https://ukraina.ru/20240508/1054913084.html
Храпач ответил, почему Россия не наносит упреждающий удар возмездия за Крымский мост
Храпач ответил, почему Россия не наносит упреждающий удар возмездия за Крымский мост - 08.05.2024 Украина.ру
Храпач ответил, почему Россия не наносит упреждающий удар возмездия за Крымский мост
Россия может нанести удар возмездия. И киевский режим должен хорошо понимать, что в Киеве до сих пор остается нетронутыми много мостов. Между тем, есть причины почему они до сих пор целы
2024-05-08T03:33
2024-05-08T03:33
2024-05-08T03:33
новости
сергей храпач
крымский мост
удары
вс рф
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048062560_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_c9b81d75e3f451cb022fb81ee36e398d.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.Однако, отметил он, если вдруг в какой-то степени будет разрушен Крымский мост по днепровским переправам ВС РФ удар нанесут."Возможно, не по всем, но по некоторым точно - чтобы ситуацию уравновесить", - резюмировал подполковник.Крымский мост уже дважды атаковали ВСУ. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.Второй раз мост подвергся атаке 17 июля 2023 года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.С тех пор представители киевского режима неоднократно обещали устроить новый теракт на Крымской переправе, а в конце апреля посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в своих соцсетях пост, в котором написал: "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время".Еще есть время: литовский дипломат намекнул на возможный удар по Крымскому мостуБуданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировалиNewsweek обратились в МИД Украины с вопросом, а те признались в теракте на Крымском мостуПрезидент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ. После чего ВС РФ начали наносить удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.В ближайшее время у переправы появится сухопутная альтернатива, такое заявление в марте на митинге в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией сделал президент РФ Владимир Путин.У Крымского моста скоро будет сухопутная альтернатива - ПутинВ начале мая стало известно, что российские строители закончили возводить железную дорогу из Мариуполя и по новым путям уже отправился первый поезд в Волноваху.Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на УкраинеПо результатам Общекрымского референдума 18 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. Спустя четыре года - 15 мая 2018-го - состоялась торжественная церемония открытия автодорожного моста через Керченский пролив.ИНТЕРВЬЮ Подполковник ФСБ СЕРГЕЙ ХРАПАЧ: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
https://ukraina.ru/20240503/1054883267.html
крымский мост
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048062560_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_ea63588bb6c2665a8125b7f64f596352.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей храпач, крымский мост, удары, вс рф, украина.ру
Храпач ответил, почему Россия не наносит упреждающий удар возмездия за Крымский мост
Россия может нанести удар возмездия. И киевский режим должен хорошо понимать, что в Киеве до сих пор остается нетронутыми много мостов. Между тем, есть причины почему они до сих пор целы
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.
"Я думаю, нет морального обоснования. Поскольку все заявленные цели спецоперации - это не физическое уничтожение украинского руководства либо Украины как страны. Соответственно, удар по гражданской инфраструктуре не вписывается в этот концепт. Поэтому маловероятно, что будут упреждающие удары", - сказал Храпач.
Однако, отметил он, если вдруг в какой-то степени будет разрушен Крымский мост по днепровским переправам ВС РФ удар нанесут.
"Возможно, не по всем, но по некоторым точно - чтобы ситуацию уравновесить", - резюмировал подполковник.
Крымский мост уже дважды атаковали ВСУ. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.
Второй раз мост подвергся атаке 17 июля 2023 года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.
С тех пор представители киевского режима неоднократно обещали устроить новый теракт на Крымской переправе, а в конце апреля посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в своих соцсетях пост, в котором написал: "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время".
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ. После чего ВС РФ начали наносить удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.
В ближайшее время у переправы появится сухопутная альтернатива, такое заявление в марте на митинге в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией сделал президент РФ Владимир Путин.
В начале мая стало известно, что российские строители закончили возводить железную дорогу из Мариуполя и по новым путям уже отправился первый поезд в Волноваху.
По результатам Общекрымского референдума 18 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. Спустя четыре года - 15 мая 2018-го - состоялась торжественная церемония открытия автодорожного моста через Керченский пролив.