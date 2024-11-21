https://ukraina.ru/20241121/1059086307.html

Вышли из строя 64 объекта: эксперт рассказал про цели массированного налета на энергосистему Украины

Вышли из строя 64 объекта: эксперт рассказал про цели массированного налета на энергосистему Украины - 21.11.2024 Украина.ру

Вышли из строя 64 объекта: эксперт рассказал про цели массированного налета на энергосистему Украины

Целью недавнего массированного удара была не только энергетическая инфраструктура Украины, но и системы ПВО. Большая часть средств поражения достигла цели: 64 объекта были выведены из строя. Украине показали, что пора садиться за стол переговоров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-11-21T04:15

2024-11-21T04:15

2024-11-21T04:15

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На днях состоялся самый массированный налет на энергосистему Украины. По мнению эксперта, задачей этого удара была не только энергетическая инфраструктура, но и системы ПВО. Он отметил, что в результате атаки в Киеве был подавлен пункт управления и комплексы ПВО. Система ПВО Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областей не сработала, показав свою неготовность при отражении массированного комбинированного удара.По его словам, в ходе налета наносились удары и по объектам ВПК и по Сумской области, где сосредоточены резервы для группировки в Курской области. Российская армия разумно применяет свои возможности, подчеркнул историк.Если говорить о других объектах, то удар был больше демонстрационный. Российские ВКС не преследовали цель "превратить все в песок", ставилась задача продемонстрировать наши возможности."Мы их продемонстрировали даже больше, чем планировалось. Большая часть средств поражения достигла цели: 64 объекта были выведены из строя. Украине показали, что пора садиться за стол переговоров", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.Также об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241120/1059073517.html

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