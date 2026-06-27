https://ukraina.ru/20260627/gerani-byut-po-skladam-i-eshelonam-sumy-bez-vody-boi-v-svyatykh-gorakh-svodka-1080710894.html

"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО

"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО - 27.06.2026 Украина.ру

"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО

Операторы дронов нанесли серию ударов по тыловым объектам противника в Черниговской, Сумской и Житомирской областях. Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-27T09:36

2026-06-27T09:36

2026-06-27T09:48

спецоперация

сумы

житомирская область

черниговская область

вооруженные силы украины

украина.ру

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В Черниговской области расчёты БПЛА "Герань-2 Сикер" уничтожили склад военно-технического имущества в районе Переписи и АЗС, снабжавшую технику ВСУ, в районе Репок.В районе Ястребиного Сумской области двумя беспилотниками "Гербера" уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в частном секторе.В Коростене Житомирской области дронами "Герань-2 Сикер" нанесён удар по железнодорожному составу.Другие новости:🟥 Аэропорт Сочи приостановил обслуживание рейсов — Росавиация.🟥 В Сумах обесточены три водозабора, вода подаётся по графику с пониженным давлением. В городе снова гремят взрывы.🟥 На Краснолиманском направлении штурмовые подразделения 25-й армии ГВ "Запад" продвигаются в лесном массиве нацпарка "Святые Горы", уничтожая живую силу и технику противника — "Оперативный простор".🟥 "Герани" нанесли удары в районе Вознесенска Николаевской области. Предположительно, целью стал военный аэродром.🟥 Расчёт РСЗО "Град" группировки "Восток" уничтожил пункты временной дислокации боевиков в Великомихайловке Днепропетровской области.🟥 В Анапе отбой угрозы атаки БПЛА. В Воронеже объявлена тревога из-за угрозы удара беспилотника — работают системы оповещения.О других новостях фронта — в материале "Удары по Сумам и Харькову, атака БПЛА на Севастополь: главное за ночь".

сумы

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спецоперация, сумы, житомирская область, черниговская область, вооруженные силы украины, украина.ру