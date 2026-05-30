https://ukraina.ru/20260530/zelenskomu-vygodny-udary-dronov-po-grazhdanskim-obektam-v-evrope-1079614550.html

Зеленскому выгодны удары дронов по гражданским объектам в Европе

Зеленскому выгодны удары дронов по гражданским объектам в Европе - 30.05.2026 Украина.ру

Зеленскому выгодны удары дронов по гражданским объектам в Европе

Атаки беспилотников на европейские территории — не что иное, как отчаянная попытка Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией и заставить западные страны продолжать финансировать киевский режим. Такое заявление сделал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X

2026-05-30T12:40

2026-05-30T12:40

2026-05-30T12:40

новости

румыния

россия

европа

владимир зеленский

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074495534_0:54:1044:641_1920x0_80_0_0_24fe57bebf3e6b433756ccd8b35118bb.jpg

По его словам, Зеленский находится в отчаянном положении и пытается переложить ответственность за происходящее на Москву. Именно поэтому дроны падают на жилые дома в Европе. Мема подчеркнул: атака в румынском Галаце до сих пор не подтверждена как российская, расследование не завершено. Однако лидеры ЕС и европейские СМИ уже вынесли вердикт — виновата Россия. "Подобные инциденты служат для того, чтобы продемонстрировать, что Россия якобы является постоянной угрозой для Европы", — отметил финский политик. Мема потребовал от Евросоюза предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования:"Если они откажутся допустить международное расследование в Румынии, мы можем заключить, что это была операция "под чужим флагом" без каких-либо доказательств российской угрозы". 29 мая в городе Галаце беспилотник неизвестного происхождения врезался в крышу 10-этажного жилого дома. Начался пожар, пострадали два человека. Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских дронов. По его словам, украинские и румынские военные и специалисты будут совместно работать над усилением защиты воздушного пространства. Одновременно посол Российской Федерации в Румынии Владимир Липаев заявил, что залёт российского беспилотника в румынское воздушное пространство практически исключён, поскольку удары наносились по Одесской области, далеко от румынской границы – Залёт российского беспилотника в Румынию исключён

румыния

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, румыния, россия, европа, владимир зеленский, нато, ес