Как выглядит символа демократии в Вашингтоне, и кто устроил побег в Техасе. Неделя необычных фотофактов - 27.06.2026 Украина.ру
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Как выглядит символа демократии в Вашингтоне, и кто устроил побег в Техасе. Неделя необычных фотофактов
Как выглядит символа демократии в Вашингтоне, и кто устроил побег в Техасе. Неделя необычных фотофактов - 27.06.2026 Украина.ру
Как выглядит символа демократии в Вашингтоне, и кто устроил побег в Техасе. Неделя необычных фотофактов
Голубая мечта и зелёная реальность: как бассейн мемориала Линкольна превратился в аквариум с химикатами. Два миллиона беглецов с жужжанием: фура с пчёлами перевернулась и Техас закрылся на карантин. Стадион в Техасе не выдержал тренировки шведов: пресс-ложа рухнула до начала матча с Японией
2026-06-27T08:11
2026-06-27T08:11
фото
эксклюзив
китай
сша
германия
дональд трамп
футбол
венесуэла
землетрясение
мексика
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В субботу, 20 июня, в поселке Степной прошёл традиционный триатлон "Мокрые псы" — событие, где даже чихуахуа чувствуют себя спецназовцами, а самоеды становятся истребителями грязи. Более 100 дуэтов из человека и собаки ползали по лужам, стреляли из лука, прыгали через барьеры и дружно переплывали озеро, доказывая, что спортсменом может быть любой — хоть хаски, хоть йорк. В финале все были мокрыми, счастливыми и покрытыми грязью с головы до хвоста. Организаторы уже мечтают, чтобы в следующем году число участников перевалило за сотню, а судьи запасались полотенцами. В тот же день ночная перегонка поездов в Мюнхене обернулась для одного из машинистов последней: два грузовых состава столкнулись на мосту в районе Мильбертсхофен, два вагона рухнули с пятиметровой высоты прямо на Шляйсхаймерштрассе. Пока в Мюнхене поезда падают с мостов, в Китае парапланеристы находят новые способы испытать судьбу. В воскресенье, 21 июня, в провинции Сычуань 60-метровый башенный кран стал неожиданной точкой приземления для любителя полётов — сильный ветер лишил его управления, и он повис на конструкции, напоминая флаг, который никто не планировал поднимать. К счастью, спасатели оперативно вызволили горе-лётчика, и о травмах не сообщается. Реконструкция бассейна у мемориала Линкольна, затеянная по личному желанию президента США Дональда Трампа видеть воду голубой, обернулась экологическим перформансом.В понедельник, 22 июня, дно выкрасили в небесный цвет, залили воду — и вместо лазурной глади получили зелёный кисель из водорослей. Химикаты, призванные исправить ситуацию, лишь довершили картину: краска начала отслаиваться, и теперь бассейн напоминает не символ американской демократии, а неудачный аквариум с нестабильной экосистемой. Во вторник, 23 июня, два миллиона пчёл устроили массовый побег в Техасе после того, как фура с ульями перевернулась на трассе. Полосатые беглянки, недовольные условиями перевозки, разлетелись по округу Ориндж, вынудив местные власти закрыть жителей по домам — как в лучших традициях фильмов ужасов, только с медом и жужжанием. Для поимки дезертиров пришлось созывать пчеловодов со всего штата, а один особо любопытный фотограф за свою инициативность поплатился укусом. Водитель, к счастью, не пострадал, но теперь, видимо, будет трижды думать, прежде чем брать в аренду фуру с насекомыми. В среду, 24 июня, крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn устроил тотальную остановку — поезда по всей стране замерли, как вкопанные, из-за сбоя в радиосистеме GSM-R. Цифровая связь, от которой зависит движение, вдруг решила взять выходной, и теперь все составы, от региональных до пригородных, терпеливо ждут на станциях, пока инженеры борются с "заменой компонента", которая, видимо, пошла не по плану. Тогда же, 24 июня, сборная Швеции перед решающим матчем с Японией вышла на тренировку, надеясь размяться на "Тойоте", а вместо этого застала строительный коллапс. Часть стадиона, включая пресс-ложу, по неясным причинам обрушилась — видимо, решила поддержать шведов и тоже немного понервничать перед игрой. К счастью, никто не пострадал, а пресс-секретарь Петра Торен отделалась фразой об "инциденте во время работ". В четверг, 25 июня, ровно через день после того, как шведские футболисты тренировались на руинах стадиона в Техасе, природа решила напомнить, что настоящий коллапс — это не стройка, а земная кора. Вечером 24 июня Венесуэлу сотрясли два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 в штате Яракуй — эпицентры в 10 км друг от друга, как будто сама земля решила устроить дуэль. Погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 пострадали, десятки зданий превратились в груды бетона — и это не считая того, что ровно 214 лет назад, 26 марта 1812 года, Каракас уже пережил землетрясение, уничтожившее 60% строений.В пятницу, 26 июня, археологи в мексиканском штате Кампече нашли город майя, который существовал в VII–X веках, но решил спрятаться в джунглях настолько хорошо, что название ему дали Минанбе — "Нет пути". Пирамидальный храм высотой 13 метров, дворцы, алтари и даже камень с обезглавливанием — всё это оставалось нетронутым тысячу лет, пока исследователи не пробились через труднопроходимые джунгли с лазерными технологиями наперевес.
китай
сша
германия
венесуэла
мексика
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1920
1920
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, китай, сша, германия, дональд трамп, футбол, венесуэла, землетрясение, мексика, кнр (китай)
фото, Эксклюзив, Китай, США, Германия, Дональд Трамп, футбол, Венесуэла, землетрясение, Мексика, КНР (Китай)

