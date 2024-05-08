https://ukraina.ru/20240508/1054913084.html

Храпач ответил, почему Россия не наносит упреждающий удар возмездия за Крымский мост

Храпач ответил, почему Россия не наносит упреждающий удар возмездия за Крымский мост - 08.05.2024 Украина.ру

Храпач ответил, почему Россия не наносит упреждающий удар возмездия за Крымский мост

Россия может нанести удар возмездия. И киевский режим должен хорошо понимать, что в Киеве до сих пор остается нетронутыми много мостов. Между тем, есть причины почему они до сих пор целы

2024-05-08T03:33

2024-05-08T03:33

2024-05-08T03:33

новости

сергей храпач

крымский мост

удары

вс рф

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.Однако, отметил он, если вдруг в какой-то степени будет разрушен Крымский мост по днепровским переправам ВС РФ удар нанесут."Возможно, не по всем, но по некоторым точно - чтобы ситуацию уравновесить", - резюмировал подполковник.Крымский мост уже дважды атаковали ВСУ. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.Второй раз мост подвергся атаке 17 июля 2023 года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.С тех пор представители киевского режима неоднократно обещали устроить новый теракт на Крымской переправе, а в конце апреля посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в своих соцсетях пост, в котором написал: "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время".Еще есть время: литовский дипломат намекнул на возможный удар по Крымскому мостуБуданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировалиNewsweek обратились в МИД Украины с вопросом, а те признались в теракте на Крымском мостуПрезидент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ. После чего ВС РФ начали наносить удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.В ближайшее время у переправы появится сухопутная альтернатива, такое заявление в марте на митинге в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией сделал президент РФ Владимир Путин.У Крымского моста скоро будет сухопутная альтернатива - ПутинВ начале мая стало известно, что российские строители закончили возводить железную дорогу из Мариуполя и по новым путям уже отправился первый поезд в Волноваху.Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на УкраинеПо результатам Общекрымского референдума 18 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. Спустя четыре года - 15 мая 2018-го - состоялась торжественная церемония открытия автодорожного моста через Керченский пролив.ИНТЕРВЬЮ Подполковник ФСБ СЕРГЕЙ ХРАПАЧ: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра

https://ukraina.ru/20240503/1054883267.html

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новости, сергей храпач, крымский мост, удары, вс рф, украина.ру