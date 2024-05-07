https://ukraina.ru/20240507/1054936737.html

Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей

Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей - 07.05.2024 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей

В Иране есть шутливая пословица: 200 лет войны самые сложные. Мы можем оказаться в точно таком же графике. Учитывая, что Запад четко планирует поставки на Украину на несколько лет вперед. И останавливаться они не собираются

2024-05-07T06:00

2024-05-07T06:00

2024-05-07T06:00

интервью

всу

россия

украина

донбасс

мобилизация

сша

дроны

снаряды

потери

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Поэтому перед Россией рано или поздно встанет вопрос о проведении еще одной волны мобилизации, считает историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил ПоликарповОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил Аркадьевич, вы сами предложили обсудить статистические данные BBC о потерях российской армии за два года СВО по категориям военнослужащих. Если им верить, то в 2022 году у нас больше всего погибло контрактников, в 2023 году – бывших заключенных, а в 2024 году наши потери минимальные. Какой из этого можно сделать вывод о нашей боеспособности сегодня?- Я эту таблицу помню очень хорошо.Мы не можем сказать, что BBC точно все подчитали. Но эти данные – это свидетельство о том, как на Западе представляют потери российской армии. А представляют они их следующим образом.Россия понесла большие потери среди контрактников в первые месяцы СВО. Потом они снизились. Пик наших потерь приходится на зиму 2022-2023 годов. Тогда погибло много наших бывших заключенных (бойцы "Вагнера", которых призвали из исправительных колоний). Учитывая, что тогда была "бахмутская мясорубка", эта картина близка к объективной.Потом наши потери снизились. Затем локальный пик пришелся на июль 2023 года, когда был контрнаступ. Он снизился. В октябре 2023 года у нас снова был локальный пик (начало Авдеевской операции). А потом наши потери снова снизились. А к марту 2024 года они стали минимальными за два с лишним года СВО.Эксперты BBC объясняют это улучшением качеством управления нашими войсками, использованием корректируемых авиабомб и нехваткой боеприпасов у украинской армии.- Сами как думаете, чего тут больше?- Мы, сидя здесь, не можем разделить все эти факторы. Но я думаю, что все вместе.Кроме того, мы не знаем, сколько украинских военнослужащих погибло во время "бахмутской мясорубки". Там пик потерь у нас. По их данным, в январе 2023 года мы потеряли 3 тысячи бойцов, из которых половина приходится на заключенных. Но BBCже не говорит, каковы потери у ВСУ. Может быть, их было в два раза больше.- В прошлом интервью вы говорили, что, по вашим личным подсчетам, с украинской стороны погибли 200 тысяч человек.- Не совсем так. 200 тысяч – это общее число безвозвратных потерь ВСУ (убитые и инвалиды). Я говорил, что 50-60 тысяч человек – это люди, которые, по состоянию на осень, остались без конечностей. На ЛБС они больше не появятся. Максимум, что они могут, так это сидеть в военкоматах.А BBC, подсчитывая статистику наших потерь, делали это по числу некрологов.Вы спросите: "Разве можно подсчитать всех по некрологам"? Можно. Например, я знаю точное количество ушедших и погибших людей из одного сибирского города, где три зоны. Так вот на всех погибших заключенных были опубликованы некрологи. Так что BBC подсчитали все правильно настолько, насколько это позволили их поисковые системы.Теперь обсудим фактор нехватки боеприпасов у ВСУ.США за все время СВО поставили на Украину три миллиона артиллерийских снарядов. Вам нужно около сотни снарядов, чтобы убить одного человека. В последнее время киевский режим сидел на голодном пайке. Европа им поставляла очень мало снарядов. И этот фактор поражения наших войск серьезно снизился.- Дроны его не заменили?