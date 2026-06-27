https://ukraina.ru/20260627/zakleymit-russkoyazychnykh-v-kieve-vygnat-rossiyskikh-pevtsov-iz-kishineva-vybit-dengi-v-gdanske-1080709559.html

Что делают с русскомовными в Киеве и певцами из России в Кишиневе за деньги из Гданьска. События культуры

Что делают с русскомовными в Киеве и певцами из России в Кишиневе за деньги из Гданьска. События культуры - 27.06.2026 Украина.ру

Что делают с русскомовными в Киеве и певцами из России в Кишиневе за деньги из Гданьска. События культуры

Культурная элита Украины продолжает изгаляться над "носителями языка агрессора" и предлагает нашивать специальные знаки на одежду русскоговорящим гражданам. Не отстает и Молдова: там выгоняют со сцены российских исполнителей. За все это хорошо платит Европа.

2026-06-27T07:50

2026-06-27T07:50

2026-06-27T07:54

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киев

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культура

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От русского сериала - к языковым меткамПонаехавшая в Киев из Скадовска актриса Анастасия Пустовит возмутилась русскоязычной столицей. "Мне сегодня тупо хотелось бить по губам. Почти весь Киев русскоязычный. Какие-то дети: а что? а как? я ничего не понимаю", - вознегодовала в соцсетях вчерашняя жительница русскоязычной южной области. И сразу предложила выход из ситуации: Пустовит хочет клеймить русскоговорящих сограждан так, как это делали нацисты с евреями на оккупированных территориях СССР и Европы. Актриса считает правильным помечать "нетитульных" граждан специальными стикерами, на которых будет написано - "носитель языка агрессора". Дальше должно последовать предложение о недопуске таких украинцев в автобусы и больницы, ну а там рукой подать до гетто и концлагерей. Все по заветам Рейнхарда Гейдриха: именно начальник Главного управления имперской безопасности третьего Рейха был архитектором системы еврейских резерваций. Но Пустовит это не смущает, и она публично называет русскоговорящих украинцев идиотами и безумцами. Правда, до начала войны и сама актриса была "безумной", поскольку принимала участие в проектах, рассчитанных на русскоязычную аудиторию, и снималась в фильмах и сериалах на русском языке. Например, зрители РФ помнят Анастасию Пустовит по роли в сериале "Подари мне счастье". В телепроектах "Ты меня никогда не забудешь" (2022) и "Игра в судьбу" (2020) уроженка Херсонской области тоже разговаривает на русском. И вдруг в 2026-м Пустовит переклинило и она потребовала "маркировать" нелояльных к режиму мовнюков жителей страны. "Когда она в стране-агрессоре снималась в русскоязычных фильмах, себя за русский язык она не била по губам, и не клеила расовые знаки неполноценности. Или "это другое"?", - обратила внимание на девиантное поведение актрисы украинский историк и писательница Мирослава Бердник. Хотя чему удивляться? Подобная эволюция характерна для значительной части украинской культурной элиты последних десятилетий. Для многих представителей творческой среды язык давно перестал быть вопросом культуры, превратившись в способ публичной демонстрации политической благонадежности. Чем жестче становятся заявления, тем выше шансы подтвердить собственную лояльность действующей идеологической повестке, особенно для тех, кто приехал из "неблагонадежных" пророссийских регионов покорять Киев. Именно поэтому так близки русофобские позиции луцкой писательницы Оксаны Забужко и актрисы из Скадовска Анастасии Пустовит - обе дамочки выступают за стигматизацию миллионов русскоязычных граждан, несмотря на то что именно они многие годы составляли основу аудитории украинского кино, телевидения и шоу-бизнеса.Кому запрещено петь в Молдове?По пути Украины пошла и Молдова, которую тоже "окучили" глобалисты. Министерство культуры страны сделало первый шаг к идеологическим ограничениям в гуманитарной сфере - опубликовало список российских артистов, которых не рекомендовано приглашать в республику. В черный реестр включили свыше двух десятков артистов. Среди них - певец Леонид Агутин, певица Диана Арбенина, певец украинского происхождения Олег Винник, композитор Игорь Вдовин, певица Клавдия Высокова (более известна под псевдонимом Клава Кока), рэпер Алексей Долматов (GUF). Помимо этого, в перечень вошли: рэпер Андрей Косолапов (MACAN), певец Егор Крид, певица Ирина Круг, стендап-комик Виктория Складчикова, певец Дмитрий Маликов, рэпер Матвей Мельников (MOT), рэпер Алишер Моргенштерн*, певица Люся Чеботина. Минкультуры Молдавии также добавило в перечень нежелательных музыкальных персон рэпера Василия Вакуленко (Баста), певца Игоря Николаева, стендап-комика Нурлана Сабурова, певца Александра Серова, рэпера Акмаля Ходжаниязова (Akmal), диджея Андрея Ширмана (DJ Smash), певца Сергея Шнурова (вокалист группы "Ленинград"), певца Сергея Жукова (вокалист группы "Руки Вверх!") и гитариста группы "Кино" Юрия Каспаряна. Еще в апреле культурное ведомство Молдовы рекомендовало организаторам концертов с участием певцов Олега Винника и Дианы Арбениной, а также комика Нурлана Сабурова прекратить сотрудничество с артистами, так как посчитало проведение мероприятий с участием этих артистов "неуместным". Там посоветовали расторгнуть контракты, чтобы избежать отмены концертов в случае "невозможности въезда" исполнителей на территорию страны. Но, как видно на украинском примере, первоначальные рекомендации довольно быстро трансформируются в запреты на въезд, отмену концертов, ограничения вещания и масштабную кампанию по вытеснению российского культурного присутствия. Если эта логика сохранится, нынешний молдавский список может оказаться лишь первым шагом в сторону дальнейшей политизации культурной политики и сокращения пространства для культурного обмена. Но вот что еще интересно - некоторые артисты из этого списка в 2022-м прямо очень старались отмежеваться от России и СВО. Чтоб ничто не мешало ездить в ближайшее зарубежье, где их творчество могло быть интересно русскоязычной публике. Не помогло. Как для украинцев, так теперь и для европеизированных молдаван, "хороших русских" не бывает.