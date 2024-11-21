"Очень безответственно": Песков о возможном применении ракет Storm Shadow по целям на территории РФ - 21.11.2024 Украина.ру
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"Очень безответственно": Песков о возможном применении ракет Storm Shadow по целям на территории РФ
"Очень безответственно": Песков о возможном применении ракет Storm Shadow по целям на территории РФ - 21.11.2024 Украина.ру
"Очень безответственно": Песков о возможном применении ракет Storm Shadow по целям на территории РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 ноября ответил журналистам на вопрос о якобы применении ракет Storm Shadow по целям на территории России
2024-11-21T13:03
2024-11-21T13:03
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сергей лавров
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которой занимается уходящая администрация США. Они продолжают подливать масло в огонь украинского конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение и используя при этом Украину как инструмент в своих руках, в своей войне с Российской Федерацией", - сказал он.Накануне газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала о том, что США, как ожидается, разрешат Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, поскольку Вашингтон больше не имеет возражений по этому вопросу.Также на днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Жертв и разрушений нет.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.Подробнее об ударах - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, украина, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

"Очень безответственно": Песков о возможном применении ракет Storm Shadow по целям на территории РФ

13:03 21.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 ноября ответил журналистам на вопрос о якобы применении ракет Storm Shadow по целям на территории России
"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которой занимается уходящая администрация США. Они продолжают подливать масло в огонь украинского конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение и используя при этом Украину как инструмент в своих руках, в своей войне с Российской Федерацией", - сказал он.
Накануне газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала о том, что США, как ожидается, разрешат Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, поскольку Вашингтон больше не имеет возражений по этому вопросу.
Также на днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Жертв и разрушений нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
Подробнее об ударах - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
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13:03"Очень безответственно": Песков о возможном применении ракет Storm Shadow по целям на территории РФ
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