- Дроны представляют наибольшую угрозу во время нашего наступления для нашей техники. Они не могут перепахивать землю до состояния лунного ландшафта. Более того, если пехотинцы умеют пользоваться РЭБом (а это большое искусство), то дроны они давят.Дело в том, что РЭБ нельзя включать все время. Его нужно включать на считанные секунды. А для этого нужен индикатор вроде "Булата". Потому что РЭБ сам по себе демаскирует эту технику. По словам моих источников, лучше всего РЭБом умеют пользоваться "барсы" (Боевой армейский резерв страны). Остальные категории наших военных этого мастерства еще не достигли.Автомобили "барсов" ездят там, где волки спать боятся (смеется). Остальная техника там не ездит. Они эти дроны давят и сбивают.Вернемся к артиллерийским снарядам.В США 20 апреля республиканцы неожиданно одобрили передачу пакета помощи для Украины. Хотя до этого они говорили, что будут стоять до последнего и что одобрят его только в увязке с мексиканской границей. Судя по всему, была заключена сделка, что Трампу позволят идти на выборы, поэтому республиканцы дали добро. У меня нет другого объяснения.К сожалению, теперь на Украину опять пойдет много техники и боеприпасов. Да, трех миллионов снарядов уже не будет, потому что их нет физически. Но сотни тысяч снарядов они найдут. И если наши войска продолжат наступать, наши потери уже не будут минимальными.- Я бы сказал, что передача Украине одного патрона – это уже непосредственная угроза для жизни нашего бойца.- На самом деле нужно много тысяч патронов, чтобы убить одного человека. А для убийства одного бойца хватит десятков снарядов.Бойца нельзя убить быстро, даже если у вас есть высокоточные снаряды. Сами западные эксперты признают, что наши РЭБ сбивают с наводки их хваленые "Эскалибуры". Мы ставим помехи, и снаряд летит "в молоко".У демократов сейчас проблемы. Они не знают, кого выдвинуть вместо Байдена. Раньше говорили о Камале Харрис, но она оказалась неспособной к управлению страной. Потом говорили про калифорнийского губернатора, но он сам не захотел идти. И сейчас опять оживилась тема Мишель Обамы.- Им нужна темнокожая женщина, у которой муж был президентом.- Да. Видимо, способность управлять страной передается половым путем (смеется).Похоже, они объявят о ее выдвижении в августе.Сейчас ведется закулисный торг. Мы уже слышим эти звуки. Ясно, что не будет никаких праймериз и никаких кокусов. Это произойдет в нарушение правил игры. Но в Штатах политики сами устанавливают правила игры и сами меняют их по ходу партии. Главное сейчас для демократов, чтобы Байден не перепутал имя человека, которого он захочет выдвинуть вместо себя. И чтобы он не забыл об этом на съезде. Потому что это будет совсем неприлично (смеется).Даже демократы понимают, что Байден с его Альцгеймером и деменцией – это не самая удачная кандидатура. Хотя Байден этого не понимает. У него, как он сам сказал, нет "ни альцгеймера, ни деменции, ни альцгеймера".Что в этой ситуации будет делать Россия?У нас уже ходят слухи, что в отставку будет отправлен Сергей Шойгу. Арест Тимура Иванова и еще одного генерала, отвечавшего за материально-техническое обеспечение в Западном военном округе может быть поводом к тому, чтобы Шойгу ушел.Наверное, Сергей Шойгу был хорошим министром обороны мирного времени. Но поскольку наша промышленность переводится на военные рельсы, а армия перестраивается на ту войну, которой еще ни разу не было в истории, то нам могут понадобиться другие люди.На его место прочат губернатора Тульской области Алексея Дюмина. У него есть боевой опыт и опыт военного строительства. Но никаких радикальных изменений в считанные недели он провести не сможет. Человек, придя на этот пост, должен будет или привести свою команду, или наладить взаимодействие со старой. Быстро это не произойдет.И самое главное, что новому министру обороны придется принять очень непопулярное решение – речь идет о второй волне мобилизации.Вы можете спросить: "Зачем она нужна? У нас же все хорошо. У нас добровольцы идут на фронт потоком".- Я не говорю, что у нас все хорошо. Я задам вопрос по-другому: для чего конкретно она нужна?