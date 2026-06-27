Одесса — ключевая точка наряду с Киевом: военный эксперт о целях морской блокады Украины - 27.06.2026 Украина.ру
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Одесса — ключевая точка наряду с Киевом: военный эксперт о целях морской блокады Украины
Одесса — ключевая точка наряду с Киевом: военный эксперт о целях морской блокады Украины - 27.06.2026 Украина.ру
Одесса — ключевая точка наряду с Киевом: военный эксперт о целях морской блокады Украины
Блокада Одессы должна решать две задачи одновременно: прекратить поставки вооружений по морю и перекрыть украинский экспорт зерна и металлов. Через Одессу проходит львиная доля поставок для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко
2026-06-27T06:00
2026-06-27T06:00
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Отвечая на вопрос о целях блокады портов Одессы, Ищенко заявил, что она должна решать все задачи одновременно. "Все вместе. Наверняка многие суда заходят в Одессу с военными грузами, а обратно выходят с зерном и металлом. В том, что через Одессу проходит львиная доля поставок для ведения боевых действий, я не сомневаюсь", — сказал эксперт.По словам Ищенко, Одесса — ключевая точка в этой войне. "Поэтому она наряду с Киевом считается ключевой украинской точкой в этой войне", — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что блокада должна быть частью комплекса решений. "Это должен быть целый комплекс политических решений. Блокада портов Украины – лишь одно из них. К примеру, если мы публикуем адреса дроновых заводов в Европе, то, сказав А, надо говорить Б. Надо дать понять, зачем мы это говорили", — подчеркнул аналитик."То есть речь идет о сознательной эскалации боевых действий, без которой уже не обойтись. Иначе мы только будем прикрывать голову, когда над нами дроны летают. И летать они будут все больше", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в Крыму и Севастополе — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: На жизнь Крыма больше влияют не проблемы с бензином, а удары по энергетике Севастополя" на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, киев, украина, ростислав ищенко, украина.ру, порт, блокада, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво, дзен новости сво, спецоперация, дроны
Новости, Одесса, Киев, Украина, Ростислав Ищенко, Украина.ру, порт, блокада, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, дроны

Одесса — ключевая точка наряду с Киевом: военный эксперт о целях морской блокады Украины

06:00 27.06.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРакетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США Дональд Кук вошел в порт Одессы - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Блокада Одессы должна решать две задачи одновременно: прекратить поставки вооружений по морю и перекрыть украинский экспорт зерна и металлов. Через Одессу проходит львиная доля поставок для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко
Отвечая на вопрос о целях блокады портов Одессы, Ищенко заявил, что она должна решать все задачи одновременно. "Все вместе. Наверняка многие суда заходят в Одессу с военными грузами, а обратно выходят с зерном и металлом. В том, что через Одессу проходит львиная доля поставок для ведения боевых действий, я не сомневаюсь", — сказал эксперт.
По словам Ищенко, Одесса — ключевая точка в этой войне. "Поэтому она наряду с Киевом считается ключевой украинской точкой в этой войне", — пояснил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что блокада должна быть частью комплекса решений. "Это должен быть целый комплекс политических решений. Блокада портов Украины – лишь одно из них. К примеру, если мы публикуем адреса дроновых заводов в Европе, то, сказав А, надо говорить Б. Надо дать понять, зачем мы это говорили", — подчеркнул аналитик.
"То есть речь идет о сознательной эскалации боевых действий, без которой уже не обойтись. Иначе мы только будем прикрывать голову, когда над нами дроны летают. И летать они будут все больше", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Крыму и Севастополе — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: На жизнь Крыма больше влияют не проблемы с бензином, а удары по энергетике Севастополя" на сайте Украина.ру.
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