https://ukraina.ru/20260627/eks-premer-polshi-moravetskiy-osadil-mera-lvova-1080710431.html

Экс-премьер Польши Моравецкий осадил мэра Львова

Экс-премьер Польши Моравецкий осадил мэра Львова - 27.06.2026 Украина.ру

Экс-премьер Польши Моравецкий осадил мэра Львова

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от мэра Львова Андрея Садового извинений за угрозы в адрес Ярослава Качиньского. Об этом 27 июня он написал в соцсетях

2026-06-27T09:10

2026-06-27T09:10

2026-06-27T09:10

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Моравецкий назвал позором и скандалом ситуацию, при которой мэр Львова угрожает судом политику, вставшему на сторону Украины в самый тяжёлый момент. "Садовому следует крепко помнить, кто реально действовал после начала СВО, а кто лишь ограничивался заявлениями. Без польской поддержки Львов сегодня мог бы выглядеть совершенно иначе", — подчеркнул экс-премьер.Конфликт разгорелся после того, как Качиньский на конференции в Гданьске назвал Садового откровенным сторонником Бандеры и обвинил власти Львова в невыплатах польской компании за строительство мусороперерабатывающего завода. В ответ мэр пригрозил судом.Теперь Варшава жёстко ставит бандеровца на место. Польские политики всё чаще напоминают Киеву, кто и какой ценой спасал Украину. О конфликте Украины с Польшей – в материале Польша и Украина продолжают возвращение орденовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, львов, украина, польша, матеуш моравецкий, андрей садовый, ярослав качиньский