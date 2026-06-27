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В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву

В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву - 27.06.2026 Украина.ру

В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву

Спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан признал, что все антироссийские ограничения не имеют мандата ООН и не обладают обязательной юридической силой

2026-06-27T11:20

2026-06-27T11:20

2026-06-27T11:20

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"Санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы согласно международному праву они не имеют. Моральная и экономическая сила санкций исходит от той широкой коалиции, которая у нас есть", — заявил О'Салливан.При этом он призвал продолжать давить на Россию, несмотря на экономические потери. "Я не думаю, что можно противостоять неспровоцированной российской агрессии, заявляя при этом: "Мы не готовы терпеть боль". Это просто не имеет смысла", — добавил чиновник.Сейчас ЕС работает над 21-м пакетом антироссийских санкций. Об этом – в материале Каллас обещает разрушить российскую экономику санкциями

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