"Мы воюем с ядерной державой?" Британское правительство призвали к ответу за использование ракет Украиной - 21.11.2024 Украина.ру
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"Мы воюем с ядерной державой?" Британское правительство призвали к ответу за использование ракет Украиной
"Мы воюем с ядерной державой?" Британское правительство призвали к ответу за использование ракет Украиной - 21.11.2024 Украина.ру
"Мы воюем с ядерной державой?" Британское правительство призвали к ответу за использование ракет Украиной
После сообщений о том, что Украина впервые запустила британские крылатые ракеты вглубь территории России, член Палаты общин, бывший лидер лейбористов Джереми Корбин потребовал от правительства объяснить – неужели Британия втихомолку вступила в войну с ядерным государством?
2024-11-21T13:26
2024-11-21T13:26
эксклюзив
украина
великобритания
маргарет тэтчер
адольф гитлер
нато
россия
британия
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"Премьер-министр должен немедленно выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары по России британскими ракетами. Он должен сообщить британской общественности, означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой, насколько велик риск для жителей Британии и почему такой шаг был сделан без какого-либо одобрения со стороны парламента.Сейчас, когда мы все ближе и ближе к катастрофе, нужно делать все возможное, чтобы добиться деэскалации и мира. Вместо этого наши политические лидеры подливают масла в огонь и рискуют жизнями людей ради политической выгоды. Президенты и премьер-министры должны знать, что в случае ядерной войны победителей не будет", – отметил Корбин.Бывший глава Лейбористской партии может показаться сейчас со стороны сбитым летчиком.Он проиграл свою партию Киру Стармеру еще в 2019 году в результате внутренней политической борьбы. Более того, захватившие партию противники Корбина изгнали его из своих рядов, действуя при этом самым подлым образом, который очень много говорит о сущности "демократической" британской политики.Джереми обвинили в антисемитизме – за то, что он поддерживал мирное решение палестинской проблемы. Хотя всем известно, что Корбин является принципиальным и даже потомственным противником фашизма. Его родители, тоже лейбористы, познакомились когда-то в тридцатые годы не на танцах в парке, а именно на антифашистском митинге против Гитлера.Но все, кто знаком с политической жизнью Великобритании, осознают: Страмер преследует своего предшественника именно потому, что считает его опасным политическим противником, прекрасно зная, что к репликам Корбина прислушиваются во всей стране.На выборах в нынешнем году лейбористское руководство исключило Джереми Корбина из партии, в которой он состоял почти 60 лет. Кроме того, ему не разрешили баллотироваться от лейбористов по своему округу Ислингтон-Норт, где он успешно выдвигался с 1983 года.Однако Джереми все равно пошел на выборы и уверенно избрался в Палату общин в качестве самовыдвиженца. Потому что своей популярности он нисколько не растерял.Взгляды Корбина особенно важны для тех, кого пугает угроза очередной мировой войны. Джереми последовательно выступает за роспуск НАТО и десятилетиями находится в числе сторонников Кампании за ядерное разоружение – массовой общественной организации, которая пропагандирует одностороннее ядерное разоружение Соединенного Королевства.Во времена Холодной войны это движение было культовым, сотрудничая с такими людьми, как Джон Леннон и Роджер Уотерс. Именно для него нарисовали известный каждому логотип, который потом стали считать глобальным символом хиппи – кружок, в котором совмещены знаки семафорной азбуки "n" и "d" – от словосочетания nuclear disarmament.Британское правительство – особенно во времена Тэтчер – ненавидело своих антиядерных активистов, обвиняя их в сотрудничестве с Советским Союзом и коммунистами. Хотя первым председателем Кампании за ядерное разоружение был священник Джон Коллинз, а первым президентом – философ Бертран Рассел.