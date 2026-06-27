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Одесса — ключевая точка наряду с Киевом: военный эксперт о целях морской блокады Украины

Одесса — ключевая точка наряду с Киевом: военный эксперт о целях морской блокады Украины - 27.06.2026 Украина.ру

Одесса — ключевая точка наряду с Киевом: военный эксперт о целях морской блокады Украины

Блокада Одессы должна решать две задачи одновременно: прекратить поставки вооружений по морю и перекрыть украинский экспорт зерна и металлов. Через Одессу проходит львиная доля поставок для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко

2026-06-27T06:00

2026-06-27T06:00

2026-06-27T06:00

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Отвечая на вопрос о целях блокады портов Одессы, Ищенко заявил, что она должна решать все задачи одновременно. "Все вместе. Наверняка многие суда заходят в Одессу с военными грузами, а обратно выходят с зерном и металлом. В том, что через Одессу проходит львиная доля поставок для ведения боевых действий, я не сомневаюсь", — сказал эксперт.По словам Ищенко, Одесса — ключевая точка в этой войне. "Поэтому она наряду с Киевом считается ключевой украинской точкой в этой войне", — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что блокада должна быть частью комплекса решений. "Это должен быть целый комплекс политических решений. Блокада портов Украины – лишь одно из них. К примеру, если мы публикуем адреса дроновых заводов в Европе, то, сказав А, надо говорить Б. Надо дать понять, зачем мы это говорили", — подчеркнул аналитик."То есть речь идет о сознательной эскалации боевых действий, без которой уже не обойтись. Иначе мы только будем прикрывать голову, когда над нами дроны летают. И летать они будут все больше", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в Крыму и Севастополе — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: На жизнь Крыма больше влияют не проблемы с бензином, а удары по энергетике Севастополя" на сайте Украина.ру.

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