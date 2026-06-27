https://ukraina.ru/20260627/kak-vyglyadit-simvola-demokratii-v-vashingtone-i-kto-ustroil-pobeg-v-tekhase-nedelya-neobychnykh-1080679041.html

Как выглядит символа демократии в Вашингтоне, и кто устроил побег в Техасе. Неделя необычных фотофактов

Как выглядит символа демократии в Вашингтоне, и кто устроил побег в Техасе. Неделя необычных фотофактов - 27.06.2026 Украина.ру

Как выглядит символа демократии в Вашингтоне, и кто устроил побег в Техасе. Неделя необычных фотофактов

Голубая мечта и зелёная реальность: как бассейн мемориала Линкольна превратился в аквариум с химикатами. Два миллиона беглецов с жужжанием: фура с пчёлами перевернулась и Техас закрылся на карантин. Стадион в Техасе не выдержал тренировки шведов: пресс-ложа рухнула до начала матча с Японией

2026-06-27T08:11

2026-06-27T08:11

2026-06-27T08:11

фото

эксклюзив

китай

сша

германия

дональд трамп

футбол

венесуэла

землетрясение

мексика

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В субботу, 20 июня, в поселке Степной прошёл традиционный триатлон "Мокрые псы" — событие, где даже чихуахуа чувствуют себя спецназовцами, а самоеды становятся истребителями грязи. Более 100 дуэтов из человека и собаки ползали по лужам, стреляли из лука, прыгали через барьеры и дружно переплывали озеро, доказывая, что спортсменом может быть любой — хоть хаски, хоть йорк. В финале все были мокрыми, счастливыми и покрытыми грязью с головы до хвоста. Организаторы уже мечтают, чтобы в следующем году число участников перевалило за сотню, а судьи запасались полотенцами. В тот же день ночная перегонка поездов в Мюнхене обернулась для одного из машинистов последней: два грузовых состава столкнулись на мосту в районе Мильбертсхофен, два вагона рухнули с пятиметровой высоты прямо на Шляйсхаймерштрассе. Пока в Мюнхене поезда падают с мостов, в Китае парапланеристы находят новые способы испытать судьбу. В воскресенье, 21 июня, в провинции Сычуань 60-метровый башенный кран стал неожиданной точкой приземления для любителя полётов — сильный ветер лишил его управления, и он повис на конструкции, напоминая флаг, который никто не планировал поднимать. К счастью, спасатели оперативно вызволили горе-лётчика, и о травмах не сообщается. Реконструкция бассейна у мемориала Линкольна, затеянная по личному желанию президента США Дональда Трампа видеть воду голубой, обернулась экологическим перформансом.В понедельник, 22 июня, дно выкрасили в небесный цвет, залили воду — и вместо лазурной глади получили зелёный кисель из водорослей. Химикаты, призванные исправить ситуацию, лишь довершили картину: краска начала отслаиваться, и теперь бассейн напоминает не символ американской демократии, а неудачный аквариум с нестабильной экосистемой. Во вторник, 23 июня, два миллиона пчёл устроили массовый побег в Техасе после того, как фура с ульями перевернулась на трассе. Полосатые беглянки, недовольные условиями перевозки, разлетелись по округу Ориндж, вынудив местные власти закрыть жителей по домам — как в лучших традициях фильмов ужасов, только с медом и жужжанием. Для поимки дезертиров пришлось созывать пчеловодов со всего штата, а один особо любопытный фотограф за свою инициативность поплатился укусом. Водитель, к счастью, не пострадал, но теперь, видимо, будет трижды думать, прежде чем брать в аренду фуру с насекомыми. В среду, 24 июня, крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn устроил тотальную остановку — поезда по всей стране замерли, как вкопанные, из-за сбоя в радиосистеме GSM-R. Цифровая связь, от которой зависит движение, вдруг решила взять выходной, и теперь все составы, от региональных до пригородных, терпеливо ждут на станциях, пока инженеры борются с "заменой компонента", которая, видимо, пошла не по плану. Тогда же, 24 июня, сборная Швеции перед решающим матчем с Японией вышла на тренировку, надеясь размяться на "Тойоте", а вместо этого застала строительный коллапс. Часть стадиона, включая пресс-ложу, по неясным причинам обрушилась — видимо, решила поддержать шведов и тоже немного понервничать перед игрой. К счастью, никто не пострадал, а пресс-секретарь Петра Торен отделалась фразой об "инциденте во время работ". В четверг, 25 июня, ровно через день после того, как шведские футболисты тренировались на руинах стадиона в Техасе, природа решила напомнить, что настоящий коллапс — это не стройка, а земная кора. Вечером 24 июня Венесуэлу сотрясли два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 в штате Яракуй — эпицентры в 10 км друг от друга, как будто сама земля решила устроить дуэль. Погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 пострадали, десятки зданий превратились в груды бетона — и это не считая того, что ровно 214 лет назад, 26 марта 1812 года, Каракас уже пережил землетрясение, уничтожившее 60% строений.В пятницу, 26 июня, археологи в мексиканском штате Кампече нашли город майя, который существовал в VII–X веках, но решил спрятаться в джунглях настолько хорошо, что название ему дали Минанбе — "Нет пути". Пирамидальный храм высотой 13 метров, дворцы, алтари и даже камень с обезглавливанием — всё это оставалось нетронутым тысячу лет, пока исследователи не пробились через труднопроходимые джунгли с лазерными технологиями наперевес.

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Кристина Черкасова

фото, эксклюзив, китай, сша, германия, дональд трамп, футбол, венесуэла, землетрясение, мексика, кнр (китай)