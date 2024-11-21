Как удар по Мукачево отрежет Украине пути к отступлению и какую атаку нельзя пропустить России - Алёхин
Социальный технолог и военный волонтёр Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о настроениях в Курской области, о снятии глав районов в этом регионе, о жилищных сертификатах и о других проблемах, связанных с вторжением ВСУ, о боевой ситуации, о градусе противостояния, прокомментировал информацию об участии войск из КНДР в СВО и заявления США о снятии ограничений на удары вглубь России, а также изложил свою позицию о массированных ударах по энергосистеме Украины.
00:22 – О настроениях в Курской области;
12:12 – Возвращение территорий и тяжёлые бои;
14:27 – О потерях ВС России и их причинах;
17:13 – Другие области Украины;
18:26 – О войсках из КНДР на СВО;
20:44 – О снятии ограничений на удары вглубь России;
23:34 – Когда на фронте появятся F-16?
24:10 – Об ударах по энергетике Украины.
#Алёхин #СВО #спецоперация #КТО #Курск #Суджа #Коренево #поддержка #бюджет #эвакуация #ЖилищныйСертификат #выплаты #танк #танки #техника #ВСУ #Abrams #Challenger #810бригада #наступление #укрепления #Чернигов #КНДР #СевернаяКорея #Корея #ATACMS #Россия #HIMARS #оружие #ПВО #энергетика #удары #отключение #свет #отключения #электростанция #Сырский #Зеленский #фронт #война #конфликт #Трамп #РФ #президент
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00:22 – О настроениях в Курской области;
12:12 – Возвращение территорий и тяжёлые бои;
14:27 – О потерях ВС России и их причинах;
17:13 – Другие области Украины;
18:26 – О войсках из КНДР на СВО;
20:44 – О снятии ограничений на удары вглубь России;
23:34 – Когда на фронте появятся F-16?
24:10 – Об ударах по энергетике Украины.
#Алёхин #СВО #спецоперация #КТО #Курск #Суджа #Коренево #поддержка #бюджет #эвакуация #ЖилищныйСертификат #выплаты #танк #танки #техника #ВСУ #Abrams #Challenger #810бригада #наступление #укрепления #Чернигов #КНДР #СевернаяКорея #Корея #ATACMS #Россия #HIMARS #оружие #ПВО #энергетика #удары #отключение #свет #отключения #электростанция #Сырский #Зеленский #фронт #война #конфликт #Трамп #РФ #президент
ТГ-канал Романа Алёхина - t.me/...hin_Telega
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
12:00До закрытия котла в Курахово осталось меньше четырех километров - Deep StateРоссийские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам. До закрытия котла остается примерно четыре километра. Такую информацию в четверг, 21 ноября, обнародовал украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины