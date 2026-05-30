В Германии пообещали "совместный ответ" на инцидент с БПЛА в Румынии
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа даст совместный ответ на падение беспилотника на территории Румынии, который в Бухаресте приписали России. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post
2026-05-30T12:43
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль пообещал, что европейские страны выработают совместную позицию в ответ на инцидент с падением беспилотного летательного аппарата в Румынии. Как сообщает издание Rheinische Post, дипломат заявил, что Европа ответит на действия России "единым фронтом".При этом Вадефуль подтвердил, что европейские государства продолжат оказывать решительную поддержку Украине.Накануне Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник упал на крышу жилого дома в городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека. Румынские власти обвинили в произошедшем Россию, однако официальных доказательств представлено не было.Как отмечается, военные Румынии не предпринимали попыток перехватить дрон, хотя отслеживали его с помощью радиолокационных систем.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, предположил, что речь, вероятно, идёт об украинском беспилотнике, который мог сбиться с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы или технической неисправности.
12:43 30.05.2026
 
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа даст совместный ответ на падение беспилотника на территории Румынии, который в Бухаресте приписали России. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль пообещал, что европейские страны выработают совместную позицию в ответ на инцидент с падением беспилотного летательного аппарата в Румынии. Как сообщает издание Rheinische Post, дипломат заявил, что Европа ответит на действия России "единым фронтом".
При этом Вадефуль подтвердил, что европейские государства продолжат оказывать решительную поддержку Украине.
Накануне Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник упал на крышу жилого дома в городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека. Румынские власти обвинили в произошедшем Россию, однако официальных доказательств представлено не было.
Как отмечается, военные Румынии не предпринимали попыток перехватить дрон, хотя отслеживали его с помощью радиолокационных систем.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, предположил, что речь, вероятно, идёт об украинском беспилотнике, который мог сбиться с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы или технической неисправности.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
