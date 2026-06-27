https://ukraina.ru/20260627/bastiony-s-oniksami-dostignut-tseley--ischenko-o-vozmozhnostyakh-rossii-zablokirovat-odessu-1080707599.html

"Бастионы" с "Ониксами" достигнут целей: Ищенко о возможностях России заблокировать Одессу

"Бастионы" с "Ониксами" достигнут целей: Ищенко о возможностях России заблокировать Одессу - 27.06.2026 Украина.ру

"Бастионы" с "Ониксами" достигнут целей: Ищенко о возможностях России заблокировать Одессу

Ресурсов для морской блокады Одессы у России достаточно — береговые ракетные комплексы "Бастион" с "Ониксами" легко достигают украинского побережья. Но пока для этого нет политического решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко

2026-06-27T05:30

2026-06-27T05:30

2026-06-27T05:30

новости

россия

одесса

крым

украина.ру

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1a/1080707183_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f62e8b21c8b70cc66a221704590ec49.jpg

Бессудоходная зона в районе Одессы — это район Черного моря, в который запрещен вход любым судам. Ее объявление позволило бы России блокировать морской порт, остановив как поставки оружия ВСУ, так и экспорт зерна, приносящий Киеву доход. Однако, отвечая на вопрос журналиста о причинах отсутствия такой меры, Ищенко заявил, что проблема не в ресурсах."Нет политического решения. А ресурсов достаточно. Главный ресурс – это береговые ракетные комплексы "Бастион", которые стоят под Севастополем. Они с помощью ракет "Яхонт" ("Оникс") легко достигают украинского побережья", — сказал эксперт.По словам Ищенко, России ничто не мешает показательно потопить несколько судов на подходе к Одессе, предварительно объявив, что туда никто не должен заходить. "В этом случае страховые компании начнут взвинчивать очень большие деньги за каждый рейс. Это станет слишком дорого и нерентабельно", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в Крыму и Севастополе — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: На жизнь Крыма больше влияют не проблемы с бензином, а удары по энергетике Севастополя" на сайте Украина.ру.

россия

одесса

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, одесса, крым, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главные новости, новости россии, главное, ракеты