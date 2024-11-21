Призыв Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 ноября - 21.11.2024 Украина.ру
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Призыв Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 ноября
Призыв Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 ноября - 21.11.2024 Украина.ру
Призыв Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 ноября
В Кремле призвали страны к ответственной позиции по ядерному оружию. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-11-21T13:00
2024-11-21T13:00
эксклюзив
хроники
россия
украина
дмитрий песков
вячеслав гладков
владимир путин
вооруженные силы украины
сша
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и РФ."Собственно мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не занимаясь провокационными действиями", - заявил Песков журналистам.До этого представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Соединённые Штаты сохранят часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.Кроме того, Песков обвинил США в эскалации ситуации."Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которой занимается уходящая администрация США. Они продолжают подливать масло в огонь украинского конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение и используя при этом Украину как инструмент в своих руках, в своей войне с Российской Федерацией", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о применении западных дальнобойных ракет по территории России.Также Песков анонсировал подробности о состоявшемся в четверг, 21 ноября, международном телефонном разговоре президента России Владимира Путина.Обстрелы и налётыУтром 21 ноября Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА над территориями Ростовской и Волгоградской областей", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по этому региону России.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. ВСУ выпустили 24 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении ещё одного гражданского лица. Огнём ВСУ было повреждено 1 жилое домостроение.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 7 кассетных снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 45 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 45 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 8; Каиры — 3; Днепряны — 7; Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 4; Корсунка — 5; Великие Копани — 4; Горностаевка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Алешки, Старая Збурьевка, Малая Лепетиха и Князе-Григоровка.Утром 21 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит один беспилотник. Без последствий. В Белгородском районе посёлки Дубовое, Политотдельский, Октябрьский, Разумное, сёла Вергилевка, Веселая Лопань, Журавлевка, Красная Нива, Отрадное, Репное, Ровенек и Черемошное подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 13 БПЛА, из которых 7 сбиты системой ПВО. За прошедший день двое мирных жителей получили ранения. После оказания медицинской помощи они будут проходить лечение амбулаторно. Повреждены 5 частных домов, 3 автомобиля, ГАЗель и линия электропередачи", - писал Гладков.В Борисовском районе сёла Грузское, Стригуны и Цаповка подверглись артиллерийскому обстрелу, в ходе которого выпущен один снаряд, а также атакам 4 БПЛА."В селе Стригуны в результате атаки одного из беспилотников ранена 15-летняя девочка. Пострадавшая госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждено остекление в частном домовладении. Кроме того, загорелась сухая трава. Сотрудниками МЧС и силами добровольной пожарной дружины возгорание ликвидировано", - сообщал губернатор.В Валуйском муниципальном округе село Долгое атаковано одним дроном-камикадзе. Повреждений нет.В Волоконовском районе в селе Борисовка дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль — транспортное средство получило значительные повреждения. Кроме того, от взрывной волны пострадало остекление коммерческого объекта."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Рождественка выпущены 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 3 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. В селе Безымено в результате атаки беспилотника ранен мужчина. От предложенной госпитализации отказался, отпущен домой на амбулаторное лечение. Повреждены 2 частных домовладения и надворная постройка", - отмечалось в сводке.В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка и Поповка выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и 2 беспилотника. Обошлось без последствий.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром и Середа совершены атаки с помощью 9 БПЛА, из которых 5 сбиты. Повреждён легковой автомобиль. Вчера в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с баротравмой, полученной в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на жилой дом в селе Вознесеновка ночью 19 ноября. После оказания медицинской помощи лечение продолжит амбулаторно", - писал Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О разрешении США наносить удары вглубь России - в статье Сергея Зуева "Байден решился на мировую войну? Украинские эксперты о будущем человечества".
https://ukraina.ru/20241121/1059088614.html
https://ukraina.ru/20241120/1059078849.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
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эксклюзив, хроники, россия, украина, дмитрий песков, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, сша
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, США

