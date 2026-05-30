В мюнхенском аэропорту приостанавливались полёты из-за подозрительного объекта

Работа мюнхенского аэропорта была временно остановлена утром в субботу после того, как пилоты заметили подозрительный летательный объект. После двухчасовых поисков полиция не обнаружила ничего подозрительного, и воздушное движение возобновилось. Об этом 30 мая сообщает Bild

2026-05-30T12:53

Утром 30 мая работа аэропорта Мюнхена была полностью приостановлена более чем на час. Как сообщает газета Bild со ссылкой на представителя федеральной полиции, причиной стало обнаружение подозрительного летательного объекта.По информации издания, около 09:00 по местному времени пилоты заметили некий объект, предположительно беспилотник, после чего движение на обеих взлётно-посадочных полосах было остановлено. Полиция начала масштабную проверку территории, к которой также привлекли вертолёт. В целях безопасности полёты были полностью прекращены. Однако около 10:05 поступил сигнал об отмене тревоги. "В ходе поисков, проведённых федеральной полицией, никаких подозрительных объектов обнаружено не было", — сообщил Bild представитель правоохранительных органов. После этого авиасообщение было возобновлено.Инциденты с беспилотниками неоднократно нарушали работу гражданских объектов Германии. Так, 3 октября аэропорт Мюнхена уже приостанавливал работу из-за появления нескольких БПЛА. В тот же день нарушения фиксировались и в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне.30 мая министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа даст совместный ответ на падение якобы российского беспилотника на территории Румынии. Подробнее в материале В Германии пообещали "совместный ответ" на инцидент с БПЛА в РумынииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин ответил на вопросы, ВСУ минируют сухопутный путь в Крым. Хроника событий на утро 30 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

