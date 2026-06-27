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В Ливане начались протесты против соглашения с Израилем
В Ливане начались протесты против соглашения с Израилем - 27.06.2026 Украина.ру
В Ливане начались протесты против соглашения с Израилем
В Бейруте сторонники "Хезболлы" вышли на улицы после объявления о начале прямых переговоров между Ливаном и Израилем. Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-27T08:10
2026-06-27T08:10
2026-06-27T08:10
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Большинство демонстрантов, особенно шииты, считают соглашение предательством и шагом к нормализации отношений с Израилем. Ливанская армия уже задействована для подавления протестов. Соглашение включает план совместной борьбы с "Хезболлой". В ответ группировка заявила, что будет противостоять любым попыткам правительства его реализовать. "Хезболла" не намерена разоружаться и уходить из южных районов Ливана, даже под угрозой столкновения с национальной армией. Член парламента от "Хезболлы" Хасан Фадлаллах высказался предельно жёстко: "Выполнение соглашения невозможно, только если они не хотят гражданской войны". Больше про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Роман Романов: Если Нетаньяху решит развязать новую войну с Ираном, Трампу придется его поддержать" на сайте Украина.ру.
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новости, ливан, израиль, бейрут, роман романов, хезболла, биньямин нетаньяху, дональд трамп
Новости, Ливан, Израиль, Бейрут, Роман Романов, Хезболла, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
В Ливане начались протесты против соглашения с Израилем
В Бейруте сторонники "Хезболлы" вышли на улицы после объявления о начале прямых переговоров между Ливаном и Израилем. Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Большинство демонстрантов, особенно шииты, считают соглашение предательством и шагом к нормализации отношений с Израилем. Ливанская армия уже задействована для подавления протестов.
Соглашение включает план совместной борьбы с "Хезболлой". В ответ группировка заявила, что будет противостоять любым попыткам правительства его реализовать. "Хезболла" не намерена разоружаться и уходить из южных районов Ливана, даже под угрозой столкновения с национальной армией.
Член парламента от "Хезболлы" Хасан Фадлаллах высказался предельно жёстко: "Выполнение соглашения невозможно, только если они не хотят гражданской войны".