https://ukraina.ru/20260627/nochnaya-ataka-bpla-vsu-26-iyunya-stala-samoy-massirovannoy-za-god-sbito-660-bespilotnikov-1080713055.html
Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников - 27.06.2026 Украина.ру
Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
В ночь с 25 на 26 июня киевский режим предпринял самую масштабную атаку беспилотниками на регионы России с начала года. Об этом 27 июня сообщается в сводке "Украина.ру" со ссылкой на данные Минобороны РФ
2026-06-27T11:16
2026-06-27T11:16
2026-06-27T11:18
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Средства ПВО сбили и перехватили 660 беспилотников. Наиболее массированные атаки пришлись на Белгородскую область — 113 беспилотников, Тульскую — 84, Москву — 47. Кроме БПЛА, противник применял другие средства: шесть раз бил из РСЗО и артиллерии, четырежды сбрасывал взрывные устройства с дронов. В результате террористических атак один человек погиб, трое пострадали. В Тульской области во время налёта ранения получила женщина, повреждены ЛЭП и промышленное предприятие в Новомосковске. Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 мая — 556 дронов. 18 мая сбили 555 БПЛА, 6 июня — 376, 3 июня — 354, 10 и 11 июня — 326 и 330 соответственно. Удару подвергались как регионы, так и акватории Чёрного и Азовского морей. Киевский режим наращивает террористические атаки на мирное население, используя все доступные средства.О том, как российские силы отражают атаки противника — в материале "Севастополь отменил воздушную тревогу, БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксклюзив, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, москва
Новости, Эксклюзив, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Москва
Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
11:16 27.06.2026 (обновлено: 11:18 27.06.2026)
В ночь с 25 на 26 июня киевский режим предпринял самую масштабную атаку беспилотниками на регионы России с начала года. Об этом 27 июня сообщается в сводке "Украина.ру" со ссылкой на данные Минобороны РФ
Средства ПВО сбили и перехватили 660 беспилотников.
Наиболее массированные атаки пришлись на Белгородскую область — 113 беспилотников, Тульскую — 84, Москву — 47.
Кроме БПЛА, противник применял другие средства: шесть раз бил из РСЗО и артиллерии, четырежды сбрасывал взрывные устройства с дронов.
В результате террористических атак один человек погиб, трое пострадали. В Тульской области во время налёта ранения получила женщина, повреждены ЛЭП и промышленное предприятие в Новомосковске.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 мая — 556 дронов. 18 мая сбили 555 БПЛА, 6 июня — 376, 3 июня — 354, 10 и 11 июня — 326 и 330 соответственно. Удару подвергались как регионы, так и акватории Чёрного и Азовского морей.
Киевский режим наращивает террористические атаки на мирное население, используя все доступные средства.