- Бойцов, которых призвали по мобилизации осенью 2022 года, осенью 2024 года нужно будет демобилизовать и отправить по домам. Их нужно заменить, потому что у людей накапливается усталость. К тому же, люди должны понимать, что они идут на войну не навсегда. А, учитывая новый пакет американской помощи, у меня уже нет ощущения, что ВСУ будут терять боеспособность так же, как они теряют ее сейчас.- Разве у нас снарядов и ФАБов не больше?- Больше. Но мы же наступаем. Следовательно, наше превосходство должно быть кратным.Украина пытается проводить мобилизацию, но у нее ничего не получается. Поэтому Сырский выступил с идеей, что нужно отправить на фронт большое количество людей, которые сидят в тыловых частях.- Некоторые украинские источники утверждают, что из их миллионной армии на фронте воюют лишь 200 тысяч.- Порядок цифр правильный. Я встречал данные, что у них 880 тысяч – это численность всех вооруженных сил, на ЛБС – около 300 тысяч, а еще 500 тысяч сидят в тылу. И как минимум 150 тысяч по тылам Украина наскрести может.Понятно, что полмиллиона человек Киев сейчас призвать не может. Призыв там очень непопулярен.- А беженцев из Европы вернуть можно?- Я не думаю, что Европа их будет массово депортировать.Дело в том, что Европа получила огромный подарок в виде украинцев. Раньше у них было много азиатских и африканских беженцев, что вызывало огромное беспокойство местных жителей. А тут у них появились белые люди, готовые работать на черных работах за небольшие деньги. Отказываться от такого подарка судьбы было бы недальновидно.А если они все же это сделают, то украинские беженцы через Белоруссию хлынут в Россию. Потому что здесь их на фронт никто выдавать не собирается.Короче говоря, если европейские власти будут высылать украинцев, они сильно потеряют в глазах своих собственных избирателей.Как бы там ни было, я считаю, что мы должны провести еще одну мобилизацию. Обучить несколько месяцев бойцов внутри страны, затем несколько месяцев обучить их на фронте, а потом заменить ими тех бойцов, которые воюют с осени 2022 года. Сделать это надо до конца 2024 года.Это мое личное мнение.Тема о новой мобилизации в России обсуждается и на Украине, и на Западе. Противник очень этого боится. "Путин призовет 300 тысяч человек и дойдет до Днепра" - эта фраза, которая постоянно звучит в их СМИ. Они понимают, что ничего не могут противопоставить. Ну не сможет Украина сейчас провести такую же мобилизацию, как и Россия. Они сами это понимают.Сейчас в ВСУ в основном воюют люди пожилые. Это связано с их демографией. У них в 1990е годы была очень низкая рождаемость. Эта демографическая яма была еще хуже, чем в России. У них разница на фронте между поколениями сейчас выше, чем в два раза. Сейчас, по их данным, на Украине перестали рождаться дети из-за этой ямы.Киевский режим до последнего пытался избежать мобилизации молодежи. Молодежь шла добровольцами в нацистские батальоны и в тероборону. А сейчас они вынуждены использовать свой неприкосновенный запас. А если они будут выгребать всех, кто родился в 1990е годы, их демографическая пирамида превратится в выточенную на токарном станке балясину.Понятно, что у нашего военно-политического руководства есть более точная информация, чем у меня. Но мы помним, что в прошлый раз мы на три месяца опоздали с мобилизацией. Первый звоночек был еще в мае, когда выяснилось, что людей на фронте не хватает. И все лето 2022 года мы удерживали фронт только за счет артиллерии (мы выпускали до 50 тысяч снарядов в день).Сейчас мы себе такого позволить не можем. Таких запасов у нас уже нет.- В 2022 году Украина наступала. Думаете, сейчас они тоже могут позволить себе наступать?- В 2022 году линия фронта почти стояла на месте. Наступали мы. Украина начала наступать в сентябре.- Херсон-Харьков-Херсон.- Да. Сначала ВСУ стали наступать на Херсонском направлении в конце августа. Больше месяца они долбились безуспешно, понеся большие потери. Но в феврале-марте Украина провела массовую мобилизацию. Ей, чтобы создать боеспособную армию из этих людей, понадобилось полгода. И мы тоже должны понимать, что нельзя просто призвать и обучить людей. Их надо обкатать на ЛБС. Три месяца здесь, три месяца там. Только после этого солдат становится солдатом.