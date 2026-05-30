Группировка войск "Восток" продвинулась на три километра западнее Чаривного
Группировка войск "Восток" продвинулась на три километра западнее Чаривного
В зоне ответственности группировки войск "Восток" зафиксировано продвижение российских подразделений. Об этом 30 мая сообщает телеграм-канал "Пролив Сталина"
2026-05-30T15:07
15:07 30.05.2026
 
В зоне ответственности группировки войск "Восток" продолжаются активные боевые действия. Согласно сообщению телеграм-канала "Пролив Сталина", ссылающегося на привязки к местности, российским подразделениям удалось продвинуться на 2–3 километра западнее села Чаривное.
Как отмечает телеграм-канал, на пути дальнейшего наступления находятся подготовленные оборонительные рубежи ВСУ. Следующая линия обороны расположена в районе населённого пункта Червона Криница и включает в себя траншеи, противотанковые заграждения и многочисленные укреплённые опорные пункты.
"Так что, скорее всего, сначала бойцам "Востока" придётся взломать Новосёловку и Егоровку, и только потом уже пространство южнее", — говорится в публикации канала.
30 мая в Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием и дронами по украинским военным аэродромам, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые задействованы в интересах ВСУ. Подробнее в материале Минобороны: ВС РФ ударили по аэродромам ВСУ, сбили 352 дрона и уничтожили 1300 военных за сутки
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов посла, дрон в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
