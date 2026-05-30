"Честный князь" Михаил Горчаков: последний защитник Севастополя

30 мая 1861 года в родной Варшаве умер наместник Царства Польского, последний руководитель обороны Севастополя князь Михаил Горчаков. В Русской армии его называли "честный князь" – за простоту и прямоту

2026-05-30T16:00

Род князей Горчаковых внесён в V часть (русское титулованное дворянство) родословных книг всего двух губерний – Московской и Калужской. Для сравнения: князья Голицыны обозначены в V части десяти родословных книг – Московской, Тверской, Курской, Владимирской, Нижегородской, Полтавской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Черниговской губерний. Возвышение Горчаковых началось только к концу XVIII века.Отец нашего героя, князь Дмитрий Петрович Горчаков, который представлял довольно скромную костромскую ветвь рода, с 1768 года служил в Русской императорской армии. Будучи адъютантом князя Павла Гагарина, участвовал в походах под Хотин, в Валахию, на Кубань и в Крым. Выйдя в отставку в 1782-м в чине секунд-майора, жил сначала в Москве, а позже в Варшаве. Именно там появились на свет старшие сыновья Дмитрия Горчакова, Пётр (1789) и Михаил (1793).Примечательно, что в 1790 году Дмитрий Горчаков в качестве добровольца принимал участие в штурме Измаила, в сражении отличился, получил тяжелое ранение в руку. Он был отмечен в донесении Александра Суворова и награждён орденом Святого Владимира 4 степени. Потому неудивительно, что Пётр и Михаил Горчаковы выбрали воинскую стезю и стали генералами.Михаил Горчаков 1807 году поступил юнкером в гвардейскую артиллерию, принимал участие в русско-персидской войне и Отечественной войне против Наполеона. Он отличился в боях под Бородино (получил орден Святого Владимира 4-й степени) и под Бауценом (получил орден Святой Анны 2-й степени и прусский орден Pour le Mérite).Его карьера шла в гору, и уже в 1824 году он был генерал-майором и начальником штаба 3-го пехотного корпуса. Согласно мемуарам Сергея Трубецкого, Михаил Горчаков являлся членом одного из тайных обществ декабристов (вероятнее всего, Союза благоденствия), но к следствию привлечён не был и наказания не понёс.Генерал Горчаков участвовал в русско-турецкой войне 1828-29 годов. При переправе через Дунай у Сатуново (ныне Одесская область) он в числе первых вступил на неприятельский берег и был награждён орденом Святого Георгия 3-й степени. Именно после этой войны Михаил Горчаков на многие годы попал в подчинение к фельдмаршалу Ивану Паскевичу, которого сам государь Николай I называл "отцом-командиром".Под началом Паскевича генерал Горчаков в должности начальника штаба 1-го пехотного корпуса принял участие в усмирении польского восстания в 1831 году. После того, как в сражении при Вавре был ранен генерал-адъютант Иван Сухозанет, Горчаков стал врио начальника артиллерии всей русской армии, действовавшей в Польше. Он участвовал в сражениях при Грохове и под Остроленкой, а также в штурме Варшавы. В 1832 году фельдмаршал Паскевич был назначен императорским наместником Польши, и Горчаков остался при нём в Варшаве.Начавшееся в 1848 году Венгерское восстание вынудило императора Австрии Франца-Иосифа обратиться за помощью к России. Русский и австрийский императоры 5 мая 1849 года встретились в российской Варшаве и согласовали план усмирения Венгрии. Главой русского экспедиционного корпуса назначили Ивана Паскевича, а Михаил Горчаков стал начальником штаба корпуса. Он лично участвовал в бою под Вайценом (Северная Венгрия) и командовал переправой русских войск через реку Тису.После отказа Турции предоставить России протекцию над 12 миллионами христиан в Османской империи, в июле 1853 года русские войска численностью более 80 тысяч человек под командованием Михаила Горчакова вступили в дунайские княжества Молдавию и Валахию. Поначалу наступление развивалось успешно, в апреле 1854 года главнокомандующим на западных и южных границах был назначен Иван Паскевич, и вскоре русские войска приблизились к турецкой крепости Силистра (Болгария).28 мая 1854 года, когда Паскевич лично проводил рекогносцировку перед осадой Силистры, он был сильно контужен ядром. Это вынудило фельдмаршала передать командование армией опять Горчакову и выехать 1 июня в Яссы, откуда Паскевич продолжал руководить войсками. В итоге кампания на Дунае сложилась неудачно, и войска под началом Горчакова уже в исходе августа 1854 года были выведены из Валахии и Молдавии. По возвращении их в пределы империи Михаил Горчаков был назначен главнокомандующим Южной армией (149 батальонов и 203 эскадрона), расположенной на северо-западном прибрежье Чёрного моря и на реке Прут.Когда в сентябре 1854 года началась высадка британских и французских интервентов в Крыму, Горчаков по собственному почину, предупреждая высочайшие повеления, всячески старался содействовать удовлетворению материальных нужд крымской армии. Наконец, начальство над этой армией пришлось принять самому Горчакову, сменив в феврале 1855 года светлейшего князя Александра Меншикова.