Я понимаю, что нам хотелось бы оставить на фронте опытных бойцов.- Это как раз главный аргумент против второй волны мобилизации. "Пока новички научатся воевать, они тоже устанут, и их через два года тоже придется заменять еще одной волной".- Давайте поставим модуль в два года. Если у вас есть модуль два года при полугодовом обучении, все работает. Мы же не знаем, сколько еще продлится СВО.В Иране есть шутливая пословица: 200 лет войны самые сложные. Мы можем оказаться в точно таком же графике. Учитывая, что Запад четко планирует поставки на Украину на несколько лет вперед. И останавливаться они не собираются.На Западе даже есть в планах перебрасывать на Украину некие европейские войска. Они к этому готовят общественное мнение. Но тут есть вопрос: они их будут перебрасывать на ЛБС? Или они хотят ими заменить тыловые части ВСУ на границе с Белоруссией?- И то, и другое для России неприятно.- Для них тоже. Если они будут сидеть в тылу на Волыни, они для наших ракет станут мальчиками для битья. Им же придется как-то отвечать. А для этого придется перебросить войска на ЛБС.Но и тут есть непонятная деталь. Запад говорит: "наши войска вступят в бой, когда ВС РФ подойдут к Киеву или к Одессе". То есть они не исключают именно такой сценарий краха украинского фронта.- Другое дело, что этот вариант краха украинского фронта может привести к капитуляции киевского режима. Они же потеряют огромные территории с огромной промышленностью.- Я согласен, что есть много сценариев. Но сама по себе украинская промышленность огромного значения сейчас не имеет. Потому что киевский режим сидит на потоке западной помощи. Даже если у него остановятся все заводы, то ничего не изменится. Хотя, изменится. У него будет больше людей, которых можно было бы призвать в армию (они сейчас под бронью).Украина сейчас – наиболее милитаризованное государство в Европе. За ней стоит НАТО, который ее будет кормить.Да, после 20 мая Зеленский потеряет легитимность. Но мы не должны закладываться на этот оптимистичный сценарий. Мы же уже хотели нажать на газ, а потом Стокгольмский арбитраж решил, что он устанавливает правила игры, а контракты ему не писаны.Запад сам меняет правила игры. Десять лет назад этого еще никто не понимал. У многих было ощущение, что мы сможем договориться с Западом. И в этой связи я бы хотел рассказать об одной трагической фигуре нашего времени – Игоре Ивановиче Стрелкове. Его вина состояла в том, что 10 лет назад он почитал, что договориться не удастся. Он считал, что надо было вступать в конфликт уже тогда. Хотя понятно, что мы к этому были не готовы. Нас бы просто отключили от SWIFT и на этом бы все закончилось.Да, Стрелков наговорил много лишнего. Он истерил. А почему? Потому что он угадал, но его не пускали на фронт. Хотя он сделал три попытки туда уехать.Игорь Иванович – очень талантливый человек. Один из его талантов как раз состоит в умении испортить со всеми отношения. У него ужасный характер. Например, он очень не любит Ходаковского. Хотя Ходаковский выступает за то, что Стрелкова надо освободить.Я Игоря знаю еще с Югославии. Это очень умный и яркий человек. А все великие люди очень тяжелы в общении.Я надеюсь, что в перспективе Стрелков выйдет на свободу, где ему дадут возможность реализовать себя – завершить Русскую весну.Может быть, люди не понимают, почему оборона Славянска была героической. Но тогда же шли бои за Саур-Могилу. Я написал три книги на эту тему. Так вот на Украине по их итогам создали целый эпос, посвященный этим боям. Они ее сначала штурмовали. Потом их начальство доложило в Киев, что они ее взяли. Они ее не взяли. Бои вынуждены были ее брать опять. Потом они ее защищали. А потом они ушли с Саур-Могилы. Она три дня была пустая.И когда украинский отряд ушел, туда прибыло подкрепление их сил специальных операций. Они походили по пустым окопам, а потом уехали. Потому что сели аккумуляторы и не было связи. Отряды блуждали в тумане войны. И тогда мы ее заняли.