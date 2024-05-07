https://ukraina.ru/20240507/1054930152.html
"Мы фактически прорвали фронт": военный политолог рассказал о мощном продвижении армии РФ под Очеретино
"Мы фактически прорвали фронт": военный политолог рассказал о мощном продвижении армии РФ под Очеретино - 07.05.2024 Украина.ру
"Мы фактически прорвали фронт": военный политолог рассказал о мощном продвижении армии РФ под Очеретино
Российские войска продолжают мощное давление на разных участках фронта. Значительно оживились боевые действия в районе Купянска и Работино. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-05-07T05:14
2024-05-07T05:14
2024-05-07T05:14
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Россия обязательно прорвет фронт, точнее мы уже фактически его прорвали. Российские войска смогли продвинуться на 12 километров в районе Очеретино, а это уже тылы противника, рассказал эксперт.Украинское командование успевает на ходу состряпать какие-то опорные пункты, но войска уже вошли в оперативно-тактическую глубину противника. К тому же идет мощное давление ВС РФ и на других направлениях, добавил политолог.Сейчас оживились Купянский и Работинский участки фронта, Часов Яр также продолжает находиться под огневым воздействием. Но его обязательно возьмут российские войска, отметил Самойлов.Но адекватные украинские комментаторы уже готовятся к самому плохому. Они очень тревожны в своих оценках и совсем не похоже, что это лукавство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240505/1054888115.html
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новости, россия, очеретино, харьков, алексей самойлов, сво, купянск, работино, часов яр, эммануэль макрон, вс рф, львов
Новости, Россия, Очеретино, Харьков, Алексей Самойлов, СВО, Купянск, Работино, Часов Яр, Эммануэль Макрон, ВС РФ, Львов
"Мы фактически прорвали фронт": военный политолог рассказал о мощном продвижении армии РФ под Очеретино
Российские войска продолжают мощное давление на разных участках фронта. Значительно оживились боевые действия в районе Купянска и Работино. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов