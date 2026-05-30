Премьер Польши призвал членов НАТО серьёзно отнестись к словам Медведева
Премьер Польши призвал членов НАТО серьёзно отнестись к словам Медведева

15:13 30.05.2026
 
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все страны НАТО должны воспринимать всерьёз заявления российских официальных лиц, в том числе Дмитрия Медведева.
"Польша, страны Балтии, теперь Румыния. Всё больше и больше российских провокаций. Вчера бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что мирный сон граждан ЕС закончился. Все в НАТО должны наконец начать воспринимать эти факты и эти слова всерьёз", — написал Туск в соцсети Х.
В Кремле неоднократно отмечали, что высказывания Медведева отражают его личную позицию и не всегда являются официальной позицией государства. Тем не менее Туск призвал союзников по альянсу не игнорировать подобные заявления.
Ранее Дмитрий Медведев в одном из своих выступлений заявил, что "спокойный сон" для европейцев остался в прошлом. Подробнее в материале "Всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему": Медведев напомнил о западных БПЛА в России
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов посла, дрон в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 мая
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
