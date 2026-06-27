В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву - 27.06.2026 Украина.ру
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В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву
В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву - 27.06.2026 Украина.ру
В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву
Спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан признал, что все антироссийские ограничения не имеют мандата ООН и не обладают обязательной юридической силой
2026-06-27T11:20
2026-06-27T11:20
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"Санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы согласно международному праву они не имеют. Моральная и экономическая сила санкций исходит от той широкой коалиции, которая у нас есть", — заявил О'Салливан.При этом он призвал продолжать давить на Россию, несмотря на экономические потери. "Я не думаю, что можно противостоять неспровоцированной российской агрессии, заявляя при этом: "Мы не готовы терпеть боль". Это просто не имеет смысла", — добавил чиновник.Сейчас ЕС работает над 21-м пакетом антироссийских санкций. Об этом – в материале Каллас обещает разрушить российскую экономику санкциями
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Новости, Россия, ЕС, ООН

В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву

11:20 27.06.2026
 
© Фото : russiancouncil.ru
- РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : russiancouncil.ru
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Спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан признал, что все антироссийские ограничения не имеют мандата ООН и не обладают обязательной юридической силой
"Санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы согласно международному праву они не имеют. Моральная и экономическая сила санкций исходит от той широкой коалиции, которая у нас есть", — заявил О'Салливан.
При этом он призвал продолжать давить на Россию, несмотря на экономические потери.
"Я не думаю, что можно противостоять неспровоцированной российской агрессии, заявляя при этом: "Мы не готовы терпеть боль". Это просто не имеет смысла", — добавил чиновник.
Сейчас ЕС работает над 21-м пакетом антироссийских санкций. Об этом – в материале Каллас обещает разрушить российскую экономику санкциями
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