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Удары по Сумам и Харькову, атака БПЛА на Севастополь: главное за ночь

Удары по Сумам и Харькову, атака БПЛА на Севастополь: главное за ночь - 27.06.2026 Украина.ру

Удары по Сумам и Харькову, атака БПЛА на Севастополь: главное за ночь

Ночью ВС РФ нанесли удары по объектам в Сумах, Харькове и Ахтырке. Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру".

2026-06-27T07:36

2026-06-27T07:36

2026-06-27T07:36

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харьков

севастополь

сумы

михаил развожаев

геннадий алехин

вооруженные силы украины

спецоперация

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После удара по Сумам в городе начались перебои с электроснабжением. Также удары нанесены по Харькову и Ахтырке в Сумской области. О других новостях к этому часу: 🟥 Ночью небольшая группа "Гераней" работала по северным областям Украины. Одна из них долетела до города Камень-Каширский на Волыни.🟥 ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками. В Балаклавском районе сбито два БПЛА. Работает ПВО и мобильные огневые группы, объявлена воздушная тревога — губернатор Развожаев. 🟥 Десять человек пострадали при атаке украинских дронов в Волгограде. Повреждены производственные объекты предприятия в Краснооктябрьском районе. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет, соощает губернатор Бочаров. 🟥 В Пензенской области объявлялась ракетная опасность. Отбой в 04:34. 🟥 Аэропорт Внуково работает по согласованию в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства — Росавиация.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.

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новости, харьков, севастополь, сумы, михаил развожаев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, спецоперация