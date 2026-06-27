https://ukraina.ru/20260627/doma-rassypalis-na-glazakh-venesuela-postradala-ot-silneyshego-zemletryaseniya-1080703085.html

"Дома рассыпались на глазах". Венесуэла пострадала от сильнейшего землетрясения

"Дома рассыпались на глазах". Венесуэла пострадала от сильнейшего землетрясения - 27.06.2026 Украина.ру

"Дома рассыпались на глазах". Венесуэла пострадала от сильнейшего землетрясения

Венесуэла пережила одно из самых сильных землетрясений в своей истории. Два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 балла за считанные секунды разрушили тысячи зданий на территории нескольких штатов этого южноамериканского государства

2026-06-27T08:00

2026-06-27T08:00

2026-06-27T08:00

эксклюзив

мир без границ

николас мадуро

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венесуэла

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Согласно последним данным, которые озвучил в эфире телеканала Venezolana de Television министр здравоохранения Карлос Альварадо, в результате стихийного бедствия погибли 589 человек. Тысячи людей считаются пропавшими без вести. Многие из них остаются под завалами, и итоговое число жертв обещает быть очень большим.Основная часть Венесуэлы находится в сейсмоопасной зоне. Ее столица расположена на склонах горного хребта, и переживает землетрясения не впервые. Каракас серьезно пострадал от толчков, однако основная сила подземного удара пришлась на побережье Карибского моря, разрушив целые кварталы жилых домов, несколько электростанций, продуктовые склады, портовую инфраструктуру и объекты на территории международного аэропорта Майкетия.Некоторые местные жители успели запечатлеть катастрофу на телефон, снимая жилые дома, которые рассыпались на глазах у выбежавших наружу людей. Местные чрезвычайные службы успели предупредить о толчках прямо перед поземным ударом, и, судя по всему, это спасло много человеческих жизней."Пришло уведомление на телефон, проходит секунда-три и начинает трясти. Я понимаю, что вот оно, землетрясение... Конечно, очень тяжело видеть такие картины. Дома просто сложились как карточные домики: один сложился, второй просто рассыпался в пыль, третий тоже сложился", – рассказала об этом русскоязычный гид-переводчик Анна Осипова, проживающая в Каракасе.Депутат венесуэльского парламента Николас Мадуро Герра, сын захваченного американцами президента Николаса Мадуро, который работает вместе со спасателями в разрушенном квартале Каракаса, отметил – стихия уничтожила здания, построенные в 1950-1960-х годах, когда города Венесуэлы застраивались на фоне нефтяного бума, без соблюдения надлежащих строительных стандартов. Он называет сложившуюся ситуацию огромной трагедией, реальные масштабы которой станут понятны только в течение ближайшего времени.Спасатели пытаются извлечь из-под завалов выживших. Иногда это удается, но в интернете распространяются драматичные записи, где погребенные под бетоном люди тщетно взывают о помощи – потому что у спасателей не хватает техники, а часть топливных заправок была уничтожена во время землетрясения.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал оказать Каракасу финансовую помощь и распорядился послать в Венесуэлу войска. Но пока на месте катастрофы замечены только кубинские медики, которые работали в венесуэльских городах е по контракту, и присоединились к спасательным операциям по призыву президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.Временный президент Венесуэлы Делси Родригес ввела в стране режим чрезвычайного положения. В первые часы после землетрясения она обратилась к народу вместе со своим братом Хорхе Родригесом, который занимает пост председателя Национальной ассамблеи, и влиятельным министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Венесуэльские лидеры заявили, что ситуация в стране находится под контролем у государственных и силовых структур, пообещав оказывать помощь всем нуждающимся в поддержке гражданам и жестко пресекать отмеченные случаи мародерства.Тем не менее, проблемы только начинаются. Местная фондовая биржа приостановила торги, транспортная система частично парализована, включая работу столичного метрополитена и железной дороги. Эксперты опасаются, что в пострадавших районах начнется нехватка продовольствия и вспыхнут эпидемии инфекционных заболеваний. Согласно предварительным подсчетам геологической службы США, ущерб от землетрясения может составить астрономическую сумму – около ста миллиардов долларов. Но ослабленная многолетними западными санкциями Венесуэла не имеет на сегодня в бюджете подобных резервных средств.После похищения Николаса Мадуро Вашингтон снял с Каракаса некоторые незаконные санкционные ограничения, что позволило снова продавать нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Уровень суточной добычи нефти достиг накануне подземных толчков 1,25 млн баррелей, против 0,75 млн баррелей летом прошлого года, а часть накопленных во время санкций нефтяных запасов были реализованы при посредничестве американских и европейских кампаний.Тем не менее, в стране по-прежнему наблюдалась гиперинфляция, а по данным Организации Объединенных Наций 8 миллионов венесуэльцев находились за чертой бедности, нуждаясь в самом необходимом. В основном потому, что большая часть заработанные нефтедолларов оседает сейчас в США, и вообще не попадает в Венесуэлу.Президент Николас Мадуро, который уже полгода находится в американской тюрьме, в статусе политического заключенного, призвал венесуэльцев к солидарности и сплочению, рекомендуя не поддаваться паническим настроениям."В этот трудный момент Венесуэле необходимы единство, спокойствие и взаимная поддержка", – написал он в своем заявлении, призывая оперативно развернуть работу спасательных служб, задействовать в этих работах армию и позаботиться о самых незащищенных гражданах – детях и стариках.Разрушительное землетрясение может самым серьезным образом сказаться на политической ситуации в пострадавшей южноамериканской республике. Прозападная оппозиция, которая приветствовала в начале года американскую агрессию, завершившуюся похищением президента Мадуро недовольна тем, что чависты до сих пор удерживают власть, занимая основные государственные посты и должности губернаторов штатов.Оппозиционные лидеры требуют от Трампа обеспечить стране "реальные перемены". Западная пресса возмущенно пишет о том, что Делси Родригес назначила главой министерства обороны генерала Густаво Гонсалеса Лопеса, бывшего главу органов безопасности, который находится под американскими санкциями еще со времен Барака Обамы. Европейский либеральный истеблишмент по-прежнему пытается продвигать фигуру грантовой активистки Марии Корины Мачадо, которую специально наградили Нобелевской премии мира, в расчете на то, что это обеспечит ей успешную политическую карьеру на родине.Природная катастрофа может привести в Венесуэле к острому гуманитарному кризису. В случае подобного сценария радикальные западные круги вполне могут попытаться устроить в пострадавшем от землетрясения государстве очередной цветной путч, чтобы присвоить себе ее нефтяные запасы. И венесуэльским политикам вскоре предстоит ответить на эти вполне реальные вызовы.

https://ukraina.ru/20260626/minzdrav-venesuely-rasskazal-o-zhertvakh-i-postradavshikh-ot-zemletryaseniya-1080656526.html

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Александр Савко

эксклюзив, мир без границ, николас мадуро, дональд трамп, барак обама (старший), венесуэла, сша, куба