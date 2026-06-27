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Экс-премьер Польши Моравецкий осадил мэра Львова
Экс-премьер Польши Моравецкий осадил мэра Львова - 27.06.2026 Украина.ру
Экс-премьер Польши Моравецкий осадил мэра Львова
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от мэра Львова Андрея Садового извинений за угрозы в адрес Ярослава Качиньского. Об этом 27 июня он написал в соцсетях
2026-06-27T09:10
2026-06-27T09:10
2026-06-27T09:10
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Моравецкий назвал позором и скандалом ситуацию, при которой мэр Львова угрожает судом политику, вставшему на сторону Украины в самый тяжёлый момент. "Садовому следует крепко помнить, кто реально действовал после начала СВО, а кто лишь ограничивался заявлениями. Без польской поддержки Львов сегодня мог бы выглядеть совершенно иначе", — подчеркнул экс-премьер.Конфликт разгорелся после того, как Качиньский на конференции в Гданьске назвал Садового откровенным сторонником Бандеры и обвинил власти Львова в невыплатах польской компании за строительство мусороперерабатывающего завода. В ответ мэр пригрозил судом.Теперь Варшава жёстко ставит бандеровца на место. Польские политики всё чаще напоминают Киеву, кто и какой ценой спасал Украину. О конфликте Украины с Польшей – в материале Польша и Украина продолжают возвращение орденовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, львов, украина, польша, матеуш моравецкий, андрей садовый, ярослав качиньский
Новости, Львов, Украина, Польша, Матеуш Моравецкий, Андрей Садовый, Ярослав Качиньский
Экс-премьер Польши Моравецкий осадил мэра Львова
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от мэра Львова Андрея Садового извинений за угрозы в адрес Ярослава Качиньского. Об этом 27 июня он написал в соцсетях
Моравецкий назвал позором и скандалом ситуацию, при которой мэр Львова угрожает судом политику, вставшему на сторону Украины в самый тяжёлый момент.
"Садовому следует крепко помнить, кто реально действовал после начала СВО, а кто лишь ограничивался заявлениями. Без польской поддержки Львов сегодня мог бы выглядеть совершенно иначе", — подчеркнул экс-премьер.
Конфликт разгорелся после того, как Качиньский на конференции в Гданьске назвал Садового откровенным сторонником Бандеры и обвинил власти Львова в невыплатах польской компании за строительство мусороперерабатывающего завода. В ответ мэр пригрозил судом.
Теперь Варшава жёстко ставит бандеровца на место. Польские политики всё чаще напоминают Киеву, кто и какой ценой спасал Украину. О конфликте Украины с Польшей – в материале Польша и Украина продолжают возвращение орденов
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