Как выглядит символа демократии в Вашингтоне, и кто устроил побег в Техасе. Неделя необычных фотофактов

08:11 27.06.2026
 
© Украина.руНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Украина.ру
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
фото-редактор издания Украина.ру
Все материалы
Голубая мечта и зелёная реальность: как бассейн мемориала Линкольна превратился в аквариум с химикатами. Два миллиона беглецов с жужжанием: фура с пчёлами перевернулась и Техас закрылся на карантин. Стадион в Техасе не выдержал тренировки шведов: пресс-ложа рухнула до начала матча с Японией
В субботу, 20 июня, в поселке Степной прошёл традиционный триатлон "Мокрые псы" — событие, где даже чихуахуа чувствуют себя спецназовцами, а самоеды становятся истребителями грязи.
Более 100 дуэтов из человека и собаки ползали по лужам, стреляли из лука, прыгали через барьеры и дружно переплывали озеро, доказывая, что спортсменом может быть любой — хоть хаски, хоть йорк.
В финале все были мокрыми, счастливыми и покрытыми грязью с головы до хвоста. Организаторы уже мечтают, чтобы в следующем году число участников перевалило за сотню, а судьи запасались полотенцами.
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Триатлон Мокрые псы в Новосибирской области
1 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
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© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Триатлон Мокрые псы в Новосибирской области
2 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
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© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Триатлон Мокрые псы в Новосибирской области
3 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Триатлон Мокрые псы в Новосибирской области
4 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
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© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Триатлон Мокрые псы в Новосибирской области
5 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
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© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Триатлон Мокрые псы в Новосибирской области
6 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
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© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Триатлон Мокрые псы в Новосибирской области
7 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Триатлон Мокрые псы в Новосибирской области
8 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
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7 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
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8 из 8

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В тот же день ночная перегонка поездов в Мюнхене обернулась для одного из машинистов последней: два грузовых состава столкнулись на мосту в районе Мильбертсхофен, два вагона рухнули с пятиметровой высоты прямо на Шляйсхаймерштрассе.
© REUTERS / Christine Uyanik
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Christine Uyanik
Пока в Мюнхене поезда падают с мостов, в Китае парапланеристы находят новые способы испытать судьбу.
В воскресенье, 21 июня, в провинции Сычуань 60-метровый башенный кран стал неожиданной точкой приземления для любителя полётов — сильный ветер лишил его управления, и он повис на конструкции, напоминая флаг, который никто не планировал поднимать. К счастью, спасатели оперативно вызволили горе-лётчика, и о травмах не сообщается.
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Реконструкция бассейна у мемориала Линкольна, затеянная по личному желанию президента США Дональда Трампа видеть воду голубой, обернулась экологическим перформансом.
В понедельник, 22 июня, дно выкрасили в небесный цвет, залили воду — и вместо лазурной глади получили зелёный кисель из водорослей. Химикаты, призванные исправить ситуацию, лишь довершили картину: краска начала отслаиваться, и теперь бассейн напоминает не символ американской демократии, а неудачный аквариум с нестабильной экосистемой.
© REUTERS / Aaron Schwartz
1 из 2

