https://ukraina.ru/20241121/1059095619.html

"Мы воюем с ядерной державой?" Британское правительство призвали к ответу за использование ракет Украиной

"Мы воюем с ядерной державой?" Британское правительство призвали к ответу за использование ракет Украиной - 21.11.2024 Украина.ру

"Мы воюем с ядерной державой?" Британское правительство призвали к ответу за использование ракет Украиной

После сообщений о том, что Украина впервые запустила британские крылатые ракеты вглубь территории России, член Палаты общин, бывший лидер лейбористов Джереми Корбин потребовал от правительства объяснить – неужели Британия втихомолку вступила в войну с ядерным государством?

2024-11-21T13:26

2024-11-21T13:26

2024-11-21T13:26

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"Премьер-министр должен немедленно выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары по России британскими ракетами. Он должен сообщить британской общественности, означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой, насколько велик риск для жителей Британии и почему такой шаг был сделан без какого-либо одобрения со стороны парламента.Сейчас, когда мы все ближе и ближе к катастрофе, нужно делать все возможное, чтобы добиться деэскалации и мира. Вместо этого наши политические лидеры подливают масла в огонь и рискуют жизнями людей ради политической выгоды. Президенты и премьер-министры должны знать, что в случае ядерной войны победителей не будет", – отметил Корбин.Бывший глава Лейбористской партии может показаться сейчас со стороны сбитым летчиком.Он проиграл свою партию Киру Стармеру еще в 2019 году в результате внутренней политической борьбы. Более того, захватившие партию противники Корбина изгнали его из своих рядов, действуя при этом самым подлым образом, который очень много говорит о сущности "демократической" британской политики.Джереми обвинили в антисемитизме – за то, что он поддерживал мирное решение палестинской проблемы. Хотя всем известно, что Корбин является принципиальным и даже потомственным противником фашизма. Его родители, тоже лейбористы, познакомились когда-то в тридцатые годы не на танцах в парке, а именно на антифашистском митинге против Гитлера.Но все, кто знаком с политической жизнью Великобритании, осознают: Страмер преследует своего предшественника именно потому, что считает его опасным политическим противником, прекрасно зная, что к репликам Корбина прислушиваются во всей стране.На выборах в нынешнем году лейбористское руководство исключило Джереми Корбина из партии, в которой он состоял почти 60 лет. Кроме того, ему не разрешили баллотироваться от лейбористов по своему округу Ислингтон-Норт, где он успешно выдвигался с 1983 года.Однако Джереми все равно пошел на выборы и уверенно избрался в Палату общин в качестве самовыдвиженца. Потому что своей популярности он нисколько не растерял.Взгляды Корбина особенно важны для тех, кого пугает угроза очередной мировой войны. Джереми последовательно выступает за роспуск НАТО и десятилетиями находится в числе сторонников Кампании за ядерное разоружение – массовой общественной организации, которая пропагандирует одностороннее ядерное разоружение Соединенного Королевства.Во времена Холодной войны это движение было культовым, сотрудничая с такими людьми, как Джон Леннон и Роджер Уотерс. Именно для него нарисовали известный каждому логотип, который потом стали считать глобальным символом хиппи – кружок, в котором совмещены знаки семафорной азбуки "n" и "d" – от словосочетания nuclear disarmament.Британское правительство – особенно во времена Тэтчер – ненавидело своих антиядерных активистов, обвиняя их в сотрудничестве с Советским Союзом и коммунистами. Хотя первым председателем Кампании за ядерное разоружение был священник Джон Коллинз, а первым президентом – философ Бертран Рассел.Влияние этой структуры и других подобных организаций сохраняется и поныне – причем им сочувствуют многие молодые лейбористы. Провокационная политика Стармера на Украине, которая ничем не отличается от политики консерваторов, вызывает у людей тревогу, потому что они боятся, что это приведет к ядерному уничтожению человечества.Предупреждения Корбина получают в этой среде большой резонанс, так что правительству все-таки придется высказаться в парламенте по поводу ракет.Тем более, что Джереми еще в 2022 году выступал против поставок оружия Украине, отмечая – "отправка оружия не приведет к решению, оно только продлит и усугубит эту войну".Милитаристская политика Запада не имеет широкой общественной поддержки в эпоху повсеместно нарастающего кризиса. Людей волнует инфляция, безработица и необходимость экономии. И они не хотят продолжения военных авантюр, за которыми всегда стоят Лондон и Вашингтон..На весенних довыборах в Манчестере неожиданно победил еще один знаковый левый политик – Джордж Галлоуэй, который когда-то прославился, критикуя американо-британскую агрессию против Ирака. В то время Галлоуэй собирал миллионные митинги – а потом ушел на пенсию.Однако события в Газе вновь сделали его позицию актуальной. Джордж призывал остановить конфликты на Ближнем Востоке и на Украине, что обеспечило ему поддержку у избирателей. Причем он выражал желание сотрудничать именно с Корбином.Консолидация недовольных правительством активистов происходит на фоне падения рейтинга Лейбористской партии. Стармер уверенно победил на выборах в июле – потому что британское общество в буквальном смысле достала политика консерваторов. Однако, оказавшись на их месте, он стал проводить в жизнь все те же непопулярные меры, направленные на сокращение социальных расходов.Сейчас, на партийном съезде лейбористов в Манчестере стало известно, что после выборов рейтинг премьера обвалился на целых 45 пунктов – так что за несколько месяцев он уже почти сравнялся в непопулярности со своим консервативным предшественником Риши Сунаком.А самым непопулярным министром в правительстве Стармера стал министр иностранных дел Дэвид Лэмми – тот самый воинственный тип, который пообещал воевать с Россией на Украине до 2026 года.Понятно, что свой собственный пост к этому моменту он точно не сохранит.Ко всему прочему, руководство Лейбористской партии обвиняют в коррупции – потому что члены кабинета шиковали в бутиках на средства лоббистов. А британские фермеры массово протестуют против новых налогов, которые бьют именно по крестьянам и разоряют остатки английской деревни.Многие британцы сравнивают эти действия с политикой Маргарет Тэтчер, которая когда-то уничтожила угледобывающую отрасль Великобритании. Они видят в этом реализацию планов "зеленой экономики", считая, что унавоженные пахотные земли застроят ветряными электростанциями.И это далеко не полный перечень тех, кому не нравятся сегодня действия Стармера.Политик масштаба Корбина, который еще в 2017 году на посту лидера лейбористов, контролировал вместе со своими сторонниками 262 места в парламенте, вполне способен вернуться в такой ситуации – если представители политического истеблишмента окончательно потеряют доверия масс.Ведь о том, что такие возвращения возможны, знает сейчас весь мир.О разрешении США наносить удары вглубь России - в статье Сергея Зуева Байден решился на мировую войну? Украинские эксперты о будущем человечества

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Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, великобритания, маргарет тэтчер, адольф гитлер, нато, россия, британия