https://ukraina.ru/20260627/udary-po-sumam-i-kharkovu-ataka-bpla-na-sevastopol-glavnoe-za-noch-1080709808.html
Удары по Сумам и Харькову, атака БПЛА на Севастополь: главное за ночь
Удары по Сумам и Харькову, атака БПЛА на Севастополь: главное за ночь - 27.06.2026 Украина.ру
Удары по Сумам и Харькову, атака БПЛА на Севастополь: главное за ночь
Ночью ВС РФ нанесли удары по объектам в Сумах, Харькове и Ахтырке. Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру".
2026-06-27T07:36
2026-06-27T07:36
2026-06-27T07:36
новости
харьков
севастополь
сумы
михаил развожаев
геннадий алехин
вооруженные силы украины
спецоперация
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После удара по Сумам в городе начались перебои с электроснабжением. Также удары нанесены по Харькову и Ахтырке в Сумской области. О других новостях к этому часу: 🟥 Ночью небольшая группа "Гераней" работала по северным областям Украины. Одна из них долетела до города Камень-Каширский на Волыни.🟥 ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками. В Балаклавском районе сбито два БПЛА. Работает ПВО и мобильные огневые группы, объявлена воздушная тревога — губернатор Развожаев. 🟥 Десять человек пострадали при атаке украинских дронов в Волгограде. Повреждены производственные объекты предприятия в Краснооктябрьском районе. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет, соощает губернатор Бочаров. 🟥 В Пензенской области объявлялась ракетная опасность. Отбой в 04:34. 🟥 Аэропорт Внуково работает по согласованию в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства — Росавиация.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049028440_0:0:2193:1644_1920x0_80_0_0_48720b442c7c1b0d0be70fb5961568a0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, севастополь, сумы, михаил развожаев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, спецоперация
Новости, Харьков, Севастополь, Сумы, Михаил Развожаев, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
Удары по Сумам и Харькову, атака БПЛА на Севастополь: главное за ночь
Ночью ВС РФ нанесли удары по объектам в Сумах, Харькове и Ахтырке. Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру".
После удара по Сумам в городе начались перебои с электроснабжением. Также удары нанесены по Харькову и Ахтырке в Сумской области.
О других новостях к этому часу:
🟥 Ночью небольшая группа "Гераней" работала по северным областям Украины. Одна из них долетела до города Камень-Каширский на Волыни.
🟥 ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками. В Балаклавском районе сбито два БПЛА. Работает ПВО и мобильные огневые группы, объявлена воздушная тревога — губернатор Развожаев.
🟥 Десять человек пострадали при атаке украинских дронов в Волгограде. Повреждены производственные объекты предприятия в Краснооктябрьском районе. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет, соощает губернатор Бочаров.
🟥 В Пензенской области объявлялась ракетная опасность. Отбой в 04:34.
🟥 Аэропорт Внуково работает по согласованию в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства — Росавиация.