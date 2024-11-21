В США испугались, что Азербайджан "отмывает" российский газ для Европы - 21.11.2024 Украина.ру
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В США испугались, что Азербайджан "отмывает" российский газ для Европы
В США испугались, что Азербайджан "отмывает" российский газ для Европы - 21.11.2024 Украина.ру
В США испугались, что Азербайджан "отмывает" российский газ для Европы
Страны Запада заключают все больше сделок с Азербайджаном о поставках газа, в то же время Баку резко увеличил импорт топлива из России. Два эти события связали журналисты американского издания Politico, заподозрив, что ресурсные проблемы ЕС только на руку Москве
2024-11-21T12:40
2024-11-21T12:40
новости
россия
европа
азербайджан
владимир путин
politico
газпром
ес
газ
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В материале Politico отмечается, что Азербайджан может попросту перепродавать российский газ, хотя Баку и заверяет, что это не так. Однако статистика добычи, уверены авторы статьи, говорит об обратном.По информации американских журналистов, Государственная азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR в настоящее время поставляет в Европу миллиард кубометров газа, именно столько и закупая у России.Однако известно, что SOCAR планирует увеличить годовую добычу с 37 миллиардов кубометров топлива до 49-ти к 2033 году. И поставки могут еще увеличиться, так как Баку обсуждает транспортировку газа через Украину в Центральную Европу, когда в конце года закончится действующий контракт о транзите российского газа. Тем временем, данные Евростата свидетельствуют о том, что впервые с мая 2022 года Россия заняла первое место по объему закупленного у нее голубого топлива странами Евросоюза.Согласно этим данным, в прошедшем сентябре европейские компании закупили российского газа на 1,4 миллиарда евро. Из которых 40% пришлось на сжиженный природный газ (СПГ), 60% - на трубопроводный. Таким образом общая доля России среди поставщиков газа в ЕС выросла до 23,74% против 16,54% в августе.Долгое время коллективный Запад пытался отказаться от российских ресурсов, включив их в санкционные списки. Однако раз от раза оказывалось, что сделать это довольно непросто учитывая существующие контракты и острую нужду Европы в том же газе.Так, ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен посмотрела статистику о том, сколько ее страна потребила российского СПГ с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года, и пришла в ужас. Оказалось, что это был рекордный объем 5,17 миллиона тонн.Тогда бельгийский министр призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как имеющиеся санкции с этой задачей очевидно не справляются.Несколько дней назад Австрия решила заполучить российский газ обманным путем, местная нефтегазовая компания OMV потребовала зачесть в счет действующего с "Газпромом" контракта 230 миллионов евро, которые ОMV выиграла в арбитражном суде.Тогда "Газпром" приостановил поставки газа в Австрию, а эксперты отметили, что это событие с большой долей вероятности станет причиной нового витка роста цен на газ во всей Европе.В конце октября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" отметил, что покупатели российского газа вправе отказаться от услуг Москвы, однако это не значит, что Россия пострадает."Что ж, это их право - пусть покупают более дорогой ресурс", - сказал Путин.Российский лидер добавил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив, глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.Подробнее по теме читайте в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Как покупали, так и покупают. Еврофарисейство на российских энергоносителях.
https://ukraina.ru/20241121/1059091339.html
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новости, россия, европа, азербайджан, владимир путин, politico, газпром, ес, газ
Новости, Россия, Европа, Азербайджан, Владимир Путин, Politico, Газпром, ЕС, газ

В США испугались, что Азербайджан "отмывает" российский газ для Европы

12:40 21.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан
Государственный визит президента Владимира Путина в Азербайджан
© POOL
Перейти в фотобанк
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Страны Запада заключают все больше сделок с Азербайджаном о поставках газа, в то же время Баку резко увеличил импорт топлива из России. Два эти события связали журналисты американского издания Politico, заподозрив, что ресурсные проблемы ЕС только на руку Москве
В материале Politico отмечается, что Азербайджан может попросту перепродавать российский газ, хотя Баку и заверяет, что это не так. Однако статистика добычи, уверены авторы статьи, говорит об обратном.
По информации американских журналистов, Государственная азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR в настоящее время поставляет в Европу миллиард кубометров газа, именно столько и закупая у России.
Однако известно, что SOCAR планирует увеличить годовую добычу с 37 миллиардов кубометров топлива до 49-ти к 2033 году. И поставки могут еще увеличиться, так как Баку обсуждает транспортировку газа через Украину в Центральную Европу, когда в конце года закончится действующий контракт о транзите российского газа.

"Это креативное решение - лишь тонкая маска для неудобной правды: по сути, Азербайджан будет отмывать российский газ для Европы", - пишет Politico.

Тем временем, данные Евростата свидетельствуют о том, что впервые с мая 2022 года Россия заняла первое место по объему закупленного у нее голубого топлива странами Евросоюза.
Согласно этим данным, в прошедшем сентябре европейские компании закупили российского газа на 1,4 миллиарда евро. Из которых 40% пришлось на сжиженный природный газ (СПГ), 60% - на трубопроводный. Таким образом общая доля России среди поставщиков газа в ЕС выросла до 23,74% против 16,54% в августе.
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Долгое время коллективный Запад пытался отказаться от российских ресурсов, включив их в санкционные списки. Однако раз от раза оказывалось, что сделать это довольно непросто учитывая существующие контракты и острую нужду Европы в том же газе.
Так, ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен посмотрела статистику о том, сколько ее страна потребила российского СПГ с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года, и пришла в ужас. Оказалось, что это был рекордный объем 5,17 миллиона тонн.
Тогда бельгийский министр призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как имеющиеся санкции с этой задачей очевидно не справляются.
Несколько дней назад Австрия решила заполучить российский газ обманным путем, местная нефтегазовая компания OMV потребовала зачесть в счет действующего с "Газпромом" контракта 230 миллионов евро, которые ОMV выиграла в арбитражном суде.
Тогда "Газпром" приостановил поставки газа в Австрию, а эксперты отметили, что это событие с большой долей вероятности станет причиной нового витка роста цен на газ во всей Европе.
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"Что ж, это их право - пусть покупают более дорогой ресурс", - сказал Путин.
Российский лидер добавил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив, глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.
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Подробнее по теме читайте в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Как покупали, так и покупают. Еврофарисейство на российских энергоносителях.
 
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