Отмывают памятники и деньги: Украина приступила к освоению европейских бюджетов на культуруВ Киеве, где уничтожили памятники Булгакову, Пушкину, Ватутину начали демонстративно открывать исторические памятники, законсервированные с начала войны и очищать их. Например, на Михайловской площади сняли доски и умыли памятники княгини Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию. Об этом сообщили в Департаменте культуры столичной администрации. Там отметили, что инициативу реализуют при поддержке компании INWHITE. Ее специалисты демонтируют защитные сооружения и проводят деликатную профессиональную очистку памятников от пыли и других загрязнений, обновляют ограждения и благоустраивают прилегающие территории. Инициатор проекта Алексей Харько рассказал, что они уже помыли памятники Тарасу Шевченко, Николаю Лысенко, Михаилу Грушевскому, Богдану Хмельницкому, а также стелу на Майдане Незалежности. Особо было подчеркнуто, что всех исторических персонажей драют только водой, а цель этой помывки - сохранить культурное наследие столицы и вернуть киевлянам возможность снова видеть исторические памятники без защитных укрытий.Все работы выполняются на благотворительной основе без использования средств городского бюджета. Вскоре водные процедуры примут памятники поэтессе Леси Украинки и композитору Николаю Лысенко. Интересно, что совсем недавно киевские чиновники орали о том, что за последний месяц из-за российских обстрелов в Киеве было повреждено 29 объектов культуры. И вдруг столичная администрация снимает защиту с Хмельницкого и Шевченко, объясняя это тем, что под каркасами и мешками с песком может образоваться коррозия. А она страшней всех БПЛА и баллистических ракет вместе взятых. Явно, отмывание памятников совпало с отмыванием грантовых средств. Именно поэтому нынешняя кампания по "очистке памятников" может рассматриваться не только как культурная инициатива, но и как часть более широкого процесса перераспределения финансовых потоков, поступающих в Украину под задачи реставрации. Тут есть чем поживиться.На Конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьске уже презентовали первые проекты Украинского фонда культурного наследия и выбили под них десятки миллионов евро. В этом году начнут восстанавливать Иванковский историко-краеведческий музей, где до начала войны хранились работы художницы-примитивистки Марии Примаченко. В 2022-м году музей сгорел, но местные жители успели спасти 12-14 картин из 25, выставлявшихся в музее. Правда, ходили слухи, что "сгоревшие картины" потом всплыли в частных европейских коллекциях. А теперь концепцию будущего музея представляет французский архитектор Мартен Дюплантье. Неужели ж никого из украинцев не нашлось? Наверняка все дело в том, что Франция положила глаз на художественные украинские ценности и теперь будет их "опекать". А заодно и пилить средства, которые Европа щедрой рукой отсыпает Киеву. Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины Татьяна Бережная уже похвалилась, что Фонд привлек 4,3 млн евро взносов. Но для полноценного запуска первых проектов и расширения поддержки до конца 2026 года необходимо мобилизовать еще 15 миллионов евро. За такие деньги можно не только умывать памятник княгине Ольге, но и чистить зубы лошади Богдана Хмельницкого. Также Фонд планирует запустить механизм быстрого реагирования на повреждение культурного наследия, создание безопасных музейных фондохранилищ и цифровизацию музейных коллекций с временно оккупированных и прифронтовых территорий и внесения их в Музейный реестр Украины. Минкульт раскатал губу на 200 миллионов евро, плюс международный фонд ALIPH выделил еще 200 тысяч долларов на неотложную помощь украинским культурным институтам. Первые 30 тысяч евро уже направлены на стабилизационные работы в Художественном арсенале, который получил повреждения в результате российского удара от американской ракеты ПВО Patriot 15 июня. А что же крыша Успенского собора Киево-Печерской Лавры, над которой так горевал Зеленский и даже возил ее фотографии Трампу? Про нее как-то забыли в пылу дележки западных грантов. Во всяком случае, почему-то никто не спешит давать деньги на реанимацию христианской святыни, а вот за право пошуровать по национальным музеям сражаются Дания, Польша, Великобритания и Нидерланды - эти страны готовы выделить 3 миллиарда евро на поддержку работы свежесозданного Украинского фонда культурного наследия. А с Лавры в этом смысле что возьмешь" Там ведь уже раньше все было разграблено, а ценное вывезено.О том, как в результате изменений в украинской политической жизни мимикрирует украинская интеллигенция - в статье "Интеллигенция по вызову. Почему украинские культурные элиты всегда ложатся под "победителя""*признан в РФ иноагентом

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Елена Кирюшкина

киев, украина, молдавия, богдан хмельницкий, олег винник, шакурова ольга, министерство культуры, эксклюзив, культура