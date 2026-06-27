"Бастионы" с "Ониксами" достигнут целей: Ищенко о возможностях России заблокировать Одессу - 27.06.2026 Украина.ру
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"Бастионы" с "Ониксами" достигнут целей: Ищенко о возможностях России заблокировать Одессу
"Бастионы" с "Ониксами" достигнут целей: Ищенко о возможностях России заблокировать Одессу - 27.06.2026 Украина.ру
"Бастионы" с "Ониксами" достигнут целей: Ищенко о возможностях России заблокировать Одессу
Ресурсов для морской блокады Одессы у России достаточно — береговые ракетные комплексы "Бастион" с "Ониксами" легко достигают украинского побережья. Но пока для этого нет политического решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко
2026-06-27T05:30
2026-06-27T05:30
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Бессудоходная зона в районе Одессы — это район Черного моря, в который запрещен вход любым судам. Ее объявление позволило бы России блокировать морской порт, остановив как поставки оружия ВСУ, так и экспорт зерна, приносящий Киеву доход. Однако, отвечая на вопрос журналиста о причинах отсутствия такой меры, Ищенко заявил, что проблема не в ресурсах."Нет политического решения. А ресурсов достаточно. Главный ресурс – это береговые ракетные комплексы "Бастион", которые стоят под Севастополем. Они с помощью ракет "Яхонт" ("Оникс") легко достигают украинского побережья", — сказал эксперт.По словам Ищенко, России ничто не мешает показательно потопить несколько судов на подходе к Одессе, предварительно объявив, что туда никто не должен заходить. "В этом случае страховые компании начнут взвинчивать очень большие деньги за каждый рейс. Это станет слишком дорого и нерентабельно", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в Крыму и Севастополе — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: На жизнь Крыма больше влияют не проблемы с бензином, а удары по энергетике Севастополя" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, одесса, крым, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главные новости, новости россии, главное, ракеты
Новости, Россия, Одесса, Крым, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Главные новости, новости России, главное, ракеты

"Бастионы" с "Ониксами" достигнут целей: Ищенко о возможностях России заблокировать Одессу

05:30 27.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота с РБК "Бастион"
Учения Тихоокеанского флота с РБК Бастион - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Ресурсов для морской блокады Одессы у России достаточно — береговые ракетные комплексы "Бастион" с "Ониксами" легко достигают украинского побережья. Но пока для этого нет политического решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко
Бессудоходная зона в районе Одессы — это район Черного моря, в который запрещен вход любым судам. Ее объявление позволило бы России блокировать морской порт, остановив как поставки оружия ВСУ, так и экспорт зерна, приносящий Киеву доход.
Однако, отвечая на вопрос журналиста о причинах отсутствия такой меры, Ищенко заявил, что проблема не в ресурсах.
"Нет политического решения. А ресурсов достаточно. Главный ресурс – это береговые ракетные комплексы "Бастион", которые стоят под Севастополем. Они с помощью ракет "Яхонт" ("Оникс") легко достигают украинского побережья", — сказал эксперт.
По словам Ищенко, России ничто не мешает показательно потопить несколько судов на подходе к Одессе, предварительно объявив, что туда никто не должен заходить.
"В этом случае страховые компании начнут взвинчивать очень большие деньги за каждый рейс. Это станет слишком дорого и нерентабельно", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Крыму и Севастополе — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: На жизнь Крыма больше влияют не проблемы с бензином, а удары по энергетике Севастополя" на сайте Украина.ру.
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