https://ukraina.ru/20260530/ukraina-rano-ili-pozdno-budet-razbita-kashin-o-perspektivakh-okonchaniya-svo-i-tsene-pobedy-1079604742.html

"Украина рано или поздно будет разбита": Кашин о перспективах окончания СВО и цене победы

"Украина рано или поздно будет разбита": Кашин о перспективах окончания СВО и цене победы - 30.05.2026 Украина.ру

"Украина рано или поздно будет разбита": Кашин о перспективах окончания СВО и цене победы

Украина рано или поздно будет разбита, но разбитая Украина ценой дополнительных лет войны и потерь – это то, чего хотелось бы избежать. Было бы лучше договориться сейчас и остановиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2026-05-30T05:45

2026-05-30T05:45

2026-05-30T05:45

новости

украина

россия

геннадий алехин

украина.ру

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061614275_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_f8009a28a179293f5dd81b8db6521f73.jpg

Рассуждая о возможном завершении конфликта, эксперт заявил, что если есть возможность получить "некий минимум" и прекратить боевые действия, есть смысл довольствоваться этим. "Именно поэтому российское руководство настаивает на Анкоридже", — пояснил Кашин.Но возможно, что требования Украины будут настолько неразумными, что придется воевать. В этом случае придется пройти еще через какие-то трудные годы, констатировал собеседник издания."Я не сомневаюсь, что Украина рано или поздно будет разбита. Но разбитая Украина ценой дополнительных лет войны и потерь – это то, чего хотелось бы избежать. Было бы лучше договориться сейчас и остановиться", — добавил Кашин."Посмотрим, насколько удастся в этом убедить другую сторону", — резюмировал Василий Кашин.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, геннадий алехин, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, сводка сво, спецоперация, война, война на украине, главные новости, главное, срочно, переговоры, новости переговоров