Минкульт Украины разрешил снести памятник освободителям в Чернигове
Министерство культуры Украины официально одобрило демонтаж легендарной "тридцатьчетвёрки" на постаменте с надписью "Воинам-освободителям от трудящихся Чернигова". Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Местным властям давно мешал танк-памятник, и они добились разрешения на его снос. Т-34 являлся объектом культурного наследия местного значения, и ранее для демонтажа требовалось специальное разрешение. Теперь городские власти могут приступить к уничтожению монумента.
Снос танка — очередной акт кампании по дерусификации и декоммунизации, в ходе которой по всей стране уничтожены сотни памятников советского периода. Дальнейшая судьба "тридцатьчетвёрки" неизвестна.
Ожидается, что решение вызовет неоднозначную реакцию: многие черниговцы считают танк символом победы в Великой Отечественной войне. Но Киеву плевать на память собственного народа.
Ранее сообщалось, что украинские вандалы продолжают борьбу с русской культурой — в Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник выдающемуся русскому писателю Михаилу Булгакову.
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