Прибыв в Крым, Михаил Горчаков особого энтузиазма не испытывал, но и пораженческих настроений у него не наблюдалось. Новому императору Александру II князь в марте 1855 года писал: "случись что, будем отбиваться, как можем. Впрочем, я нисколько не теряю надежды, что с Божьей помощью нам удастся отбиться со всех сторон". Чуть позже Горчаков написал военному министру князю Василию Долгорукову: "ход дел в Крыму издавна весьма испорчен", – и добавил, что даже с приходом обещанных подкреплений "я буду несравненно слабее неприятеля, который стягивает сюда огромные силы".В ходе руководства обороной Севастополя Михаил Горчаков заслужил огромный авторитет не только у подчинённых, которые называли его "честный князь" – за простоту, прямоту и бескорыстие, но и среди командования противника. Как вспоминал позже адъютант генерала:"В мае 1855 года после одного из отбитых штурмов, вожди неприятельской армии прислали парламентёра к князю М.Д. Горчакову просить его портрет. Тот отвечал, что у него в Севастополе нет фотографа. На другой день неприятель прислал с парламентёром фотографа, и кн. Горчаков дозволил снять с себя портрет. Портрет этот был послан князем в подарок своим противникам, которые одарили его большой фотографией – его портретом".Вплоть до гибели Павла Нахимова (28 июня 1855-го) князь и не помышлял о сдаче Севастополя. Лишь после этого Михаил Горчаков посчитал, что защитники черноморской твердыни сделали всё возможное, и русской армии придётся покинуть южную часть города. Но Александр II поддержал мнение генерал-адъютанта барона Павла Вревского, сформулированное так: "общую атаку для поддержания гарнизона Севастополя следует предпочесть гибельной эвакуации без боя, и мы можем ещё рассчитывать на шансы решительного удара, чтобы заставить неприятеля снять осаду".Итогом этого стало сражение на Чёрной речке 16 августа 1855 года, в ходе которого объединённые франко-сардинские войска нанесли поражение русской армии. Русские войска потеряли более 8 тысяч человек, из них более двух тысяч убитыми, среди которых были генералы Вревский, Веймарн и Реад. Противник потерял до двух тысяч человек, из них около трёх сотен убитыми, среди них бригадный генерал граф де Монтевеккьо.Современники возложили ответственность за поражение на Горчакова, хотя он сразу крайне скептически оценивал возможность успеха при наступлении на удобные по рельефу для защиты и дополнительно укреплённые высоты. Многие упрекали князя в том, что он не имел мужества воспротивиться желанию императора дать абсолютно бесполезное сражение, погубившее несколько тысяч человек.8 сентября 1854 года, после жестокого огня, союзники в полдень двинулись на штурм. Через полчаса французы овладели Малаховым курганом. Стало очевидным, что при подобных обстоятельствах дальнейшая оборона была бессмысленна. Всю ночь с 8 на 9 сентября и весь день 9 сентября русские моряки топили свои оставшиеся корабли, взрывали пороховые погреба и склады. Когда последний русский воин перешёл на северную сторону, плавучий мост был уничтожен. Город буквально объяло пламя, два дня интервенты не рисковали даже нос сунуть на южную сторону Севастополя.Лев Толстой свидетельствовал:"Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое, тяжёлое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимою горечью в сердце вздыхал и грозился врагам"."Я очистил Севастополь в продолжение ночи, без урона, не поставив даже ни одной роты арьергарда в необходимость положить оружие или умереть до последнего. Неприятелю оставили вместо города одни пылающие развалины", – написал князь Горчаков в донесении императору. Сам глубоко потрясённый произошедшим, Александр II пытался утешить князя Горчакова, хотя и несколько неуклюже:"Севастополь – это не Москва, а Крым – не Россия. Через два года после сожжения Москвы наши войска маршировали по улицам Парижа. Мы – всё те же русские, и Господь по-прежнему с нами".Крымская война завершилась Парижским мирным договором, запретившим России укреплять берега Чёрного моря и иметь сильный Черноморский флот. С этим крайне неприятным условием позже разобрался другой князь Горчаков, Александр Михайлович, крупнейший русский дипломат, министр иностранных дел, канцлер Российской империи.А князь Михаил Дмитриевич Горчаков ещё послужил Отечеству, сменив в январе 1856 года своего умершего "отца-командира" генерал-фельдмаршала Паскевича на посту императорского наместника Царства Польского. В этой должности он оставался до самой смерти в мае 1861 года. При этом последние месяцы своей жизни Горчаков неоднократно предупреждал императора о подготовке очередного польского восстания, и пытался усилить русскую армию на территории Царства Польского.Согласно завещанию, князь был похоронен в Севастополе. Над его могилой на Братском кладбище воздвигнута часовня с надписью: "тело покойного, по его желанию, погребено среди воинов, не допустивших врагов Отечества перейти за рубеж того места, где находятся их могилы".

Олег Хавич

