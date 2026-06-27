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Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников

Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников - 27.06.2026 Украина.ру

Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников

В ночь с 25 на 26 июня киевский режим предпринял самую масштабную атаку беспилотниками на регионы России с начала года. Об этом 27 июня сообщается в сводке "Украина.ру" со ссылкой на данные Минобороны РФ

2026-06-27T11:16

2026-06-27T11:16

2026-06-27T11:18

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Средства ПВО сбили и перехватили 660 беспилотников. Наиболее массированные атаки пришлись на Белгородскую область — 113 беспилотников, Тульскую — 84, Москву — 47. Кроме БПЛА, противник применял другие средства: шесть раз бил из РСЗО и артиллерии, четырежды сбрасывал взрывные устройства с дронов. В результате террористических атак один человек погиб, трое пострадали. В Тульской области во время налёта ранения получила женщина, повреждены ЛЭП и промышленное предприятие в Новомосковске. Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 мая — 556 дронов. 18 мая сбили 555 БПЛА, 6 июня — 376, 3 июня — 354, 10 и 11 июня — 326 и 330 соответственно. Удару подвергались как регионы, так и акватории Чёрного и Азовского морей. Киевский режим наращивает террористические атаки на мирное население, используя все доступные средства.О том, как российские силы отражают атаки противника — в материале "Севастополь отменил воздушную тревогу, БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО".

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новости, эксклюзив, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, москва