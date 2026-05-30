Вызов посла, дрон в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 мая

МИД России вызвал посла РФ в Армении Сергея Копырки в Москву для консультаций. Аэропорт Мюнхена прекращал работу из-за дрона. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

МИД вызвал посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций из-за действий Еревана."Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС", — сообщило министерство на своем сайте.Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что республика хочет стать членом ЕС. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в объединение.Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно. Он призвал Ереван определиться в этом вопросе как можно скорее.Дрон над МюнхеномУтром в субботу, 30 мая, аэропорт Мюнхена временно приостановил работу после сообщения о возможном появлении беспилотника.Однако затем аэропорт возобновил работу."После временного закрытия аэропорт Мюнхена вновь открыт. Ранее его работа была приостановлена после обнаружения дрона", – сообщило издание Focus Online.За несколько месяцев до этого в Европе была истерия по поводу дронов, которых якобы замечали у аэропортов. При этом истерию раздували западные и украинские СМИ, обвиняя во всём Россию. Однако никаких подтверждений того, что дроны действительно были, а также того, что они связаны с РФ, в итоге так и не предоставили.Более того, затем в государствах Прибалтики стали сбивать украинские дроны, использовавшие европейское воздушное пространство для атак на Россию.Обстрелы и налётыУтром 30 мая Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 29 мая до 07:00 по московскому времени 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 34 вооружённые атаки на этот регион России: 29 на горловском, 2 на иловайском и по 1 на мангушском, амвросиевском и ясиноватском направлениях, выпустив в общей сложности 43 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении 2 гражданских лиц за 28 мая в Иловайске и Красноармейске. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений, 3 объекта гражданской инфраструктуры, автобус городского маршрута, легковые и грузовой автомобили, спецтехника.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией Республики системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 17 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 27 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 27 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха – 5; Голая Пристань – 2; Горностаевка – 6;, Князе-Григоровка – 7; Новая Каховка – 4; Алёшки – 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Алёшки, Днепряны, Новая Каховка и Каховка.Утром 30 мая Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом сбит один беспилотник. Без последствий. В Белгородском округе посёлки Малиновка, Октябрьский, сёла Варваровка, Весёлая Лопань, Нехотеевка и Никольское атакованы 16 беспилотниками, 5 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Октябрьский в результате атак дронов погибли трое мужчин. Ещё двое получили ранения. Пострадавшим оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгорода. Лечение продолжат амбулаторно", – указывалось в сводке.В посёлке Малиновка повреждены 2 частных дома, а также разрушены хозпостройка и домовладение, в посёлке Октябрьский повреждены 2 хозпостройки и 2 частных дома. Сегодня ночью в Октябрьском огнём уничтожен автомобиль и получили повреждения 3 надворные постройки, 2 частных дома и 4 машины. Рано утром в селе Весёлая Лопань от удара дрона повреждены забор частного дома и автомобиль."В Валуйском округе по сёлам Бирюч, Долгое, Казначеевка и хутору Леоновка произведены атаки 12 беспилотников, 7 из которых подавлены и сбиты. В хуторе Леоновка повреждены 2 частных дома, в селе Казначеевка — грузовой и легковой автомобили", – отмечалось в сводке.В Волоконовском округе по селу Грушевка, хуторам Екатериновка и Хуторище нанесены удары 3 беспилотников. В каждом населённом пункте повреждены по одному частному домовладению.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Замостье, Козинка, Косилово, Мощеное, Пороз, Почаево, Рождественка, Смородино и Сподарюшино зафиксирован сброс одной авиационной бомбы, выпущено 27 боеприпасов в ходе 4 обстрелов, 3 раза сброшены 6 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 23 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты."В районе села Головчино в результате атаки дрона на автомобиль пострадала женщина. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена. В Грайвороне повреждены 2 частных дома и надворная постройка, в селе Дорогощь — остекление храма Димитрия Солунского, в селе Почаево — социальный объект, в селе Мощеное — 2 частных дома, автомобиль и гараж, в селе Косилово — хозпостройка и частный дом. Сегодня ночью и рано утром при детонации FPV-дронов в селе Гора-Подол повреждён частный дом, в Грайвороне — машина и домовладение", – указывалось в сводке.В Губкинском округе село Уколово атаковано беспилотником. Без последствий."В Краснояружском округе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Сергиевка, Староселье и хутору Вязовской выпущено 30 боеприпасов в ходе 3 обстрелов, один раз сброшены 4 взрывных устройства с БПЛА и совершены удары 18 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. Пострадавших нет", – отмечалось в сводке.Над Ровеньским округом сбит БПЛА. Последствий нет.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлкам Батрацкая Дача, Маслова Пристань, сёлам Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и Ржевка произведены атаки 16 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. В районе посёлка Батрацкая Дача повреждена ГАЗель, в селе Нежеголь — забор частного дома и грузовой автомобиль, в районе села Нижнее Берёзово-Второе — легковой автомобиль, в селе Новая Таволжанка — линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Сегодня утром от атак дронов в селе Нежеголь повреждены забор частного дома и 2 автомобиля, в селе Ржевка — 7 машин, 3 из которых уничтожены огнём.Позднее Оперштаб сообщил о новой атаке."В посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу. У него диагностировали акубаротравму. Помощь оказана, от предложенной госпитализации пострадавший отказался. Транспорт получил повреждения", – указывалось в публикации от 09:51.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.Подробнее о ресурсах, которые есть у Украины и России – в статье Павла Волкова ""Воевать по-настоящему". Есть ли альтернатива Анкориджу и будет ли в России мобилизация?".

