильными шагами терять боеспособность нельзя, Киев получил новый пакет помощи от Вашингтона.
Поликарпов отметил, что России нужно продолжить работу на слом украинской военной военной машины, ведь если ВС РФ дойдут до Днепра, а ВСУ к тому времени сохранят боеспособность, российским бойцам придется форсировать Днепр как в 1943 году, а "этого хотелось бы избежать".
"Сейчас наши войска отодвигают ВСУ от Донецка. С Очеретино у противника второй провал за два месяца. Мы взяли Керамик, Новобахмутовку, Архангельское в стадии зачистки. Там просто раскрылся "цветок", как это было в случае с Попасной. Это наступление по расходящимся направлениям. Оно авантюрно и опасно, но иногда работает. Мы его боялись в случае с Попасной, но оно сработало. В случае с Очеретино фронт тоже трещит", - сказал Поликарпов.
Он выразил надежду, что ВС РФ удастся ускорить темпы проведения СВО, ведь в противном случае Запад в ближайшие несколько лет выйдет на большие производственные объемы.
"В Иране есть шутливая пословица: 200 лет войны самые сложные. Мы можем оказаться в точно таком же графике. Учитывая, что Запад четко планирует поставки на Украину на несколько лет вперед. И останавливаться они не собираются", - резюмировал Поликарпов.
Тем временем российские военкоры сообщают о продвижении ВС РФ на фронте. В частности, ряд журналистов написали о том, что ВСУ потеряли поселок Кисловка на Сватово-Купянском направлении, а чуть раньше российские войска освободили поселок Котляровка.
Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что "ВС РФ подошли к ключевому участку обороны в районе Часова Яра. Это место считается определяющим для дальнейшего развития событий в регионе. Передовые отряды расположились возле труб канала Северский Донец".
Позже он уточнил эту информацию, отметив, что российские бойцы "прорвались через лесопосадки к югу от Часова Яра, также захватили несколько опорных пунктов и уничтожили мост, вследствие чего нарушили логистику для ВСУ".
Также за последнее время стало известно об освобождении Новомихайловки, Красногоровки, Очеретино и Архангельского, продвижении российской группировки войск "Запад" в районе села Терны под Донецком, улучшении тактического положения бойцами группировки "Центр" и других успехах российских бойцов на фронте.
Несколько дней назад замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что военная помощь Запада не изменит положение дел на фронте.
Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.