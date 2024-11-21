В Россию прилетели еще две британские ракеты Storm Shadow - Минобороны - 21.11.2024 Украина.ру
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В Россию прилетели еще две британские ракеты Storm Shadow - Минобороны
В Россию прилетели еще две британские ракеты Storm Shadow - Минобороны - 21.11.2024 Украина.ру
В Россию прилетели еще две британские ракеты Storm Shadow - Минобороны
В сводке Министерства обороны РФ, выпущенной в четверг, 21 ноября, говорится, что средства ПВО страны сбили "две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа"
2024-11-21T13:03
2024-11-21T13:16
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Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков назвал применение Украиной ракет Storm Shadow новой эскалацией, добавив, что уходящая администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь конфликта на Украине.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, а 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров.Утром 21 ноября украинские издания пестрели сообщениями о том, что на одном из объектов в Днепре (Днепропетровске) прогремело сразу шесть взрывов. Уточнялось, в частности, что прилет был "аномально сильным", и слышно его было на расстоянии в 20 километров.Чуть позже украинское издание УНИАН заявило, что удар по Днепру был нанесен шестью боевыми блоками межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".Еще по теме: Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ.
https://ukraina.ru/20241120/1059083721.html
https://ukraina.ru/20241121/1059089068.html
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новости, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, минобороны, storm shadow , ракеты
Новости, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Storm Shadow , ракеты

В Россию прилетели еще две британские ракеты Storm Shadow - Минобороны

13:03 21.11.2024 (обновлено: 13:16 21.11.2024)
 
© MBDA/Thierry Wurtz
© MBDA/Thierry Wurtz
Читать в
В сводке Министерства обороны РФ, выпущенной в четверг, 21 ноября, говорится, что средства ПВО страны сбили "две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа"
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков назвал применение Украиной ракет Storm Shadow новой эскалацией, добавив, что уходящая администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь конфликта на Украине.
В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, а 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров.
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Утром 21 ноября украинские издания пестрели сообщениями о том, что на одном из объектов в Днепре (Днепропетровске) прогремело сразу шесть взрывов. Уточнялось, в частности, что прилет был "аномально сильным", и слышно его было на расстоянии в 20 километров.
Чуть позже украинское издание УНИАН заявило, что удар по Днепру был нанесен шестью боевыми блоками межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
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"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской областиСразу шесть взрывов прогремело на одном из объектов в украинском Днепре (Днепропетровске). Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника". Также соответствующие видео опубликовали российские военкоры и украинские паблики
Еще по теме: Нарышкин пригрозил странам НАТО за участие в дальнобойных ударах ВСУ по РФ.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДжо БайденВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМинобороныStorm Shadowракеты
 
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