Влияние этой структуры и других подобных организаций сохраняется и поныне – причем им сочувствуют многие молодые лейбористы. Провокационная политика Стармера на Украине, которая ничем не отличается от политики консерваторов, вызывает у людей тревогу, потому что они боятся, что это приведет к ядерному уничтожению человечества.Предупреждения Корбина получают в этой среде большой резонанс, так что правительству все-таки придется высказаться в парламенте по поводу ракет.Тем более, что Джереми еще в 2022 году выступал против поставок оружия Украине, отмечая – "отправка оружия не приведет к решению, оно только продлит и усугубит эту войну".Милитаристская политика Запада не имеет широкой общественной поддержки в эпоху повсеместно нарастающего кризиса. Людей волнует инфляция, безработица и необходимость экономии. И они не хотят продолжения военных авантюр, за которыми всегда стоят Лондон и Вашингтон..На весенних довыборах в Манчестере неожиданно победил еще один знаковый левый политик – Джордж Галлоуэй, который когда-то прославился, критикуя американо-британскую агрессию против Ирака. В то время Галлоуэй собирал миллионные митинги – а потом ушел на пенсию.Однако события в Газе вновь сделали его позицию актуальной. Джордж призывал остановить конфликты на Ближнем Востоке и на Украине, что обеспечило ему поддержку у избирателей. Причем он выражал желание сотрудничать именно с Корбином.Консолидация недовольных правительством активистов происходит на фоне падения рейтинга Лейбористской партии. Стармер уверенно победил на выборах в июле – потому что британское общество в буквальном смысле достала политика консерваторов. Однако, оказавшись на их месте, он стал проводить в жизнь все те же непопулярные меры, направленные на сокращение социальных расходов.Сейчас, на партийном съезде лейбористов в Манчестере стало известно, что после выборов рейтинг премьера обвалился на целых 45 пунктов – так что за несколько месяцев он уже почти сравнялся в непопулярности со своим консервативным предшественником Риши Сунаком.А самым непопулярным министром в правительстве Стармера стал министр иностранных дел Дэвид Лэмми – тот самый воинственный тип, который пообещал воевать с Россией на Украине до 2026 года.Понятно, что свой собственный пост к этому моменту он точно не сохранит.Ко всему прочему, руководство Лейбористской партии обвиняют в коррупции – потому что члены кабинета шиковали в бутиках на средства лоббистов. А британские фермеры массово протестуют против новых налогов, которые бьют именно по крестьянам и разоряют остатки английской деревни.Многие британцы сравнивают эти действия с политикой Маргарет Тэтчер, которая когда-то уничтожила угледобывающую отрасль Великобритании. Они видят в этом реализацию планов "зеленой экономики", считая, что унавоженные пахотные земли застроят ветряными электростанциями.И это далеко не полный перечень тех, кому не нравятся сегодня действия Стармера.Политик масштаба Корбина, который еще в 2017 году на посту лидера лейбористов, контролировал вместе со своими сторонниками 262 места в парламенте, вполне способен вернуться в такой ситуации – если представители политического истеблишмента окончательно потеряют доверия масс.Ведь о том, что такие возвращения возможны, знает сейчас весь мир.О разрешении США наносить удары вглубь России - в статье Сергея Зуева Байден решился на мировую войну? Украинские эксперты о будущем человечества
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Александр Сокуренко
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4.7
96
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, великобритания, маргарет тэтчер, адольф гитлер, нато, россия, британия
Эксклюзив, Украина, Великобритания, Маргарет Тэтчер, Адольф Гитлер, НАТО, Россия, Британия

