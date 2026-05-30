Келлог собрался в Киев
2026-05-30T13:13
Келлог собрался в Киев
13:00 30.05.2026 (обновлено: 13:13 30.05.2026)
Бывший специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог анонсировал свой визит в Киев. Об этом он заявил во время онлайн-включения на Black Sea Security Forum, который проходит в Одессе
"В конце лета я планирую быть в Киеве, вернуться в Украину и увидеть, что там происходит", — сообщил Келлог.
Комментируя ситуацию на фронте, американский чиновник высказал любопытную оценку: по его мнению, Украина сейчас находится в более сильной позиции. Он также предположил, что мирный процесс теоретически может начаться в любое время, если Россия согласится на прекращение огня и фиксацию текущей линии фронта для дальнейших переговоров.
Заявления Келлога звучат парадоксально на фоне реальных сводок с передовой. ВС РФ методично продвигаются на нескольких направлениях, освобождая новые территории.
"Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация на поле боя указывает на то, что конфликт близится к завершению – об этом в материале Путин высказался по СВО и международным отношениям"