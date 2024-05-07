https://ukraina.ru/20240507/1054930152.html

"Мы фактически прорвали фронт": военный политолог рассказал о мощном продвижении армии РФ под Очеретино

"Мы фактически прорвали фронт": военный политолог рассказал о мощном продвижении армии РФ под Очеретино - 07.05.2024 Украина.ру

"Мы фактически прорвали фронт": военный политолог рассказал о мощном продвижении армии РФ под Очеретино

Российские войска продолжают мощное давление на разных участках фронта. Значительно оживились боевые действия в районе Купянска и Работино. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-05-07T05:14

2024-05-07T05:14

2024-05-07T05:14

новости

россия

очеретино

харьков

алексей самойлов

сво

купянск

работино

часов яр

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/34/1033373496_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_80b7d4971979011beb942cda64f09b9b.jpg.webp

Россия обязательно прорвет фронт, точнее мы уже фактически его прорвали. Российские войска смогли продвинуться на 12 километров в районе Очеретино, а это уже тылы противника, рассказал эксперт.Украинское командование успевает на ходу состряпать какие-то опорные пункты, но войска уже вошли в оперативно-тактическую глубину противника. К тому же идет мощное давление ВС РФ и на других направлениях, добавил политолог.Сейчас оживились Купянский и Работинский участки фронта, Часов Яр также продолжает находиться под огневым воздействием. Но его обязательно возьмут российские войска, отметил Самойлов.Но адекватные украинские комментаторы уже готовятся к самому плохому. Они очень тревожны в своих оценках и совсем не похоже, что это лукавство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240505/1054888115.html

россия

очеретино

харьков

купянск

работино

часов яр

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, очеретино, харьков, алексей самойлов, сво, купянск, работино, часов яр, эммануэль макрон, вс рф, львов