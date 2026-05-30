https://ukraina.ru/20260530/estoniya-ustanovila-sistemy-obnaruzheniya-dronov-na-granitse-s-rossiey-1079616637.html

Эстония установила системы обнаружения дронов на границе с Россией

Эстония установила системы обнаружения дронов на границе с Россией - 30.05.2026 Украина.ру

Эстония установила системы обнаружения дронов на границе с Россией

Власти Эстонии начали размещать оборудование для обнаружения и отслеживания беспилотников вдоль границы с Россией. Об этом 30 мая сообщает ERR со ссылкой на МВД страны

2026-05-30T13:45

2026-05-30T13:45

2026-05-30T13:45

новости

эстония

россия

латвия

украина.ру

мвд

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101200/97/1012009714_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cd4b4cc4da9c2442adaad3b59132098f.jpg

Эстония начала устанавливать системы для обнаружения беспилотников в приграничных с Россией районах, сообщает эстонский телерадиовещательный портал ERR со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.По информации издания, оборудованы три участка сухопутной границы: между пунктом пропуска Лухамаа и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России. Системы противодроновой обороны также устанавливаются возле Саатсетского сапога — участка российской границы, который вдаётся в территорию Эстонии, — а также вдоль реки Пиуза (Пижма). На участках, где стационарное оборудование пока отсутствует, Департамент полиции и пограничной охраны использует мобильные системы отслеживания.Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, которого цитирует ERR, прокомментировал эти меры."Недавние инциденты с дронами показывают, что мы очень реалистично оценили риски. Наша восточная граница хорошо охраняется, и улучшение возможностей по борьбе с дронами повышает чувство безопасности для всей Европы", - заявил Таро.Страны Балтии, включая Эстонию, регулярно сообщают о случаях нарушения воздушного пространства беспилотниками. В середине мая эстонские власти закрыли для полётов участок воздушного пространства у границы с Россией, объяснив это "активностью беспилотных летательных аппаратов".20 мая эстонские власти впервые задействовали истребитель сил НАТО для перехвата украинского дрона, нарушившего границу страны. Подробнее в материале Эстония впервые применила истребитель НАТО для уничтожения украинского беспилотникаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов посла, дрон в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

эстония

россия

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эстония, россия, латвия, украина.ру, мвд, нато