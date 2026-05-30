Путин ответил на вопросы, ВСУ минируют сухопутную дорогу в Крым. Хроника событий на утро 30 мая

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по поводу международной политики. Вооружённые силы Украина пытаются прервать движение по сухопутному пути в Крым

2026-05-30T10:13

Президент России Владимир Путин после заседания Высшего Евразийского совета в Астане встретился с представителями СМИ и ответил на их вопросы. В частности, он, по просьбе Антона Морозова он прокомментировал историю с дроном в Румынии."Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас в Румынии: караул! русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или ещё по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идёт именно о такой ситуации", – отметил Путин.При этом он указал, что Россия проведёт объективное расследование по поводу произошедшего."Но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы, пусть нам передадут, мы проведём объективное расследование и только тогда, в этом случае дадим оценку того, что произошло", – заявил президент России.Отвечая на вопрос Антона Верницкого о кредитовании строительства АЭС в Казахстане, Путин отметил, что это выгодно России."Это деньги, которые будут возвращаться в российскую казну, даём их с процентами, как водится во всех таких случаях. Процент этот, правда, вполне приемлемый, отвечает всем сегодняшним международным стандартам и требованиям", – указал Путин.Он обратил внимание на то, что Россия загружает собственные заводы этими заказами, а потом в дальнейшем принимает участие в обслуживании, в поставках оборудования, запасных частей, в поставках топлива и так далее."Для России это ещё и выгодно потому, что у нас с Казахстаном долгосрочное сотрудничество в области уранового сырья, и для нас это выгодно, потому что Казахстан является одной из крупнейших стран, в которой находятся крупнейшие месторождения урана", – заявил Путин.При этом он подчеркнул: такое сотрудничество выгодно и для Казахстана."Для Казахстана это тоже выгодно, потому что логистика совсем близко. Мы являемся партнёрами в области ядерной энергетики, только что об этом сказал, и это тоже Казахстану выгодно – иметь дополнительное движение в этом направлении, быть не только поставщиком сырья, но и получать высокие технологии. И это очень важно для всех наших партнёров, и для Казахстана тоже", – заявил президент России.Он отметил, что Россия не просто что-то строит за кредитные ресурсы, а создаёт в Казахстане отрасль."Мы начинаем готовить специалистов, мы привлекаем местные кадры к совместной работе. Не помню, сколько в отношении Казахстана, как это выглядит, но, как правило, как минимум 25 процентов всех работ, которые происходят при строительстве подобных объектов, мы отдаём нашим партнёрам", – указал Путин.Президент России также заявил, что РФ готова утилизировать отработанное топливо, поставлять топливо."Вчера ещё Касым-Жомарт Кемелевич [Токаев] поднял вопрос о том, чтобы мы вместе думали о том, как обеспечивать эту электростанцию соответствующим топливом. И это немаленький объём. 20 процентов энергопотребления Казахстана будет обеспечиваться по итогам работой атомной электростанции. Выгодно со всех сторон", – подчеркнул Путин.По просьбе Виктора Синеока Путин также ответил на вопрос по Армении."Всё нужно посчитать, внимательно посмотреть и принять решение. Я уже упоминал об этом: кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против, но мы говорили: послушайте, фитосанитарные, например, нормы совершенно разные. Это доступ на рынок означает. В России ещё с Советского Союза, а значит, и для всех сегодняшних стран Евразэс, фитосанитарные нормы гораздо более жёсткие, чем в Европе. <...> Технические нормативы разные совсем. Какие-то механизмы у нас можно будет продать, какие-то – невозможно. Даже по маркам стали и так далее. То есть очень много вещей, которые на сегодняшний день просто несопоставимы, они не могут вместе существовать", – подчеркнул Путин.Также президент России ответил и на ряд других вопросов. Один из них – Андрея Колесникова – касался Украины и СВО."Что касается сроков [окончания СВО], то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ: называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду", – подчеркнул Путин.Он также обратил внимание на необходимость укрепления российской системы ПВО. Также Путин прокомментировал обстановку на фронте."Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идёт к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям. Вы же видите: каждый божий день", – заявил президент России.По его словам, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению.Атака на трассу "Новороссия"Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что украинские военные при помощи БПЛА предпринимают попытки минирования с воздуха трассы "Новороссия"."Зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования. БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход", — написал он в своём телеграм-канале вечером 29 мая.Балицкий призвал водителей быть "предельно внимательными" при движении на дорогах и отказаться от поездок без острой необходимости."Меры безопасности над автомобильными дорогами усилены, работают мобильно-огневые группы, движение БПЛА фиксируется на подлете, однако их число значительное. Только за прошедшие сутки на подлете к границам Запорожской области уничтожено около 100 БПЛА противника", — заявил губернатор.Ранее перекрыли участок трассы "Новороссия" в Херсонской области. Это случилось после того, как гексакоптер ВСУ "Баба-яга" сбросил мины в этот район 29 мая. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, из-за срабатывания мин погиб водитель КАМАЗа, ещё несколько автомобилей получили повреждения."Погиб водитель КАМАЗа. Также повреждения получили несколько машин, которые везли квартирные блоки для объектов в Геническе. Сейчас участок трассы перекрыт. Специалисты проводят разминирование. Это циничное варварство. Такие действия по своей жестокости напоминают фашистскую блокаду Ленинграда, когда враг пытался запугать людей, нарушить связь между территориями и сломить волю мирного населения", – писал Сальдо в своём телеграм-канале 29 мая в 15:50.Он призвал водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы. При обнаружении опасных объектов он призвал сразу сообщать в экстренные службы и держиться на безопасном расстоянии.Атака на трассу "Новороссия" повлияла на поставки топлива в Крым."Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 – не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым", – сообщил вечером 29 мая глава Республики Крым Сергей Аксёнов.Он попросил крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.Подробнее о происходящем на Украине – в статье Елены Мурзиной "Украина: война на столетие! Как Запад будет дальше воевать: "бал вампиров" и Украина как полигон".

Егор Леев

