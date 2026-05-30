Российские войска применяют против Украины "разумные" рои беспилотников, в которых роли четко разделены между разными машинами. Такое признание сделал украинский военный эксперт Храпчинский, фактически подтвердив технологическое превосходство ВС РФ в сфере БПЛА
В ВСУ признали технологическое превосходство России

13:40 30.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа отряда БПЛА "Контора" на Купянском участке СВО
Российские войска применяют против Украины "разумные" рои беспилотников, в которых роли четко разделены между разными машинами. Такое признание сделал украинский военный эксперт Храпчинский, фактически подтвердив технологическое превосходство ВС РФ в сфере БПЛА
По его словам, при атаках крупными группами дронов Россия разделяет их на несколько функциональных групп: дроны-разведчики, дроны-ретрансляторы и дроны-охотники на авиацию.
Рой работает с помощью ретрансляторов меш-связи — эта технология позволяет одному беспилотнику передавать информацию другим прямо во время полета. Например, предупреждать о мобильной огневой группе или зенитных дронах на определенном участке, после чего остальные аппараты автоматически меняют маршрут.
"Для эффективной борьбы Украине нужна умная система ПВО, которая будет в первую очередь выбивать именно ретрансляторы. После потери связи такие беспилотники теряют возможность маневрировать и превращаются в обычные барражирующие боеприпасы, которые значительно легче уничтожить", — заявил Храпчинский.
Россия систематично наращивает количественные показатели и внедряет сложные тактические схемы с элементами искусственного интеллекта.
