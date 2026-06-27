https://ukraina.ru/20260627/doma-rassypalis-na-glazakh-venesuela-postradala-ot-silneyshego-zemletryaseniya-1080703085.html
"Дома рассыпались на глазах". Венесуэла пострадала от сильнейшего землетрясения
"Дома рассыпались на глазах". Венесуэла пострадала от сильнейшего землетрясения - 27.06.2026 Украина.ру
"Дома рассыпались на глазах". Венесуэла пострадала от сильнейшего землетрясения
Венесуэла пережила одно из самых сильных землетрясений в своей истории. Два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 балла за считанные секунды разрушили тысячи зданий на территории нескольких штатов этого южноамериканского государства
2026-06-27T08:00
2026-06-27T08:00
2026-06-27T08:00
эксклюзив
мир без границ
николас мадуро
дональд трамп
барак обама (старший)
венесуэла
сша
куба
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Согласно последним данным, которые озвучил в эфире телеканала Venezolana de Television министр здравоохранения Карлос Альварадо, в результате стихийного бедствия погибли 589 человек. Тысячи людей считаются пропавшими без вести. Многие из них остаются под завалами, и итоговое число жертв обещает быть очень большим.Основная часть Венесуэлы находится в сейсмоопасной зоне. Ее столица расположена на склонах горного хребта, и переживает землетрясения не впервые. Каракас серьезно пострадал от толчков, однако основная сила подземного удара пришлась на побережье Карибского моря, разрушив целые кварталы жилых домов, несколько электростанций, продуктовые склады, портовую инфраструктуру и объекты на территории международного аэропорта Майкетия.Некоторые местные жители успели запечатлеть катастрофу на телефон, снимая жилые дома, которые рассыпались на глазах у выбежавших наружу людей. Местные чрезвычайные службы успели предупредить о толчках прямо перед поземным ударом, и, судя по всему, это спасло много человеческих жизней."Пришло уведомление на телефон, проходит секунда-три и начинает трясти. Я понимаю, что вот оно, землетрясение... Конечно, очень тяжело видеть такие картины. Дома просто сложились как карточные домики: один сложился, второй просто рассыпался в пыль, третий тоже сложился", – рассказала об этом русскоязычный гид-переводчик Анна Осипова, проживающая в Каракасе.Депутат венесуэльского парламента Николас Мадуро Герра, сын захваченного американцами президента Николаса Мадуро, который работает вместе со спасателями в разрушенном квартале Каракаса, отметил – стихия уничтожила здания, построенные в 1950-1960-х годах, когда города Венесуэлы застраивались на фоне нефтяного бума, без соблюдения надлежащих строительных стандартов. Он называет сложившуюся ситуацию огромной трагедией, реальные масштабы которой станут понятны только в течение ближайшего времени.Спасатели пытаются извлечь из-под завалов выживших. Иногда это удается, но в интернете распространяются драматичные записи, где погребенные под бетоном люди тщетно взывают о помощи – потому что у спасателей не хватает техники, а часть топливных заправок была уничтожена во время землетрясения.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал оказать Каракасу финансовую помощь и распорядился послать в Венесуэлу войска. Но пока на месте катастрофы замечены только кубинские медики, которые работали в венесуэльских городах е по контракту, и присоединились к спасательным операциям по призыву президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.Временный президент Венесуэлы Делси Родригес ввела в стране режим чрезвычайного положения. В первые часы после землетрясения она обратилась к народу вместе со своим братом Хорхе Родригесом, который занимает пост председателя Национальной ассамблеи, и влиятельным министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Венесуэльские лидеры заявили, что ситуация в стране находится под контролем у государственных и силовых структур, пообещав оказывать помощь всем нуждающимся в поддержке гражданам и жестко пресекать отмеченные случаи мародерства.Тем не менее, проблемы только начинаются. Местная фондовая биржа приостановила торги, транспортная система частично парализована, включая работу столичного метрополитена и железной дороги. Эксперты опасаются, что в пострадавших районах начнется нехватка продовольствия и вспыхнут эпидемии инфекционных заболеваний. Согласно предварительным подсчетам геологической службы США, ущерб от землетрясения может составить астрономическую сумму – около ста миллиардов долларов. Но ослабленная многолетними западными санкциями Венесуэла не имеет на сегодня в бюджете подобных резервных средств.