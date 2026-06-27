"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО - 27.06.2026 Украина.ру
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"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО
"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО - 27.06.2026 Украина.ру
"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО
Операторы дронов нанесли серию ударов по тыловым объектам противника в Черниговской, Сумской и Житомирской областях. Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-27T09:36
2026-06-27T09:48
спецоперация
сумы
житомирская область
черниговская область
вооруженные силы украины
украина.ру
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В Черниговской области расчёты БПЛА "Герань-2 Сикер" уничтожили склад военно-технического имущества в районе Переписи и АЗС, снабжавшую технику ВСУ, в районе Репок.В районе Ястребиного Сумской области двумя беспилотниками "Гербера" уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в частном секторе.В Коростене Житомирской области дронами "Герань-2 Сикер" нанесён удар по железнодорожному составу.Другие новости:🟥 Аэропорт Сочи приостановил обслуживание рейсов — Росавиация.🟥 В Сумах обесточены три водозабора, вода подаётся по графику с пониженным давлением. В городе снова гремят взрывы.🟥 На Краснолиманском направлении штурмовые подразделения 25-й армии ГВ "Запад" продвигаются в лесном массиве нацпарка "Святые Горы", уничтожая живую силу и технику противника — "Оперативный простор".🟥 "Герани" нанесли удары в районе Вознесенска Николаевской области. Предположительно, целью стал военный аэродром.🟥 Расчёт РСЗО "Град" группировки "Восток" уничтожил пункты временной дислокации боевиков в Великомихайловке Днепропетровской области.🟥 В Анапе отбой угрозы атаки БПЛА. В Воронеже объявлена тревога из-за угрозы удара беспилотника — работают системы оповещения.О других новостях фронта — в материале "Удары по Сумам и Харькову, атака БПЛА на Севастополь: главное за ночь".
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спецоперация, сумы, житомирская область, черниговская область, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, Сумы, Житомирская область, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО

09:36 27.06.2026 (обновлено: 09:48 27.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Операторы дронов нанесли серию ударов по тыловым объектам противника в Черниговской, Сумской и Житомирской областях. Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
В Черниговской области расчёты БПЛА "Герань-2 Сикер" уничтожили склад военно-технического имущества в районе Переписи и АЗС, снабжавшую технику ВСУ, в районе Репок.
В районе Ястребиного Сумской области двумя беспилотниками "Гербера" уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в частном секторе.
В Коростене Житомирской области дронами "Герань-2 Сикер" нанесён удар по железнодорожному составу.
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🟥 "Герани" нанесли удары в районе Вознесенска Николаевской области. Предположительно, целью стал военный аэродром.
🟥 Расчёт РСЗО "Град" группировки "Восток" уничтожил пункты временной дислокации боевиков в Великомихайловке Днепропетровской области.
🟥 В Анапе отбой угрозы атаки БПЛА. В Воронеже объявлена тревога из-за угрозы удара беспилотника — работают системы оповещения.
О других новостях фронта — в материале "Удары по Сумам и Харькову, атака БПЛА на Севастополь: главное за ночь".
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