Премьер Польши призвал членов НАТО серьёзно отнестись к словам Медведева

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал всех членов НАТО серьёзно отнестись к заявлениям бывшего президента России, а ныне заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Об этом 30 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-05-30T15:13

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все страны НАТО должны воспринимать всерьёз заявления российских официальных лиц, в том числе Дмитрия Медведева."Польша, страны Балтии, теперь Румыния. Всё больше и больше российских провокаций. Вчера бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что мирный сон граждан ЕС закончился. Все в НАТО должны наконец начать воспринимать эти факты и эти слова всерьёз", — написал Туск в соцсети Х.В Кремле неоднократно отмечали, что высказывания Медведева отражают его личную позицию и не всегда являются официальной позицией государства. Тем не менее Туск призвал союзников по альянсу не игнорировать подобные заявления.Ранее Дмитрий Медведев в одном из своих выступлений заявил, что "спокойный сон" для европейцев остался в прошлом. Подробнее в материале "Всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему": Медведев напомнил о западных БПЛА в РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов посла, дрон в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

