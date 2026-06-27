Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников - 27.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260627/nochnaya-ataka-bpla-vsu-26-iyunya-stala-samoy-massirovannoy-za-god-sbito-660-bespilotnikov-1080713055.html
Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников - 27.06.2026 Украина.ру
Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
В ночь с 25 на 26 июня киевский режим предпринял самую масштабную атаку беспилотниками на регионы России с начала года. Об этом 27 июня сообщается в сводке "Украина.ру" со ссылкой на данные Минобороны РФ
2026-06-27T11:16
2026-06-27T11:18
новости
эксклюзив
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1b/1080712390_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_7f09794d422e30e6074b798fd3baf476.png
Средства ПВО сбили и перехватили 660 беспилотников. Наиболее массированные атаки пришлись на Белгородскую область — 113 беспилотников, Тульскую — 84, Москву — 47. Кроме БПЛА, противник применял другие средства: шесть раз бил из РСЗО и артиллерии, четырежды сбрасывал взрывные устройства с дронов. В результате террористических атак один человек погиб, трое пострадали. В Тульской области во время налёта ранения получила женщина, повреждены ЛЭП и промышленное предприятие в Новомосковске. Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 мая — 556 дронов. 18 мая сбили 555 БПЛА, 6 июня — 376, 3 июня — 354, 10 и 11 июня — 326 и 330 соответственно. Удару подвергались как регионы, так и акватории Чёрного и Азовского морей. Киевский режим наращивает террористические атаки на мирное население, используя все доступные средства.О том, как российские силы отражают атаки противника — в материале "Севастополь отменил воздушную тревогу, БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО".
белгородская область
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Мария Илащук
Мария Илащук
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1b/1080712390_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_5b16155eec448144dd7541f7053adaad.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эксклюзив, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, москва
Новости, Эксклюзив, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Москва

Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников

11:16 27.06.2026 (обновлено: 11:18 27.06.2026)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
В ночь с 25 на 26 июня киевский режим предпринял самую масштабную атаку беспилотниками на регионы России с начала года. Об этом 27 июня сообщается в сводке "Украина.ру" со ссылкой на данные Минобороны РФ
Средства ПВО сбили и перехватили 660 беспилотников.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Украина.ру
Наиболее массированные атаки пришлись на Белгородскую область — 113 беспилотников, Тульскую — 84, Москву — 47.
Кроме БПЛА, противник применял другие средства: шесть раз бил из РСЗО и артиллерии, четырежды сбрасывал взрывные устройства с дронов.
В результате террористических атак один человек погиб, трое пострадали. В Тульской области во время налёта ранения получила женщина, повреждены ЛЭП и промышленное предприятие в Новомосковске.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 мая — 556 дронов. 18 мая сбили 555 БПЛА, 6 июня — 376, 3 июня — 354, 10 и 11 июня — 326 и 330 соответственно. Удару подвергались как регионы, так и акватории Чёрного и Азовского морей.
Киевский режим наращивает террористические атаки на мирное население, используя все доступные средства.
О том, как российские силы отражают атаки противника — в материале "Севастополь отменил воздушную тревогу, БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЭксклюзивБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМосква
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:13"Никаких соглашений подписано не было". Отказ США от мира и забвение "духа Анкориджа": что дальше?
12:13Почти две трети украинцев в Нидерландах имеют психические проблемы и не хотят учить язык
12:01Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши
11:20В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву
11:16Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
10:55Обстановка на Купянском направлении: ВС РФ расширяют охват, резервы ВСУ уничтожаются на подходах
10:50Иран нанёс удары по позициям США на Ближнем Востоке
10:34Минкульт Украины разрешил снести памятник освободителям в Чернигове
10:25"Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июня
10:00Стубб решил порассуждать о войне России с Украиной
09:36"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО
09:32Под Сумами массово гибнут мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями
09:10Экс-премьер Польши Моравецкий осадил мэра Львова
08:16Зеленский запутался в угрозах Лукашенко и боится, что ложь вскроется
08:11Как выглядит символа демократии в Вашингтоне, и кто устроил побег в Техасе. Неделя необычных фотофактов
08:10В Ливане начались протесты против соглашения с Израилем
08:00"Дома рассыпались на глазах". Венесуэла пострадала от сильнейшего землетрясения
08:00Превосходство ещё не всё. 85 лет с начала Волынского танкового сражения
07:56Зрада Экспресс: ягоды и грибы раздора. Киев испугался предложения Лукашенко
07:50Что делают с русскомовными в Киеве и певцами из России в Кишиневе за деньги из Гданьска. События культуры
Лента новостейМолния