© REUTERS / Aaron Schwartz
© REUTERS / Reuters Photographer
2 из 2

© REUTERS / Reuters Photographer
1 из 2

© REUTERS / Aaron Schwartz
2 из 2

© REUTERS / Reuters Photographer
Во вторник, 23 июня, два миллиона пчёл устроили массовый побег в Техасе после того, как фура с ульями перевернулась на трассе. Полосатые беглянки, недовольные условиями перевозки, разлетелись по округу Ориндж, вынудив местные власти закрыть жителей по домам — как в лучших традициях фильмов ужасов, только с медом и жужжанием.
Для поимки дезертиров пришлось созывать пчеловодов со всего штата, а один особо любопытный фотограф за свою инициативность поплатился укусом. Водитель, к счастью, не пострадал, но теперь, видимо, будет трижды думать, прежде чем брать в аренду фуру с насекомыми.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Queen Bee Supply LLC
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Queen Bee Supply LLC
В среду, 24 июня, крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn устроил тотальную остановку — поезда по всей стране замерли, как вкопанные, из-за сбоя в радиосистеме GSM-R.
Цифровая связь, от которой зависит движение, вдруг решила взять выходной, и теперь все составы, от региональных до пригородных, терпеливо ждут на станциях, пока инженеры борются с "заменой компонента", которая, видимо, пошла не по плану.
© AP / Michael Probst
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP / Michael Probst
Тогда же, 24 июня, сборная Швеции перед решающим матчем с Японией вышла на тренировку, надеясь размяться на "Тойоте", а вместо этого застала строительный коллапс.
Часть стадиона, включая пресс-ложу, по неясным причинам обрушилась — видимо, решила поддержать шведов и тоже немного понервничать перед игрой. К счастью, никто не пострадал, а пресс-секретарь Петра Торен отделалась фразой об "инциденте во время работ".
© REUTERS / Hannah McKay
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Hannah McKay
В четверг, 25 июня, ровно через день после того, как шведские футболисты тренировались на руинах стадиона в Техасе, природа решила напомнить, что настоящий коллапс — это не стройка, а земная кора.
Вечером 24 июня Венесуэлу сотрясли два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 в штате Яракуй — эпицентры в 10 км друг от друга, как будто сама земля решила устроить дуэль.
Погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 пострадали, десятки зданий превратились в груды бетона — и это не считая того, что ровно 214 лет назад, 26 марта 1812 года, Каракас уже пережил землетрясение, уничтожившее 60% строений.
© REUTERS / Maxwell Briceno
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© REUTERS / Maxwell Briceno
© REUTERS / Gaby Oraa
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© REUTERS / Gaby Oraa
3 из 5

© REUTERS / Fausto Torrealba
4 из 5

© Juan Pablo Arraez
5 из 5

© REUTERS / VANTOR
В пятницу, 26 июня, археологи в мексиканском штате Кампече нашли город майя, который существовал в VII–X веках, но решил спрятаться в джунглях настолько хорошо, что название ему дали Минанбе — "Нет пути".
Пирамидальный храм высотой 13 метров, дворцы, алтари и даже камень с обезглавливанием — всё это оставалось нетронутым тысячу лет, пока исследователи не пробились через труднопроходимые джунгли с лазерными технологиями наперевес.
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
1 из 3
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
2 из 3
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
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© Фото : Комсомольская правда / Telegram
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© Фото : Комсомольская правда / Telegram
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© Фото : Комсомольская правда / Telegram
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© Фото : Комсомольская правда / Telegram
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