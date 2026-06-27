https://ukraina.ru/20260627/gerani-byut-po-skladam-i-eshelonam-sumy-bez-vody-boi-v-svyatykh-gorakh-svodka-1080710894.html
"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО
"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО - 27.06.2026 Украина.ру
"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО
Операторы дронов нанесли серию ударов по тыловым объектам противника в Черниговской, Сумской и Житомирской областях. Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-27T09:36
2026-06-27T09:36
2026-06-27T09:48
спецоперация
сумы
житомирская область
черниговская область
вооруженные силы украины
украина.ру
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В Черниговской области расчёты БПЛА "Герань-2 Сикер" уничтожили склад военно-технического имущества в районе Переписи и АЗС, снабжавшую технику ВСУ, в районе Репок.В районе Ястребиного Сумской области двумя беспилотниками "Гербера" уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в частном секторе.В Коростене Житомирской области дронами "Герань-2 Сикер" нанесён удар по железнодорожному составу.Другие новости:🟥 Аэропорт Сочи приостановил обслуживание рейсов — Росавиация.🟥 В Сумах обесточены три водозабора, вода подаётся по графику с пониженным давлением. В городе снова гремят взрывы.🟥 На Краснолиманском направлении штурмовые подразделения 25-й армии ГВ "Запад" продвигаются в лесном массиве нацпарка "Святые Горы", уничтожая живую силу и технику противника — "Оперативный простор".🟥 "Герани" нанесли удары в районе Вознесенска Николаевской области. Предположительно, целью стал военный аэродром.🟥 Расчёт РСЗО "Град" группировки "Восток" уничтожил пункты временной дислокации боевиков в Великомихайловке Днепропетровской области.🟥 В Анапе отбой угрозы атаки БПЛА. В Воронеже объявлена тревога из-за угрозы удара беспилотника — работают системы оповещения.О других новостях фронта — в материале "Удары по Сумам и Харькову, атака БПЛА на Севастополь: главное за ночь".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сумы, житомирская область, черниговская область, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, Сумы, Житомирская область, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО
09:36 27.06.2026 (обновлено: 09:48 27.06.2026)
Операторы дронов нанесли серию ударов по тыловым объектам противника в Черниговской, Сумской и Житомирской областях. Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
В Черниговской области расчёты БПЛА "Герань-2 Сикер" уничтожили склад военно-технического имущества в районе Переписи и АЗС, снабжавшую технику ВСУ, в районе Репок.
В районе Ястребиного Сумской области двумя беспилотниками "Гербера" уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в частном секторе.
В Коростене Житомирской области дронами "Герань-2 Сикер" нанесён удар по железнодорожному составу.
🟥 Аэропорт Сочи приостановил обслуживание рейсов — Росавиация.
🟥 В Сумах обесточены три водозабора, вода подаётся по графику с пониженным давлением. В городе снова гремят взрывы.
🟥 На Краснолиманском направлении штурмовые подразделения 25-й армии ГВ "Запад" продвигаются в лесном массиве нацпарка "Святые Горы", уничтожая живую силу и технику противника — "Оперативный простор".
🟥 "Герани" нанесли удары в районе Вознесенска Николаевской области. Предположительно, целью стал военный аэродром.
🟥 Расчёт РСЗО "Град" группировки "Восток" уничтожил пункты временной дислокации боевиков в Великомихайловке Днепропетровской области.
🟥 В Анапе отбой угрозы атаки БПЛА. В Воронеже объявлена тревога из-за угрозы удара беспилотника — работают системы оповещения.