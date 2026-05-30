США помогут Украине защитить себя, несмотря на нехватку ракет ПВО
Вашингтон намерен помочь Украине обеспечить свою защиту. Об этом 30 мая заявил министр обороны США Пит Хегсет на форуме в Сингапуре
Вашингтон намерен помочь Украине обеспечить свою защиту. Об этом 30 мая заявил министр обороны США Пит Хегсет на форуме в Сингапуре
Соединённые Штаты заинтересованы в том, чтобы Украина могла защитить себя, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, добавив, что Вашингтон найдёт способы оказать помощь Киеву.
Заявление прозвучало на фоне обращения Владимира Зеленского к американской стороне. Как сообщил журналист издания Axios Барак Равид в соцсети X, украинский лидер направил президенту США письмо с просьбой предоставить системы ПВО и ракеты к ним. Текст обращения был опубликован журналистом.
Зеленский отметил, что текущие темпы поставок "уже не соответствуют реальности угрозы". Ранее в ВСУ сообщали, что украинская ПВО испытывает острую нехватку средств, а сам президент признавал, что ситуация с ракетами "хуже уже быть не может".
29 мая Владимир Зеленский заявил о наличии препятствий для развития украинской баллистической программы. По его словам, помимо противодействия со стороны России, определённые сложности создаёт и западная оборонная промышленность, в частности из-за коммерческих интересов и конкуренции. Подробнее в материале Зеленский раскрыл, почему Запад не дает Украине производить ракеты
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов посла, дрон в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