После похищения Николаса Мадуро Вашингтон снял с Каракаса некоторые незаконные санкционные ограничения, что позволило снова продавать нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Уровень суточной добычи нефти достиг накануне подземных толчков 1,25 млн баррелей, против 0,75 млн баррелей летом прошлого года, а часть накопленных во время санкций нефтяных запасов были реализованы при посредничестве американских и европейских кампаний.Тем не менее, в стране по-прежнему наблюдалась гиперинфляция, а по данным Организации Объединенных Наций 8 миллионов венесуэльцев находились за чертой бедности, нуждаясь в самом необходимом. В основном потому, что большая часть заработанные нефтедолларов оседает сейчас в США, и вообще не попадает в Венесуэлу.Президент Николас Мадуро, который уже полгода находится в американской тюрьме, в статусе политического заключенного, призвал венесуэльцев к солидарности и сплочению, рекомендуя не поддаваться паническим настроениям."В этот трудный момент Венесуэле необходимы единство, спокойствие и взаимная поддержка", – написал он в своем заявлении, призывая оперативно развернуть работу спасательных служб, задействовать в этих работах армию и позаботиться о самых незащищенных гражданах – детях и стариках.Разрушительное землетрясение может самым серьезным образом сказаться на политической ситуации в пострадавшей южноамериканской республике. Прозападная оппозиция, которая приветствовала в начале года американскую агрессию, завершившуюся похищением президента Мадуро недовольна тем, что чависты до сих пор удерживают власть, занимая основные государственные посты и должности губернаторов штатов.Оппозиционные лидеры требуют от Трампа обеспечить стране "реальные перемены". Западная пресса возмущенно пишет о том, что Делси Родригес назначила главой министерства обороны генерала Густаво Гонсалеса Лопеса, бывшего главу органов безопасности, который находится под американскими санкциями еще со времен Барака Обамы. Европейский либеральный истеблишмент по-прежнему пытается продвигать фигуру грантовой активистки Марии Корины Мачадо, которую специально наградили Нобелевской премии мира, в расчете на то, что это обеспечит ей успешную политическую карьеру на родине.Природная катастрофа может привести в Венесуэле к острому гуманитарному кризису. В случае подобного сценария радикальные западные круги вполне могут попытаться устроить в пострадавшем от землетрясения государстве очередной цветной путч, чтобы присвоить себе ее нефтяные запасы. И венесуэльским политикам вскоре предстоит ответить на эти вполне реальные вызовы.
https://ukraina.ru/20260626/minzdrav-venesuely-rasskazal-o-zhertvakh-i-postradavshikh-ot-zemletryaseniya-1080656526.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, мир без границ, николас мадуро, дональд трамп, барак обама (старший), венесуэла, сша, куба
"Дома рассыпались на глазах". Венесуэла пострадала от сильнейшего землетрясения
Венесуэла пережила одно из самых сильных землетрясений в своей истории. Два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 балла за считанные секунды разрушили тысячи зданий на территории нескольких штатов этого южноамериканского государства
Согласно последним данным, которые озвучил в эфире телеканала Venezolana de Television министр здравоохранения Карлос Альварадо, в результате стихийного бедствия погибли 589 человек. Тысячи людей считаются пропавшими без вести. Многие из них остаются под завалами, и итоговое число жертв обещает быть очень большим.
Основная часть Венесуэлы находится в сейсмоопасной зоне. Ее столица расположена на склонах горного хребта, и переживает землетрясения не впервые. Каракас серьезно пострадал от толчков, однако основная сила подземного удара пришлась на побережье Карибского моря, разрушив целые кварталы жилых домов, несколько электростанций, продуктовые склады, портовую инфраструктуру и объекты на территории международного аэропорта Майкетия.
Некоторые местные жители успели запечатлеть катастрофу на телефон, снимая жилые дома, которые рассыпались на глазах у выбежавших наружу людей. Местные чрезвычайные службы успели предупредить о толчках прямо перед поземным ударом, и, судя по всему, это спасло много человеческих жизней.
"Пришло уведомление на телефон, проходит секунда-три и начинает трясти. Я понимаю, что вот оно, землетрясение... Конечно, очень тяжело видеть такие картины. Дома просто сложились как карточные домики: один сложился, второй просто рассыпался в пыль, третий тоже сложился", – рассказала об этом русскоязычный гид-переводчик Анна Осипова, проживающая в Каракасе.
