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Минкульт Украины разрешил снести памятник освободителям в Чернигове

Минкульт Украины разрешил снести памятник освободителям в Чернигове - 27.06.2026 Украина.ру

Минкульт Украины разрешил снести памятник освободителям в Чернигове

Министерство культуры Украины официально одобрило демонтаж легендарной "тридцатьчетвёрки" на постаменте с надписью "Воинам-освободителям от трудящихся Чернигова". Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-27T10:34

2026-06-27T10:34

2026-06-27T10:34

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Местным властям давно мешал танк-памятник, и они добились разрешения на его снос. Т-34 являлся объектом культурного наследия местного значения, и ранее для демонтажа требовалось специальное разрешение. Теперь городские власти могут приступить к уничтожению монумента. Снос танка — очередной акт кампании по дерусификации и декоммунизации, в ходе которой по всей стране уничтожены сотни памятников советского периода. Дальнейшая судьба "тридцатьчетвёрки" неизвестна. Ожидается, что решение вызовет неоднозначную реакцию: многие черниговцы считают танк символом победы в Великой Отечественной войне. Но Киеву плевать на память собственного народа. Ранее сообщалось, что украинские вандалы продолжают борьбу с русской культурой — в Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник выдающемуся русскому писателю Михаилу Булгакову.

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новости, украина, киев, чернигов, михаил булгаков, министерство культуры