Призыв Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 ноября

13:00 21.11.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Кремле призвали страны к ответственной позиции по ядерному оружию. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и РФ.
"Собственно мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не занимаясь провокационными действиями", - заявил Песков журналистам.
До этого представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Соединённые Штаты сохранят часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
Кроме того, Песков обвинил США в эскалации ситуации.
"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которой занимается уходящая администрация США. Они продолжают подливать масло в огонь украинского конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение и используя при этом Украину как инструмент в своих руках, в своей войне с Российской Федерацией", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о применении западных дальнобойных ракет по территории России.
Также Песков анонсировал подробности о состоявшемся в четверг, 21 ноября, международном телефонном разговоре президента России Владимира Путина.
Зеленский
09:42
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Обстрелы и налёты
Утром 21 ноября Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА над территориями Ростовской и Волгоградской областей", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по этому региону России.
Все обстрелы были совершены на горловском направлении. ВСУ выпустили 24 единицы различных боеприпасов.
Поступили сведения о гибели одного и ранении ещё одного гражданского лица. Огнём ВСУ было повреждено 1 жилое домостроение.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 7 кассетных снарядов калибром 155 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 45 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 45 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 8; Каиры — 3; Днепряны — 7; Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 4; Корсунка — 5; Великие Копани — 4; Горностаевка — 3", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Алешки, Старая Збурьевка, Малая Лепетиха и Князе-Григоровка.
Вчера, 18:00
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Утром 21 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"Над Белгородом системой ПВО сбит один беспилотник. Без последствий. В Белгородском районе посёлки Дубовое, Политотдельский, Октябрьский, Разумное, сёла Вергилевка, Веселая Лопань, Журавлевка, Красная Нива, Отрадное, Репное, Ровенек и Черемошное подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 13 БПЛА, из которых 7 сбиты системой ПВО. За прошедший день двое мирных жителей получили ранения. После оказания медицинской помощи они будут проходить лечение амбулаторно. Повреждены 5 частных домов, 3 автомобиля, ГАЗель и линия электропередачи", - писал Гладков.
В Борисовском районе сёла Грузское, Стригуны и Цаповка подверглись артиллерийскому обстрелу, в ходе которого выпущен один снаряд, а также атакам 4 БПЛА.
"В селе Стригуны в результате атаки одного из беспилотников ранена 15-летняя девочка. Пострадавшая госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждено остекление в частном домовладении. Кроме того, загорелась сухая трава. Сотрудниками МЧС и силами добровольной пожарной дружины возгорание ликвидировано", - сообщал губернатор.
В Валуйском муниципальном округе село Долгое атаковано одним дроном-камикадзе. Повреждений нет.
В Волоконовском районе в селе Борисовка дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль — транспортное средство получило значительные повреждения. Кроме того, от взрывной волны пострадало остекление коммерческого объекта.
"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Рождественка выпущены 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 3 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. В селе Безымено в результате атаки беспилотника ранен мужчина. От предложенной госпитализации отказался, отпущен домой на амбулаторное лечение. Повреждены 2 частных домовладения и надворная постройка", - отмечалось в сводке.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Вчера, 13:13
Россия наступает, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 20 ноябряБоевые действия в зоне СВО продолжаются; ВС РФ наносят удары по военным объектам киевского режима; ВСУ несут потери; США из-за угрозы атаки 20 ноября закрывают посольство в Киеве; ВСУ пытаются атаковать объекты на территории РФ; жители Горловки без воды и света, ведутся восстановительные работы;
В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка и Поповка выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и 2 беспилотника. Обошлось без последствий.
Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром и Середа совершены атаки с помощью 9 БПЛА, из которых 5 сбиты. Повреждён легковой автомобиль. Вчера в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с баротравмой, полученной в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на жилой дом в селе Вознесеновка ночью 19 ноября. После оказания медицинской помощи лечение продолжит амбулаторно", - писал Гладков.
В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О разрешении США наносить удары вглубь России - в статье Сергея Зуева "Байден решился на мировую войну? Украинские эксперты о будущем человечества".
 
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