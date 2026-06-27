https://ukraina.ru/20260627/bitva-za-slavyansk-i-kramatorsk-ukraina-gotova-lech-kostmi-chtoby-zaderzhatsya-v-donbasse-1080708819.html

Битва за Славянск и Краматорск: Украина готова "лечь костьми", чтобы задержаться в Донбассе

Битва за Славянск и Краматорск: Украина готова "лечь костьми", чтобы задержаться в Донбассе - 27.06.2026 Украина.ру

Битва за Славянск и Краматорск: Украина готова "лечь костьми", чтобы задержаться в Донбассе

Российские войска уже вошли в Рай-Александровку и наступают на Славянск с востока, но бои за эти города-крепости будут долгими — Украина готова "лечь костьми" собственных солдат, чтобы задержаться в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-06-27T05:45

2026-06-27T05:45

2026-06-27T05:45

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Отвечая на вопрос о перспективах освобождения Славянска и Краматорска, Онуфриенко заявил, что победа в Донбассе не была далекой, но без смены стратегии бои за эти города-крепости затянутся надолго."Рай-Александровка – это совершенно другой участок фронта. Там мы действительно двигаемся на Славянск и Краматорск с востока. Это действительно тяжелейшее направление. Наши войска атакуют в лоб укрепления, которые противник оборудовал с 2014 года", — сказал собеседник издания.По мнению Онуфриенко, для киевского режима ситуация на этом направлении безрадостная, и Украина готова "лечь костьми своих солдат", чтобы задержаться в Донбассе. Как пояснил эксперт, бои за Славянск и Краматорск при сохранении нынешней стратегии будут очень длительными — Константиновка, наименее укреплённая из всех городов-крепостей, и та отнимает много времени и сил.Он подчеркнул, что для изменения ситуации нужен новый подход. "В последние дни были намеки на то, что мы будем менять подход к боевым действиям", — резюмировал Михаил Онуфриенко.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.

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