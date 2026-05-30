В Краснодарском крае задержаны двое обвиняемых в подготовке теракта
Двум жителям Краснодарского края предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета России
2026-05-30T14:39
Двум жителям Краснодарского края предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета России
Следственный комитет России предъявил обвинение двум жителям Краснодарского края, включая несовершеннолетнего, в приготовлении к теракту в городе Туапсе.
Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту, совершённое группой лиц по предварительному сговору"). Основанием послужили материалы, предоставленные краевым управлением ФСБ России.
По версии следствия, в марте 2026 года неустановленный куратор предложил одному из молодых людей за вознаграждение в размере от 300 до 500 долларов США изготовить самодельное взрывное устройство. Изделие планировалось передать через тайниковую закладку для последующего совершения теракта на территории города Туапсе. Впоследствии фигурант привлёк к участию в преступлении своего 17-летнего знакомого.
Довести задуманное до конца обвиняемым не удалось благодаря действиям сотрудников ФСБ. В ходе допроса, как сообщили в СК, обвиняемые признали свою вину.
29 мая следствие возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы по сообщению об издевательствах над вдовой участника СВО в реабилитационном центре в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба СК РФ.
