Вышли из строя 64 объекта: эксперт рассказал про цели массированного налета на энергосистему Украины
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Целью недавнего массированного удара была не только энергетическая инфраструктура Украины, но и системы ПВО. Большая часть средств поражения достигла цели: 64 объекта были выведены из строя. Украине показали, что пора садиться за стол переговоров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
На днях состоялся самый массированный налет на энергосистему Украины. По мнению эксперта, задачей этого удара была не только энергетическая инфраструктура, но и системы ПВО.
Он отметил, что в результате атаки в Киеве был подавлен пункт управления и комплексы ПВО. Система ПВО Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областей не сработала, показав свою неготовность при отражении массированного комбинированного удара.
По его словам, в ходе налета наносились удары и по объектам ВПК и по Сумской области, где сосредоточены резервы для группировки в Курской области. Российская армия разумно применяет свои возможности, подчеркнул историк.
"По АЭС удар действительно не наносился. Но в ходе удара семь реакторов из десяти Украина сама отключала, чтобы избежать аварийных последствий. Мы можем бить по трансформаторным подстанциям, которые находятся рядом с АЭС, но не делаем этого, чтобы не провоцировать ситуацию", — указал Кнутов.
Если говорить о других объектах, то удар был больше демонстрационный. Российские ВКС не преследовали цель "превратить все в песок", ставилась задача продемонстрировать наши возможности.
"Мы их продемонстрировали даже больше, чем планировалось. Большая часть средств поражения достигла цели: 64 объекта были выведены из строя. Украине показали, что пора садиться за стол переговоров", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
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