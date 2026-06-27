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Зрада Экспресс: ягоды и грибы раздора. Киев испугался предложения Лукашенко

Зрада Экспресс: ягоды и грибы раздора. Киев испугался предложения Лукашенко - 27.06.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: ягоды и грибы раздора. Киев испугался предложения Лукашенко

Украинская власть продолжает "героическую борьбу" с самыми "опасными угрозами" современности. На этот раз под подозрение попали приграничные ягоды и... Украина.ру, 27.06.2026

2026-06-27T07:56

2026-06-27T07:56

2026-06-27T07:56

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Украинская власть продолжает "героическую борьбу" с самыми "опасными угрозами" современности. На этот раз под подозрение попали приграничные ягоды и ретрансляторы в виде аистов. Пока страна сталкивается с мобилизацией, коррупционными скандалами и экономическими проблемами, чиновники и эксперты обсуждают птиц, чернику и потенциальную агентурную сеть среди пернатых.В новом выпуске "Зрады Экспресс" Дарина Боровик разбиралась, как отношения Лукашенко и Зеленского превратились в политическую мЫлодраму и почему Беларусь вновь объявили источником загадочных угроз.

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