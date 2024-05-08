Понимают, что такое кровь и смерть: военный политолог рассказал, чем обернется заход французов на Украину - 08.05.2024 Украина.ру
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Понимают, что такое кровь и смерть: военный политолог рассказал, чем обернется заход французов на Украину
Понимают, что такое кровь и смерть: военный политолог рассказал, чем обернется заход французов на Украину - 08.05.2024 Украина.ру
Понимают, что такое кровь и смерть: военный политолог рассказал, чем обернется заход французов на Украину
У Эммануэля Макрона есть серьезные проблемы с восприятием действительности. Зато французские генералы прекрасно понимают, что такое кровь и смерть. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-05-08T05:00
2024-05-08T05:00
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Эксперт рассказал, что у России есть ответ на угрозы со стороны Парижа. Его четко и однозначно сформулировал на прекрасном французском российский политик Петр Толстой. Он сказал: "Кто бы сюда ни пришел, они все будут ликвидированы".У президента Франции Эммануэля Макрона сейчас наблюдаются серьезные проблемы с восприятием действительности. У него есть лишь представление о той реальности, которую ему преподносят его политтехнологи, добавил он.Более того, французские генералы получили "звезды" в Африке при использовании самых простых систем поражения (стрелковое оружие, артиллерия и минометы). И уж тем более они понимают, на что "нарывается" Макрон своими угрозами, подчеркнул эксперт."Если французы хотят воевать на Украине, они должны озаботится двумя вещами. Первое – как при первой возможности быстренько сдристнуть оттуда. Второе – кто и как будет переправлять на родину их тела", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, франция, эммануэль макрон, самойлов, петр толстой (телеведущий), европа, украина, африка, генерал, война
Новости, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Самойлов, Петр Толстой (телеведущий), Европа, Украина, Африка, генерал, война

Понимают, что такое кровь и смерть: военный политолог рассказал, чем обернется заход французов на Украину

05:00 08.05.2024
 
© commons.wikimedia.org / Marinha do BrasilАрмия Франция
Армия Франция - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© commons.wikimedia.org / Marinha do Brasil
Читать в
У Эммануэля Макрона есть серьезные проблемы с восприятием действительности. Зато французские генералы прекрасно понимают, что такое кровь и смерть. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Эксперт рассказал, что у России есть ответ на угрозы со стороны Парижа. Его четко и однозначно сформулировал на прекрасном французском российский политик Петр Толстой. Он сказал: "Кто бы сюда ни пришел, они все будут ликвидированы".
У президента Франции Эммануэля Макрона сейчас наблюдаются серьезные проблемы с восприятием действительности. У него есть лишь представление о той реальности, которую ему преподносят его политтехнологи, добавил он.
"Зато французские генералы, у которых есть военное образование, опыт военной службы и опыт боевых действий, понимают, что такое кровь и что такое смерть", - отметил Самойлов.
Более того, французские генералы получили "звезды" в Африке при использовании самых простых систем поражения (стрелковое оружие, артиллерия и минометы). И уж тем более они понимают, на что "нарывается" Макрон своими угрозами, подчеркнул эксперт.
"Если французы хотят воевать на Украине, они должны озаботится двумя вещами. Первое – как при первой возможности быстренько сдристнуть оттуда. Второе – кто и как будет переправлять на родину их тела", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
6 мая, 19:30
Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"Нападение на Приднестровье, где живут 250 тысяч граждан России, дислоцируются российские миротворцы, воинский контингент и склады с оружием - это объявление войны Российской Федерации.
 
НовостиРоссияФранцияЭммануэль МакронСамойловПетр Толстой (телеведущий)ЕвропаУкраинаАфрикагенералвойна
 
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