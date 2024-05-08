https://ukraina.ru/20240508/1054938889.html

Понимают, что такое кровь и смерть: военный политолог рассказал, чем обернется заход французов на Украину

Понимают, что такое кровь и смерть: военный политолог рассказал, чем обернется заход французов на Украину - 08.05.2024 Украина.ру

Понимают, что такое кровь и смерть: военный политолог рассказал, чем обернется заход французов на Украину

У Эммануэля Макрона есть серьезные проблемы с восприятием действительности. Зато французские генералы прекрасно понимают, что такое кровь и смерть. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-05-08T05:00

2024-05-08T05:00

2024-05-08T05:00

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Эксперт рассказал, что у России есть ответ на угрозы со стороны Парижа. Его четко и однозначно сформулировал на прекрасном французском российский политик Петр Толстой. Он сказал: "Кто бы сюда ни пришел, они все будут ликвидированы".У президента Франции Эммануэля Макрона сейчас наблюдаются серьезные проблемы с восприятием действительности. У него есть лишь представление о той реальности, которую ему преподносят его политтехнологи, добавил он.Более того, французские генералы получили "звезды" в Африке при использовании самых простых систем поражения (стрелковое оружие, артиллерия и минометы). И уж тем более они понимают, на что "нарывается" Макрон своими угрозами, подчеркнул эксперт."Если французы хотят воевать на Украине, они должны озаботится двумя вещами. Первое – как при первой возможности быстренько сдристнуть оттуда. Второе – кто и как будет переправлять на родину их тела", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240506/1054925561.html

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новости, россия, франция, эммануэль макрон, самойлов, петр толстой (телеведущий), европа, украина, африка, генерал, война