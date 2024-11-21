https://ukraina.ru/20241121/1059092339.html

Как удар по Мукачево отрежет Украине пути к отступлению и какую атаку нельзя пропустить России - Алёхин

Как удар по Мукачево отрежет Украине пути к отступлению и какую атаку нельзя пропустить России - Алёхин - 21.11.2024 Украина.ру

Как удар по Мукачево отрежет Украине пути к отступлению и какую атаку нельзя пропустить России - Алёхин

Социальный технолог и военный волонтёр Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о настроениях в Курской области, о снятии глав районов в этом регионе, о... Украина.ру, 21.11.2024

2024-11-21T12:05

2024-11-21T12:05

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Социальный технолог и военный волонтёр Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о настроениях в Курской области, о снятии глав районов в этом регионе, о жилищных сертификатах и о других проблемах, связанных с вторжением ВСУ, о боевой ситуации, о градусе противостояния, прокомментировал информацию об участии войск из КНДР в СВО и заявления США о снятии ограничений на удары вглубь России, а также изложил свою позицию о массированных ударах по энергосистеме Украины. 00:22 – О настроениях в Курской области;12:12 – Возвращение территорий и тяжёлые бои;14:27 – О потерях ВС России и их причинах;17:13 – Другие области Украины;18:26 – О войсках из КНДР на СВО;20:44 – О снятии ограничений на удары вглубь России;23:34 – Когда на фронте появятся F-16?24:10 – Об ударах по энергетике Украины. #Алёхин #СВО #спецоперация #КТО #Курск #Суджа #Коренево #поддержка #бюджет #эвакуация #ЖилищныйСертификат #выплаты #танк #танки #техника #ВСУ #Abrams #Challenger #810бригада #наступление #укрепления #Чернигов #КНДР #СевернаяКорея #Корея #ATACMS #Россия #HIMARS #оружие #ПВО #энергетика #удары #отключение #свет #отключения #электростанция #Сырский #Зеленский #фронт #война #конфликт #Трамп #РФ #президент ТГ-канал Романа Алёхина - t.me/...hin_TelegaНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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