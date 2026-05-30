Эстония установила системы обнаружения дронов на границе с Россией - 30.05.2026 Украина.ру
Эстония установила системы обнаружения дронов на границе с Россией
Власти Эстонии начали размещать оборудование для обнаружения и отслеживания беспилотников вдоль границы с Россией. Об этом 30 мая сообщает ERR со ссылкой на МВД страны
2026-05-30T13:45
Власти Эстонии начали размещать оборудование для обнаружения и отслеживания беспилотников вдоль границы с Россией. Об этом 30 мая сообщает ERR со ссылкой на МВД страны
Эстония начала устанавливать системы для обнаружения беспилотников в приграничных с Россией районах, сообщает эстонский телерадиовещательный портал ERR со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
По информации издания, оборудованы три участка сухопутной границы: между пунктом пропуска Лухамаа и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России. Системы противодроновой обороны также устанавливаются возле Саатсетского сапога — участка российской границы, который вдаётся в территорию Эстонии, — а также вдоль реки Пиуза (Пижма). На участках, где стационарное оборудование пока отсутствует, Департамент полиции и пограничной охраны использует мобильные системы отслеживания.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, которого цитирует ERR, прокомментировал эти меры.
"Недавние инциденты с дронами показывают, что мы очень реалистично оценили риски. Наша восточная граница хорошо охраняется, и улучшение возможностей по борьбе с дронами повышает чувство безопасности для всей Европы", - заявил Таро.
Страны Балтии, включая Эстонию, регулярно сообщают о случаях нарушения воздушного пространства беспилотниками. В середине мая эстонские власти закрыли для полётов участок воздушного пространства у границы с Россией, объяснив это "активностью беспилотных летательных аппаратов".
20 мая эстонские власти впервые задействовали истребитель сил НАТО для перехвата украинского дрона, нарушившего границу страны. Подробнее в материале Эстония впервые применила истребитель НАТО для уничтожения украинского беспилотника
