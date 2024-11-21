В Россию прилетели еще две британские ракеты Storm Shadow - Минобороны
13:03 21.11.2024 (обновлено: 13:16 21.11.2024)
© MBDA/Thierry Wurtz
© MBDA/Thierry Wurtz
В сводке Министерства обороны РФ, выпущенной в четверг, 21 ноября, говорится, что средства ПВО страны сбили "две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа"
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков назвал применение Украиной ракет Storm Shadow новой эскалацией, добавив, что уходящая администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь конфликта на Украине.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, а 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров.
Утром 21 ноября украинские издания пестрели сообщениями о том, что на одном из объектов в Днепре (Днепропетровске) прогремело сразу шесть взрывов. Уточнялось, в частности, что прилет был "аномально сильным", и слышно его было на расстоянии в 20 километров.
Чуть позже украинское издание УНИАН заявило, что удар по Днепру был нанесен шестью боевыми блоками межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
09:54"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской областиСразу шесть взрывов прогремело на одном из объектов в украинском Днепре (Днепропетровске). Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника". Также соответствующие видео опубликовали российские военкоры и украинские паблики