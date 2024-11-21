В США испугались, что Азербайджан "отмывает" российский газ для Европы
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Страны Запада заключают все больше сделок с Азербайджаном о поставках газа, в то же время Баку резко увеличил импорт топлива из России. Два эти события связали журналисты американского издания Politico, заподозрив, что ресурсные проблемы ЕС только на руку Москве
В материале Politico отмечается, что Азербайджан может попросту перепродавать российский газ, хотя Баку и заверяет, что это не так. Однако статистика добычи, уверены авторы статьи, говорит об обратном.
По информации американских журналистов, Государственная азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR в настоящее время поставляет в Европу миллиард кубометров газа, именно столько и закупая у России.
Однако известно, что SOCAR планирует увеличить годовую добычу с 37 миллиардов кубометров топлива до 49-ти к 2033 году. И поставки могут еще увеличиться, так как Баку обсуждает транспортировку газа через Украину в Центральную Европу, когда в конце года закончится действующий контракт о транзите российского газа.
"Это креативное решение - лишь тонкая маска для неудобной правды: по сути, Азербайджан будет отмывать российский газ для Европы", - пишет Politico.
Тем временем, данные Евростата свидетельствуют о том, что впервые с мая 2022 года Россия заняла первое место по объему закупленного у нее голубого топлива странами Евросоюза.
Согласно этим данным, в прошедшем сентябре европейские компании закупили российского газа на 1,4 миллиарда евро. Из которых 40% пришлось на сжиженный природный газ (СПГ), 60% - на трубопроводный. Таким образом общая доля России среди поставщиков газа в ЕС выросла до 23,74% против 16,54% в августе.
Так, ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен посмотрела статистику о том, сколько ее страна потребила российского СПГ с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года, и пришла в ужас. Оказалось, что это был рекордный объем 5,17 миллиона тонн.
Тогда бельгийский министр призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как имеющиеся санкции с этой задачей очевидно не справляются.
Тогда "Газпром" приостановил поставки газа в Австрию, а эксперты отметили, что это событие с большой долей вероятности станет причиной нового витка роста цен на газ во всей Европе.
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