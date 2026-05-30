Неизбежность падения Константиновки и "ослепление" ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На этой неделе украинские военные и эксперты часто паниковали по поводу скорого падения Константиновки, а это - главный рубеж обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском.

2026-05-30T08:00

Российская армия уже находится в центре города. По сообщениям украинских пабликов, в городе постоянно падают авиабомбы ФАБ-250, а российские FPV-дроны "висят" над городом круглосуточно. Тротуары и деревья в городе опутаны леской-оптоволокном. Жители говорят, что взрывы не прекращаются ни днем, ни ночью, а украинские военные 93-й бригады ВСУ признают, что ситуация будет только ухудшаться.По данным украинского паблика Deep State ситуация для украинских войск в районе Константиновки продолжает осложняться. Сообщается, что российские силы применяют тактику постепенного просачивания: закрепляются в близлежащих населённых пунктах, накапливают ресурсы и затем заходят в разные части города. При этом Константиновка подвергается постоянным интенсивным ударам, а разрушения в городе становятся всё масштабнее, что усложняет его дальнейшую оборону.Также Deep State сообщает, что после захвата Покровска и Мирнограда российская армия наращивает там группировку, включая подразделения операторов беспилотников.При этом в Константиновке остаются еще около 2000 гражданских, преимущественно мужчин, которые ждут русскую армию и не решаются выехать из города из-за опасений попасть в ТЦК, сообщает офицер 36-й бригады морской пехоты с позывным "Смиян". По его словам, именно из-за боязни мобилизации они теперь прячутся от войны в самом аду.Иными словами, тысячи людей считают пребывание в эпицентре боевых действий, где ежедневно падают бомбы, где тяжело добыть себе пропитание, менее опасным, чем мобилизация в ВСУ.Нардеп Марьяна Безуглая, давно воюющая с главкомом ВСУ Александром Сырским, на этой неделе с трибуны Рады обличала украинское командование во лжи относительно ситуации на фронте. "Разрыв реальности нарастает. Когда вы молча воспринимаете заявления, что "идёт наступление на юге, перехват инициативы", надо помнить, что на самом деле, к сожалению, русские уже закрепляются в Константиновке, русские уже за Покровском и Мирноградом", - говорила нардеп.Украинский оппозиционный Telegram-канала "Легитимный" тоже говорит о систематической лжи по поводу положения ВСУ. "Теперь лгут про фронт. Оказывается, на Днепропетровском направлении у ВСУ успех, хотя все знают, что там провал и вероятность создания очередного мини-котла. Сумское направление трещит по швам. Снова все заговорили про риск окружения Сум в этом году. Константиновка - также мини-котлы в самом городе, так как ВС РФ как обычно применили тактику разрезания обороны", - сообщает паблик."Легитимный" также пишет, что динамика для ВСУ - плохая, так как сейчас весь их успех держится на БПЛА, но в течении 4-6 месяцев эффективность дронов может упасть из-за более широкого применения россиянами антидроновых турелей, вроде "Арена-М", что обеспечит им превосходство на фронте.Украинских же дронщиков по-прежнему переводят в штурмовики, о чем ранее говорила та же Безуглая. Сейчас же, как сообщает "Легитимный", распространена следующая схема: группу дронщиков из 2-3 человек отправляют на линию боевого столкновения, где они роют себе "лисью нору" и держат оборону. Им выдают 5-10 fpv-дронов и одну "Бабу-Ягу" (большой дрон-бомбардировщик), они "отрабатывают" их, а после им отправляют с помощью дронов дополнительные дроны и провизию. В таких норах они могут пробыть до 2-3 недель, но в 80% случаях они в итоге гибнут."Так происходит из-за того, что у ВСУ жуткий дефицит штурмовиков и все охотно шли в операторы дронов. Вот так дурачков заманили и теперь используют в "темную". Уже никто в рядах ВСУ не ценит жизнь операторов дронов - их стало очень много", - констатирует паблик.Украинский военкор с позывным "Мучной" тем временем сообщает об ухудшении ситуации для ВСУ под Добропольем, за которое уже давно идут тяжелые бои. "Ситуация вокруг города становится всё более напряжённой: противник уже не просто наносит удары по передовой, а систематически пытается парализовать всю логистику вокруг Доброполья", - рапортует "Мучной".По его данным, под российским контролем находятся все ключевые маршруты передвижения: россияне постоянно отслеживают дороги, подъезды, полевые объезды и движение техники, поэтому любое перемещение сразу подвергается риску удара FPV-дронов, особенно в светлое время суток.Отдельно он сообщает, что русские активно выбивают системы связи ВСУ, "ослепляя" украинских военнослужащих и нарушая координацию их подразделений. Под удары попадают антенны, ретрансляторы и техника, обеспечивающая координацию между подразделениями, отмечает "Мучной".Относительно Константиновки, "Мучной" считает ее уже фактически потерянной.По его словам, россияне там пытаются "продавить" фланги, чтобы постепенно растянуть оборону и создать условия для дальнейшего продвижения вглубь городской застройки. "Если коротко — там сейчас настоящий ад. Если честно — город просядет", - признаёт "Мучной".Тем не менее неонацист и основатель "Азова"* Андрей Билецкий* рассказывает в новом интервью, что у Киева есть буквально шесть месяцев, чтобы перехватить инициативу на фронте, чтобы усилить свои переговорные позиции. Этот аргумент на Украине приводили все последние 4 года, оправдывая самоубийственные контратаки, рейды на Курскую область и бессмысленное удержание Крынок на левом берегу Херсонской области. Каждый раз попытки улучшить переговорные позиции оборачивались для Киева их ухудшением.Подробнее о ситуации на фронтах СВО - в статье Полковник Геннадий Алехин: У России появилась "Цитадель", об которую будут разбиваться украинские дроны*Организации и лица, признанные в РФ экстремистскими и террористическими

Дмитрий Ковалевич