И это притом, что со стороны ополченцев в боях за Саур-Могилу участвовали меньше 100 бойцов. А со стороны Украины – больше 100. Так вот по Славянску, где в боях с обеих сторон участвовало гораздо больше людей, на Украине нет никакой "Илиады". Им нечем было похвастаться. Для них это был провал. Потому что они не смогли предотвратить выход ополченцев из города.Это и есть пример военного строительства Стрелкова. Из неопытных бойцов были созданы Славянская бригада и "Спарта" "Моторолы", которые потом стали одними из боеспособных подразделений Народной милиции ДНР.И я думаю, что опыт и авторитет Стрелкова до сих пор является положительной величиной. Таких офицеров лучше использовать на фронте, а не давать им повод для истерик в тылу.- Вернемся к теме мобилизации. Если мы ее проведем, мы дойдем до Днепра и исключим угрозу войны с НАТО?- Не уверен.Я считаю, что нам нужно провести мобилизацию с заменой нынешних бойцов к концу года, а также продолжить работу на слом украинской военной машины. Нам надо сломать желание ВСУ сопротивляться. Если мы дойдем до Днепра, а их армия сохранит боеспособность, нам придется форсировать Днепр как в 1943 году. Этого хотелось бы избежать.Сейчас наши войска отодвигают ВСУ от Донецка. С Очеретино у противника второй провал за два месяца. Мы взяли Керамик, Новобахмутовку, Архангельское в стадии зачистки. Там просто раскрылся "цветок", как это было в случае с Попасной.Что такое "цветок"? Это наступление по расходящимся направлениям. Оно авантюрно и опасно, но иногда работает. Мы его боялись в случае с Попасной, но оно сработало. В случае с Очеретино фронт тоже трещит.Кстати, по некоторым данным, Украина на Запорожское направление перебросило курсантов из военных училищ – совсем зеленых мальчишек. У нее там тоже не хватает сил. И нам надо сделать так, чтобы у Украины не осталось сил и желания воевать.Надеюсь, желание воевать у ее армии и народа закончится. Потому что оружейные склады Европы и США точно не опустеют. Если они не свернут эти планы, через несколько лет они выйдут на большие производственные объемы.А сам по себе выход к Днепру – это позиционный тупик. Если только не рассматривать удар через Белоруссию.- Чисто математически, силы для удара с территории Белоруссии у нас есть.- Да. Но мы же обсуждаем игру, не зная всех карт. Мы не знаем, сколько козырей еще осталось в рукаве у Запада. А вдруг они используют польские войска, которые разворачиваются и вооружаются? Варшава же хочет, чтобы США дали им ядерное оружие. Да, США на это смотрят с ужасом. Но у Польши есть не только желание повоевать. Она ведет реальную подготовку. Это не несчастные 3 тысячи французских солдат, которые якобы готовятся перебросить в Одессу. Это минимум 250 тысяч бойцов.- Вы удивитесь, если мы одержим победу без экстраординарных мер, а Запад ничего нам за это не сделает?- Не удивлюсь. Но опыт подсказывает, что мы точно не можем играть в краткосрочные прогнозы. Мы должны рассматривать несколько сценарных вариантов. Есть оптимистичный сценарий, есть реалистичный сценарий, а в жизни все происходит посередине.Например, многие комментаторы в конце 2023 года не верили, что нам удастся взять Авдеевку. И то, что мы ее взяли в феврале, многие восприняли как чудо. Многие смирились с этим позиционным тупиком, когда Авдеевка с ее бетонными бункерами и подземными переходами навсегда станет крепким орешком. Но она рухнула.Ну не было же прогноза, что "Азов"* возьмет и убежит с позиций (ему, кстати, за это ничего не было). Ну спасибо. Значит, у "Азова"* есть хороший стимул бегать и дальше. И то, что мы пробьем Очеретино, в результате чего раскроется "цветок" - мы тоже не ожидали.Резюмирую. Мы не знаем, когда на Украине может произойти надлом. Он может произойти завтра. Но если мы будем думать, что там через месяц все рухнет, а оно не рухнет, нам придется готовиться к реалистичным сценариям о том, что надо по-прежнему разворачивать военную промышленность и развивать грамотность бойцов в области радиоэлектронной борьбы.* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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