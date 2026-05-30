Зеленскому выгодны удары дронов по гражданским объектам в Европе
Атаки беспилотников на европейские территории — не что иное, как отчаянная попытка Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией и заставить западные страны продолжать финансировать киевский режим. Такое заявление сделал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X
2026-05-30T12:40
По его словам, Зеленский находится в отчаянном положении и пытается переложить ответственность за происходящее на Москву. Именно поэтому дроны падают на жилые дома в Европе. Мема подчеркнул: атака в румынском Галаце до сих пор не подтверждена как российская, расследование не завершено. Однако лидеры ЕС и европейские СМИ уже вынесли вердикт — виновата Россия.
"Подобные инциденты служат для того, чтобы продемонстрировать, что Россия якобы является постоянной угрозой для Европы", — отметил финский политик.
Мема потребовал от Евросоюза предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования:
"Если они откажутся допустить международное расследование в Румынии, мы можем заключить, что это была операция "под чужим флагом" без каких-либо доказательств российской угрозы".
29 мая в городе Галаце беспилотник неизвестного происхождения врезался в крышу 10-этажного жилого дома. Начался пожар, пострадали два человека.
Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских дронов.
По его словам, украинские и румынские военные и специалисты будут совместно работать над усилением защиты воздушного пространства.
Одновременно посол Российской Федерации в Румынии Владимир Липаев заявил, что залёт российского беспилотника в румынское воздушное пространство практически исключён, поскольку удары наносились по Одесской области, далеко от румынской границы – Залёт российского беспилотника в Румынию исключён