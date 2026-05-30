Почему дроны ВСУ смогли перекрыть трассу "Новороссия" и как исправить ситуацию. Говорят эксперты
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЛаборатория БПЛА группировки войск "Запад" на Рубцовском направлении СВО
Теперь по сухопутному коридору в Крым из Ростова-на-Дону, получившему название трасса "Новороссия", ездить, особенно военным машинам и бензовозам небезопасно. Дорогу контролируют украинские БПЛА. Они не только бьют по машинам, но и начали минировать трассу. Как решить эту проблему?
Что происходит?
"Ты представляешь сегодня мои пацаны мчали по полупустой трассе Бердянск – Мелитополь на своей легковушке на скорости 200 км/ч. При этом насчитали 18 украинских дронов. Такого никогда раньше не было!", - рассказал изданию Украина.ру один из руководителей школы подготовки операторов БПЛА с позывным "Пономарь".
Такая ситуация возникла и нарастала, по его словам, буквально в течение последних недели-двух.
Автор этой статьи подтверждает мнение Пономаря: проблема возникла буквально вот-вот. Еще в конце апреля по трассе "Новороссия", причем на любом из ее участков, можно было ездить, что мы и делали, не опасаясь украинских дронов. Мол, далеко – не долетят. Единственное, что поменялось тогда в это время в Запорожской области, так это то, что уже нельзя было спокойно проехать по дороге Мелитополь-Токмак (она идет от трассы "Новороссия" на север, к ЛБС). Если в марте мы туда еще спокойно заезжали, чтобы отметить с бойцами одного из подразделений масленицу, то в конце апреля этого уже нельзя было сделать.
"Ни в коем случае, никакого Токмака. Не вздумайте туда ехать. По дороге в этот город из Мелитополя уже в Молочанске вас будут встречать украинские дроны. Такого раньше не было. Так что можете не проскочить", - со знанием дела говорил нам пресс-офицер одного из подразделений, воюющих на Запорожском фронте, с позывным "Пересвет".
"Ни в коем случае, никакого Токмака. Не вздумайте туда ехать. По дороге в этот город из Мелитополя уже в Молочанске вас будут встречать украинские дроны. Такого раньше не было. Так что можете не проскочить", - со знанием дела говорил нам пресс-офицер одного из подразделений, воюющих на Запорожском фронте, с позывным "Пересвет".
28 июня 2025, 10:48Михаил Филиппов: Как защитить российские города, заводы и НПЗ от украинских дроновРуководитель школы беспилотников "Архангел" Михаил Филиппов, на которого три раза украинские спецслужбы готовили покушения (его пытались взорвать), предотвращенные ФСБ, рассказал изданию Украина.ру о создании специального дрона-ракеты, который позволит сбивать вражеские БПЛА в российском небе
Если тогда, в конце апреля, было проблемным доехать до Токмака, то через месяц уже проблемно проехать вдоль трассы "Новороссия" и не попасть под украинский БПЛА.
Бьет в набат и один закрытый тг канал для военных волонтеров. Он прямо пишет, что волонтеры стали мишенью для украинских дронов с искусственным интеллектом. Поэтому призывает их отказаться от въезда в зону СВО и просто отдавать гуманитарные грузы военным прямо на бывшей границе.
ТГ-канал сообщает, какие участки опасны для жизни. Их надо объезжать. Например, в ДНР: это Дебальцево-Углегорск-Енакиево; Ясиноватая-Пантелеймоновка-Горловка; Донецк – Мариуполь. Въезжать в ДНР пока более-менее безопасно по маршруту через КПП "Куйбышево" Снежное-Торез-Шахтерск-Зугрэс-Харцызск-Макеевка-Донецк.
Украинские дроны с ИИ на борту работают круглосуточно
Они полностью автономные. Если связи нет или работает РЭБ – дрон сам ищет цель, распознает ее и атакует. Такому БПЛА не нужен оператор. Они устойчивы к электронным помехам. Глушилки не работают. Дроны работают в рое.
Видят и днем, и ночью, в тумане и через дым, тепловизор "видит" тепло, а не предмет или его окраску. Поэтому защитный цвет машины под окружающую среду бесполезен. Они могут летать уже на расстояние от 100 до 200 км. Дрон-матка может нести на себе дроны-ждуны, которые сядут в траве и будут ждать военный транспорт или бензовоз, чтобы взлететь и подбить его.
Справимся или будет хуже?
Сможем ли мы справиться с проблемами украинских дронов, которые приступили к выбиванию логистики в четырех областях Новороссии? Корреспондент издания Украина.ру задал этот вопрос одному высокопоставленному лицу в одном из новых федеральных субъектов. Он ответил, что, по его информации, проблема в итоге будет решена.
"Пока обещают за три-четыре недели ситуацию исправить…Сможем ли мы делать такую же линейку дронов дальностью в 100-200 км как у ВСУ? Сможем. Только теперь по нашим разработкам придется ускорится", - не сомневается наш собеседник.
Однако другой наш высокопоставленный источник считает, что ситуация будет только усугубляться, и украинские дроновые атаки, а также плюс еще и ракетные вглубь российской территории будут нарастать. При этом осенью, если противнику удастся существенно выбить нашу тыловую логистику, ВСУ снова попытаются предпринять очередной "контрнаступ".
29 мая, 22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУВ районе Бердянского округа на трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования со стороны Вооружённых сил Украины, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Меры безопасности усилены над дорогами Запорожской области из-за дронов ВСУ. Об этом сообщил 29 мая телеграм-канал Украина.ру
Что делать?
Один из отечественных разработчиков дронов и систем антидроновых ПВО, попросивший не называть его имя, в интервью изданию Украина.ру, сообщил о некоторых мерах, к которым надо приступать уже сейчас:
"Первое. Необходимо от Мариуполя до Геническа по всей трассе "Новороссия" начать натягивать антидроновые сетки. Также это надо сделать на проблемных участках трасс в ДНР и ЛНР. Второе. Надо срочно создавать МОГи (мобильные огневые группы), которые бы начали сбивать украинские дроны. Действовать они должны так: РЛС засекает появление дронов в определенном районе. Информация сразу же поступает на планшет к МОГу, и та встречает дроны с помощью зениток и ракет-дронов, которые бы уничтожали вражеские БПЛА".
И самое главное, по мнению нашего собеседника, надо срочно начать создавать местные БАРСы из местных активистов, на основе которых и формировать МОГи.
"Надо прекратить разводить бюрократию и волокиту, надо прекратить проявлять недоверие к местным кадрам, к местным активистам. Они лучше знают местность, лучше ориентируются на местности, знают дороги и подходы, знают все проблемные места. Дело обороны своего дома должно стать и делом местного населения. Надо не бояться и снова создавать ополчение из местных, которые бы активно начали бороться с украинскими БПЛА и украинским минированием. В последнем случае ополченцы из местных жителей быстро определят территорию минирования. После чего ее можно оцепить и вызывать армейскиз саперов, чтобы те зачистили территорию", - полагает собеседник издания Украина.ру.
Смотрите интервью Александра Чаленко с директором одной из лучших школ, в которой обучают операторов БПЛА Средства РЭБ больше не эффективны! Есть ли реальная защита от атак дронов ВСУ на Россию – Филиппов
Подписывайся на