https://ukraina.ru/20260530/v-vsu-priznali-tekhnologicheskoe-prevoskhodstvo-rossii-1079616235.html
В ВСУ признали технологическое превосходство России
В ВСУ признали технологическое превосходство России - 30.05.2026 Украина.ру
В ВСУ признали технологическое превосходство России
Российские войска применяют против Украины "разумные" рои беспилотников, в которых роли четко разделены между разными машинами. Такое признание сделал украинский военный эксперт Храпчинский, фактически подтвердив технологическое превосходство ВС РФ в сфере БПЛА
2026-05-30T13:40
2026-05-30T13:40
2026-05-30T13:40
спецоперация
дроны
бпла
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079195565_0:95:2500:1502_1920x0_80_0_0_e3b42944c47fa3c75d6248b77fba841e.jpg
По его словам, при атаках крупными группами дронов Россия разделяет их на несколько функциональных групп: дроны-разведчики, дроны-ретрансляторы и дроны-охотники на авиацию. Рой работает с помощью ретрансляторов меш-связи — эта технология позволяет одному беспилотнику передавать информацию другим прямо во время полета. Например, предупреждать о мобильной огневой группе или зенитных дронах на определенном участке, после чего остальные аппараты автоматически меняют маршрут. "Для эффективной борьбы Украине нужна умная система ПВО, которая будет в первую очередь выбивать именно ретрансляторы. После потери связи такие беспилотники теряют возможность маневрировать и превращаются в обычные барражирующие боеприпасы, которые значительно легче уничтожить", — заявил Храпчинский. Россия систематично наращивает количественные показатели и внедряет сложные тактические схемы с элементами искусственного интеллекта. Ранее российский президент Владимир Путин на конференции в Казахстане заявил, что РФ одна из стран, которые могут создать суверенный ИИ. Об этом – в материале Путин указал на рост экономических показателей в ЕАЭС
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079195565_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_09a610d596a39c1fc46179415b856c8b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, дроны, бпла, украина, россия
Спецоперация, дроны, БПЛА, Украина, Россия
В ВСУ признали технологическое превосходство России
Российские войска применяют против Украины "разумные" рои беспилотников, в которых роли четко разделены между разными машинами. Такое признание сделал украинский военный эксперт Храпчинский, фактически подтвердив технологическое превосходство ВС РФ в сфере БПЛА
По его словам, при атаках крупными группами дронов Россия разделяет их на несколько функциональных групп: дроны-разведчики, дроны-ретрансляторы и дроны-охотники на авиацию.
Рой работает с помощью ретрансляторов меш-связи — эта технология позволяет одному беспилотнику передавать информацию другим прямо во время полета. Например, предупреждать о мобильной огневой группе или зенитных дронах на определенном участке, после чего остальные аппараты автоматически меняют маршрут.
"Для эффективной борьбы Украине нужна умная система ПВО, которая будет в первую очередь выбивать именно ретрансляторы. После потери связи такие беспилотники теряют возможность маневрировать и превращаются в обычные барражирующие боеприпасы, которые значительно легче уничтожить", — заявил Храпчинский.
Россия систематично наращивает количественные показатели и внедряет сложные тактические схемы с элементами искусственного интеллекта. Ранее российский президент Владимир Путин на конференции в Казахстане заявил, что РФ одна из стран, которые могут создать суверенный ИИ. Об этом – в материале Путин указал на рост экономических показателей в ЕАЭС