Депутат венесуэльского парламента Николас Мадуро Герра, сын захваченного американцами президента Николаса Мадуро, который работает вместе со спасателями в разрушенном квартале Каракаса, отметил – стихия уничтожила здания, построенные в 1950-1960-х годах, когда города Венесуэлы застраивались на фоне нефтяного бума, без соблюдения надлежащих строительных стандартов. Он называет сложившуюся ситуацию огромной трагедией, реальные масштабы которой станут понятны только в течение ближайшего времени.
Спасатели пытаются извлечь из-под завалов выживших. Иногда это удается, но в интернете распространяются драматичные записи, где погребенные под бетоном люди тщетно взывают о помощи – потому что у спасателей не хватает техники, а часть топливных заправок была уничтожена во время землетрясения.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал оказать Каракасу финансовую помощь и распорядился послать в Венесуэлу войска. Но пока на месте катастрофы замечены только кубинские медики, которые работали в венесуэльских городах е по контракту, и присоединились к спасательным операциям по призыву президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.
Временный президент Венесуэлы Делси Родригес ввела в стране режим чрезвычайного положения. В первые часы после землетрясения она обратилась к народу вместе со своим братом Хорхе Родригесом, который занимает пост председателя Национальной ассамблеи, и влиятельным министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Венесуэльские лидеры заявили, что ситуация в стране находится под контролем у государственных и силовых структур, пообещав оказывать помощь всем нуждающимся в поддержке гражданам и жестко пресекать отмеченные случаи мародерства.
Тем не менее, проблемы только начинаются. Местная фондовая биржа приостановила торги, транспортная система частично парализована, включая работу столичного метрополитена и железной дороги. Эксперты опасаются, что в пострадавших районах начнется нехватка продовольствия и вспыхнут эпидемии инфекционных заболеваний. Согласно предварительным подсчетам геологической службы США, ущерб от землетрясения может составить астрономическую сумму – около ста миллиардов долларов. Но ослабленная многолетними западными санкциями Венесуэла не имеет на сегодня в бюджете подобных резервных средств.
После похищения Николаса Мадуро Вашингтон снял с Каракаса некоторые незаконные санкционные ограничения, что позволило снова продавать нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Уровень суточной добычи нефти достиг накануне подземных толчков 1,25 млн баррелей, против 0,75 млн баррелей летом прошлого года, а часть накопленных во время санкций нефтяных запасов были реализованы при посредничестве американских и европейских кампаний.
Тем не менее, в стране по-прежнему наблюдалась гиперинфляция, а по данным Организации Объединенных Наций 8 миллионов венесуэльцев находились за чертой бедности, нуждаясь в самом необходимом. В основном потому, что большая часть заработанные нефтедолларов оседает сейчас в США, и вообще не попадает в Венесуэлу.
Президент Николас Мадуро, который уже полгода находится в американской тюрьме, в статусе политического заключенного, призвал венесуэльцев к солидарности и сплочению, рекомендуя не поддаваться паническим настроениям.
"В этот трудный момент Венесуэле необходимы единство, спокойствие и взаимная поддержка", – написал он в своем заявлении, призывая оперативно развернуть работу спасательных служб, задействовать в этих работах армию и позаботиться о самых незащищенных гражданах – детях и стариках.
Разрушительное землетрясение может самым серьезным образом сказаться на политической ситуации в пострадавшей южноамериканской республике. Прозападная оппозиция, которая приветствовала в начале года американскую агрессию, завершившуюся похищением президента Мадуро недовольна тем, что чависты до сих пор удерживают власть, занимая основные государственные посты и должности губернаторов штатов.
Оппозиционные лидеры требуют от Трампа обеспечить стране "реальные перемены". Западная пресса возмущенно пишет о том, что Делси Родригес назначила главой министерства обороны генерала Густаво Гонсалеса Лопеса, бывшего главу органов безопасности, который находится под американскими санкциями еще со времен Барака Обамы. Европейский либеральный истеблишмент по-прежнему пытается продвигать фигуру грантовой активистки Марии Корины Мачадо, которую специально наградили Нобелевской премии мира, в расчете на то, что это обеспечит ей успешную политическую карьеру на родине.
Природная катастрофа может привести в Венесуэле к острому гуманитарному кризису. В случае подобного сценария радикальные западные круги вполне могут попытаться устроить в пострадавшем от землетрясения государстве очередной цветной путч, чтобы присвоить себе ее нефтяные запасы. И венесуэльским политикам вскоре предстоит ответить на эти вполне реальные вызовы.