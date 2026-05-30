Почему дроны ВСУ смогли перекрыть трассу "Новороссия" и как исправить ситуацию. Говорят эксперты

Теперь по сухопутному коридору в Крым из Ростова-на-Дону, получившему название трасса "Новороссия", ездить, особенно военным машинам и бензовозам небезопасно. Дорогу контролируют украинские БПЛА. Они не только бьют по машинам, но и начали минировать трассу. Как решить эту проблему?

Что происходит?"Ты представляешь сегодня мои пацаны мчали по полупустой трассе Бердянск – Мелитополь на своей легковушке на скорости 200 км/ч. При этом насчитали 18 украинских дронов. Такого никогда раньше не было!", - рассказал изданию Украина.ру один из руководителей школы подготовки операторов БПЛА с позывным "Пономарь".Такая ситуация возникла и нарастала, по его словам, буквально в течение последних недели-двух. Автор этой статьи подтверждает мнение Пономаря: проблема возникла буквально вот-вот. Еще в конце апреля по трассе "Новороссия", причем на любом из ее участков, можно было ездить, что мы и делали, не опасаясь украинских дронов. Мол, далеко – не долетят. Единственное, что поменялось тогда в это время в Запорожской области, так это то, что уже нельзя было спокойно проехать по дороге Мелитополь-Токмак (она идет от трассы "Новороссия" на север, к ЛБС). Если в марте мы туда еще спокойно заезжали, чтобы отметить с бойцами одного из подразделений масленицу, то в конце апреля этого уже нельзя было сделать."Ни в коем случае, никакого Токмака. Не вздумайте туда ехать. По дороге в этот город из Мелитополя уже в Молочанске вас будут встречать украинские дроны. Такого раньше не было. Так что можете не проскочить", - со знанием дела говорил нам пресс-офицер одного из подразделений, воюющих на Запорожском фронте, с позывным "Пересвет".Если тогда, в конце апреля, было проблемным доехать до Токмака, то через месяц уже проблемно проехать вдоль трассы "Новороссия" и не попасть под украинский БПЛА.Бьет в набат и один закрытый тг канал для военных волонтеров. Он прямо пишет, что волонтеры стали мишенью для украинских дронов с искусственным интеллектом. Поэтому призывает их отказаться от въезда в зону СВО и просто отдавать гуманитарные грузы военным прямо на бывшей границе.ТГ-канал сообщает, какие участки опасны для жизни. Их надо объезжать. Например, в ДНР: это Дебальцево-Углегорск-Енакиево; Ясиноватая-Пантелеймоновка-Горловка; Донецк – Мариуполь. Въезжать в ДНР пока более-менее безопасно по маршруту через КПП "Куйбышево" Снежное-Торез-Шахтерск-Зугрэс-Харцызск-Макеевка-Донецк.Украинские дроны с ИИ на борту работают круглосуточноОни полностью автономные. Если связи нет или работает РЭБ – дрон сам ищет цель, распознает ее и атакует. Такому БПЛА не нужен оператор. Они устойчивы к электронным помехам. Глушилки не работают. Дроны работают в рое.Видят и днем, и ночью, в тумане и через дым, тепловизор "видит" тепло, а не предмет или его окраску. Поэтому защитный цвет машины под окружающую среду бесполезен. Они могут летать уже на расстояние от 100 до 200 км. Дрон-матка может нести на себе дроны-ждуны, которые сядут в траве и будут ждать военный транспорт или бензовоз, чтобы взлететь и подбить его.Справимся или будет хуже?Сможем ли мы справиться с проблемами украинских дронов, которые приступили к выбиванию логистики в четырех областях Новороссии? Корреспондент издания Украина.ру задал этот вопрос одному высокопоставленному лицу в одном из новых федеральных субъектов. Он ответил, что, по его информации, проблема в итоге будет решена."Пока обещают за три-четыре недели ситуацию исправить…Сможем ли мы делать такую же линейку дронов дальностью в 100-200 км как у ВСУ? Сможем. Только теперь по нашим разработкам придется ускорится", - не сомневается наш собеседник.Однако другой наш высокопоставленный источник считает, что ситуация будет только усугубляться, и украинские дроновые атаки, а также плюс еще и ракетные вглубь российской территории будут нарастать. При этом осенью, если противнику удастся существенно выбить нашу тыловую логистику, ВСУ снова попытаются предпринять очередной "контрнаступ".Что делать?Один из отечественных разработчиков дронов и систем антидроновых ПВО, попросивший не называть его имя, в интервью изданию Украина.ру, сообщил о некоторых мерах, к которым надо приступать уже сейчас:"Первое. Необходимо от Мариуполя до Геническа по всей трассе "Новороссия" начать натягивать антидроновые сетки. Также это надо сделать на проблемных участках трасс в ДНР и ЛНР. Второе. Надо срочно создавать МОГи (мобильные огневые группы), которые бы начали сбивать украинские дроны. Действовать они должны так: РЛС засекает появление дронов в определенном районе. Информация сразу же поступает на планшет к МОГу, и та встречает дроны с помощью зениток и ракет-дронов, которые бы уничтожали вражеские БПЛА".И самое главное, по мнению нашего собеседника, надо срочно начать создавать местные БАРСы из местных активистов, на основе которых и формировать МОГи."Надо прекратить разводить бюрократию и волокиту, надо прекратить проявлять недоверие к местным кадрам, к местным активистам. Они лучше знают местность, лучше ориентируются на местности, знают дороги и подходы, знают все проблемные места. Дело обороны своего дома должно стать и делом местного населения. Надо не бояться и снова создавать ополчение из местных, которые бы активно начали бороться с украинскими БПЛА и украинским минированием. В последнем случае ополченцы из местных жителей быстро определят территорию минирования. После чего ее можно оцепить и вызывать армейскиз саперов, чтобы те зачистили территорию", - полагает собеседник издания Украина.ру.Смотрите интервью Александра Чаленко с директором одной из лучших школ, в которой обучают операторов БПЛА Средства РЭБ больше не эффективны! Есть ли реальная защита от атак дронов ВСУ на Россию – Филиппов

Александр Чаленко