"Мы воюем с ядерной державой?" Британское правительство призвали к ответу за использование ракет Украиной

13:26 21.11.2024
 
© AP / Lewis JolyРакета Storm Shadow / SCALP
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP / Lewis Joly
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
После сообщений о том, что Украина впервые запустила британские крылатые ракеты вглубь территории России, член Палаты общин, бывший лидер лейбористов Джереми Корбин потребовал от правительства объяснить – неужели Британия втихомолку вступила в войну с ядерным государством?
"Премьер-министр должен немедленно выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары по России британскими ракетами. Он должен сообщить британской общественности, означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой, насколько велик риск для жителей Британии и почему такой шаг был сделан без какого-либо одобрения со стороны парламента.
Сейчас, когда мы все ближе и ближе к катастрофе, нужно делать все возможное, чтобы добиться деэскалации и мира. Вместо этого наши политические лидеры подливают масла в огонь и рискуют жизнями людей ради политической выгоды. Президенты и премьер-министры должны знать, что в случае ядерной войны победителей не будет", – отметил Корбин.
Бывший глава Лейбористской партии может показаться сейчас со стороны сбитым летчиком.
Он проиграл свою партию Киру Стармеру еще в 2019 году в результате внутренней политической борьбы. Более того, захватившие партию противники Корбина изгнали его из своих рядов, действуя при этом самым подлым образом, который очень много говорит о сущности "демократической" британской политики.
Джереми обвинили в антисемитизме – за то, что он поддерживал мирное решение палестинской проблемы. Хотя всем известно, что Корбин является принципиальным и даже потомственным противником фашизма. Его родители, тоже лейбористы, познакомились когда-то в тридцатые годы не на танцах в парке, а именно на антифашистском митинге против Гитлера.
Но все, кто знаком с политической жизнью Великобритании, осознают: Страмер преследует своего предшественника именно потому, что считает его опасным политическим противником, прекрасно зная, что к репликам Корбина прислушиваются во всей стране.
На выборах в нынешнем году лейбористское руководство исключило Джереми Корбина из партии, в которой он состоял почти 60 лет. Кроме того, ему не разрешили баллотироваться от лейбористов по своему округу Ислингтон-Норт, где он успешно выдвигался с 1983 года.
Однако Джереми все равно пошел на выборы и уверенно избрался в Палату общин в качестве самовыдвиженца. Потому что своей популярности он нисколько не растерял.
Взгляды Корбина особенно важны для тех, кого пугает угроза очередной мировой войны. Джереми последовательно выступает за роспуск НАТО и десятилетиями находится в числе сторонников Кампании за ядерное разоружение – массовой общественной организации, которая пропагандирует одностороннее ядерное разоружение Соединенного Королевства.
Во времена Холодной войны это движение было культовым, сотрудничая с такими людьми, как Джон Леннон и Роджер Уотерс. Именно для него нарисовали известный каждому логотип, который потом стали считать глобальным символом хиппи – кружок, в котором совмещены знаки семафорной азбуки "n" и "d" – от словосочетания nuclear disarmament.
Британское правительство – особенно во времена Тэтчер – ненавидело своих антиядерных активистов, обвиняя их в сотрудничестве с Советским Союзом и коммунистами. Хотя первым председателем Кампании за ядерное разоружение был священник Джон Коллинз, а первым президентом – философ Бертран Рассел.
11 сентября, 13:11
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Влияние этой структуры и других подобных организаций сохраняется и поныне – причем им сочувствуют многие молодые лейбористы. Провокационная политика Стармера на Украине, которая ничем не отличается от политики консерваторов, вызывает у людей тревогу, потому что они боятся, что это приведет к ядерному уничтожению человечества.
Предупреждения Корбина получают в этой среде большой резонанс, так что правительству все-таки придется высказаться в парламенте по поводу ракет.
Тем более, что Джереми еще в 2022 году выступал против поставок оружия Украине, отмечая – "отправка оружия не приведет к решению, оно только продлит и усугубит эту войну".
Милитаристская политика Запада не имеет широкой общественной поддержки в эпоху повсеместно нарастающего кризиса. Людей волнует инфляция, безработица и необходимость экономии. И они не хотят продолжения военных авантюр, за которыми всегда стоят Лондон и Вашингтон..
На весенних довыборах в Манчестере неожиданно победил еще один знаковый левый политик – Джордж Галлоуэй, который когда-то прославился, критикуя американо-британскую агрессию против Ирака. В то время Галлоуэй собирал миллионные митинги – а потом ушел на пенсию.
Однако события в Газе вновь сделали его позицию актуальной. Джордж призывал остановить конфликты на Ближнем Востоке и на Украине, что обеспечило ему поддержку у избирателей. Причем он выражал желание сотрудничать именно с Корбином.
Консолидация недовольных правительством активистов происходит на фоне падения рейтинга Лейбористской партии. Стармер уверенно победил на выборах в июле – потому что британское общество в буквальном смысле достала политика консерваторов. Однако, оказавшись на их месте, он стал проводить в жизнь все те же непопулярные меры, направленные на сокращение социальных расходов.
Сейчас, на партийном съезде лейбористов в Манчестере стало известно, что после выборов рейтинг премьера обвалился на целых 45 пунктов – так что за несколько месяцев он уже почти сравнялся в непопулярности со своим консервативным предшественником Риши Сунаком.
А самым непопулярным министром в правительстве Стармера стал министр иностранных дел Дэвид Лэмми – тот самый воинственный тип, который пообещал воевать с Россией на Украине до 2026 года.
Понятно, что свой собственный пост к этому моменту он точно не сохранит.
Ко всему прочему, руководство Лейбористской партии обвиняют в коррупции – потому что члены кабинета шиковали в бутиках на средства лоббистов. А британские фермеры массово протестуют против новых налогов, которые бьют именно по крестьянам и разоряют остатки английской деревни.
Многие британцы сравнивают эти действия с политикой Маргарет Тэтчер, которая когда-то уничтожила угледобывающую отрасль Великобритании. Они видят в этом реализацию планов "зеленой экономики", считая, что унавоженные пахотные земли застроят ветряными электростанциями.
И это далеко не полный перечень тех, кому не нравятся сегодня действия Стармера.
Политик масштаба Корбина, который еще в 2017 году на посту лидера лейбористов, контролировал вместе со своими сторонниками 262 места в парламенте, вполне способен вернуться в такой ситуации – если представители политического истеблишмента окончательно потеряют доверия масс.
Ведь о том, что такие возвращения возможны, знает сейчас весь мир.
О разрешении США наносить удары вглубь России - в статье Сергея Зуева Байден решился на мировую войну? Украинские эксперты о будущем человечества
 
ЭксклюзивУкраинаВеликобританияМаргарет ТэтчерАдольф ГитлерНАТОРоссияБритания
 
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