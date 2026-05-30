"Это могут быть внезапные удары в дневное время": эксперт о прилетах по целям в Киеве
Удар возмездия за Старобельск был необычно сильным — он впервые затронул центр Киева. Тот удар был направлен против военных целей, но в дальнейшем могут быть затронуты объекты гражданского управления Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
06:00 30.05.2026 (обновлено: 00:46 31.05.2026)
Удар возмездия за Старобельск был необычно сильным — он впервые затронул центр Киева. Тот удар был направлен против военных целей, но в дальнейшем могут быть затронуты объекты гражданского управления Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
25 мая МИД РФ выступил с заявлением, в котором сообщалось, что российские силы приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.
По словам эксперта, речь может идти об уничтожении ключевых правительственных зданий на определенном этапе эскалации.
"Это могут быть внезапные удары в дневное время. Это будет сопровождаться гибелью какого-то количества чиновников. Возможны удары по местам проживания украинской элиты", — пояснил Кашин.
"Удар возмездия за Старобельск уже был необычно сильным. Он впервые затронул центр Киева. Вылетели стекла на Крещатике, были разрушены сооружения возле метро Лукьяновская", — заявил собеседник издания.
При этом Кашин уточнил, что тот удар был направлен против военных целей, однако в дальнейшем могут быть затронуты объекты, связанные с аппаратом гражданского управления Украины.
"В условиях, когда киевский режим массово убивает детей на российской территории, на каком-то этапе это неизбежно", — резюмировал собеседник Украина.ру.