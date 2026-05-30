"Украина рано или поздно будет разбита": Кашин о перспективах окончания СВО и цене победы - 30.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260530/ukraina-rano-ili-pozdno-budet-razbita-kashin-o-perspektivakh-okonchaniya-svo-i-tsene-pobedy-1079604742.html
"Украина рано или поздно будет разбита": Кашин о перспективах окончания СВО и цене победы
"Украина рано или поздно будет разбита": Кашин о перспективах окончания СВО и цене победы - 30.05.2026 Украина.ру
"Украина рано или поздно будет разбита": Кашин о перспективах окончания СВО и цене победы
Украина рано или поздно будет разбита, но разбитая Украина ценой дополнительных лет войны и потерь – это то, чего хотелось бы избежать. Было бы лучше договориться сейчас и остановиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
2026-05-30T05:45
2026-05-30T05:45
новости
украина
россия
геннадий алехин
украина.ру
сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061614275_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_f8009a28a179293f5dd81b8db6521f73.jpg
Рассуждая о возможном завершении конфликта, эксперт заявил, что если есть возможность получить "некий минимум" и прекратить боевые действия, есть смысл довольствоваться этим. "Именно поэтому российское руководство настаивает на Анкоридже", — пояснил Кашин.Но возможно, что требования Украины будут настолько неразумными, что придется воевать. В этом случае придется пройти еще через какие-то трудные годы, констатировал собеседник издания."Я не сомневаюсь, что Украина рано или поздно будет разбита. Но разбитая Украина ценой дополнительных лет войны и потерь – это то, чего хотелось бы избежать. Было бы лучше договориться сейчас и остановиться", — добавил Кашин."Посмотрим, насколько удастся в этом убедить другую сторону", — резюмировал Василий Кашин.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061614275_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_c16b3c538262856af41a024a8d0699a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, геннадий алехин, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, сводка сво, спецоперация, война, война на украине, главные новости, главное, срочно, переговоры, новости переговоров
Новости, Украина, Россия, Геннадий Алехин, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, сводка СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Главные новости, главное, срочно, переговоры, новости переговоров

"Украина рано или поздно будет разбита": Кашин о перспективах окончания СВО и цене победы

05:45 30.05.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украина рано или поздно будет разбита, но разбитая Украина ценой дополнительных лет войны и потерь – это то, чего хотелось бы избежать. Было бы лучше договориться сейчас и остановиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Рассуждая о возможном завершении конфликта, эксперт заявил, что если есть возможность получить "некий минимум" и прекратить боевые действия, есть смысл довольствоваться этим. "Именно поэтому российское руководство настаивает на Анкоридже", — пояснил Кашин.
Но возможно, что требования Украины будут настолько неразумными, что придется воевать. В этом случае придется пройти еще через какие-то трудные годы, констатировал собеседник издания.
"Я не сомневаюсь, что Украина рано или поздно будет разбита. Но разбитая Украина ценой дополнительных лет войны и потерь – это то, чего хотелось бы избежать. Было бы лучше договориться сейчас и остановиться", — добавил Кашин.
"Посмотрим, насколько удастся в этом убедить другую сторону", — резюмировал Василий Кашин.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияГеннадий АлехинУкраина.руСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОсводка СВОСпецоперациявойнавойна на УкраинеГлавные новостиглавноесрочнопереговорыновости переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:52Глава МИД Молдавии допустил обсуждение вступления в НАТО
19:46JW: в ЕС всё чаще говорят о бесполезности дальнейшего финансирования Украины
18:37Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту
18:29Коррупция, распил бюджетных средств и российские удары. Что происходит с киевским заводом имени Артема
18:26NYT: Трамп сомневается, что Вэнс подходит на роль его преемника
18:10Министерство защиты от беспилотников и угроза логистике. Итоги 30 мая
18:08"Величие человечности". Папа Римский борется с роботами с помощью подсказок ИИ
17:47Финский производитель обуви Kuoma закрывает столетнюю фабрику после ухода с рынка РФ
17:16США помогут Украине защитить себя, несмотря на нехватку ракет ПВО
17:06Какие регионы нужны в составе России для победы в СВО – Табачник. "Украина: вспомнить всё". Финал
16:14Доведут ли бомбардировки Киева до ядерной войны России с Европой - Кашин
16:01ВС РФ взяли два населённых пункта на Харьковском направлении
16:00"Честный князь" Михаил Горчаков: последний защитник Севастополя
15:13Премьер Польши призвал членов НАТО серьёзно отнестись к словам Медведева
15:07Группировка войск "Восток" продвинулась на три километра западнее Чаривного
14:53Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро
14:39В Краснодарском крае задержаны двое обвиняемых в подготовке теракта
14:01Что украинские солдаты делают в Африке и как НАТО готовилось к войне с Россией
13:45Эстония установила системы обнаружения дронов на границе с Россией
13:40В ВСУ признали технологическое превосходство России
Лента новостейМолния