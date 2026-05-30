https://ukraina.ru/20260530/chto-ukrainskie-soldaty-delayut-v-afrike-i-kak-nato-gotovilos-k-voyne-s-rossiey-1079610676.html

Что украинские солдаты делают в Африке и как НАТО готовилось к войне с Россией

Что украинские солдаты делают в Африке и как НАТО готовилось к войне с Россией - 30.05.2026 Украина.ру

Что украинские солдаты делают в Африке и как НАТО готовилось к войне с Россией

"Война есть ничто иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств". Этот известнейший афоризм/"бонмо" фон Клаузевица (чью 246-ю годовщину со дня рождения желающие могут отметить 1 июня) – пожалуй, вполне верен и в обратном варианте: т.е., "политики, как продолжения войны с привлечением иных средств".

2026-05-30T14:01

2026-05-30T14:01

2026-05-30T14:03

россия

москва

украина

владимир путин

борис ельцин

билл клинтон

нато

цру

аль-каида

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076400643_0:25:1352:786_1920x0_80_0_0_a86d42ce1e576f886a4247de5fcbcd66.jpg

Но все это подходит лишь для распространенной сегодня салонной политической аналитики. А вот в стенах заглубленного пункта принятия решений хоть под Волчанском, хоть под Бейрутом – постоянно приходится высчитывать: каково, так сказать, процентное соотношение политической и военной составляющих в каждой данной ситуации. Сегодняшнее положение военно-политических дел, которое часто именуется "тупиком" в ходе российско-натовского вооруженного противостояния, начавшегося на территориях бывшей УССР, но уже вышедшего за эти условные пределы - это следствие некоего временного ситуативного равновесия, что сложилось на глобальном поле боя: "50% войны на 50% политики".За последние два с лишним года автор этих заметок не единожды выражал несогласие с теми, кто критиковал президента Путина за медлительность: то есть, за то, что он до сих пор не развязал против "киевского протектората" пресловутую полномасштабную войну, в которой его все равно так или иначе обвиняют. Мой базовый аргумент всегда заключался в том, что Москва хорошо понимает: СВО/"киевский этап" — это, скорее всего, лишь начало. Настоящая битва начнётся позже. И РФ по мере возможности сохраняет свои войска и запасы оружия на подобный случай, - и теперь мы видим, как это стечение обстоятельств приближается. По мнению ряда знатоков экономическая ситуация в Европе делает новую большую войну неизбежной. Тамошние лидеры полностью разрушили экономику своих государств, и теперь не осталось пути к восстановлению; на кону лишь один вариант — война. При этом Путин играет в "долгую" с европейскими государствами НАТО – заметил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его словам, президент России не заинтересован в нападении на европейские государства НАТО и достаточно терпеливо ждет, пока их враждебные и крайне непопулярные лидеры не будут сменены. Мнение Макговерна опубликовано 19 мая 2026 г. Приоритетом Путина, как полагает аналитик, является продвижение на линии фронта, избегая при этом провоцирования американского президента, "столь вспыльчивого и непредсказуемого" каким является Дональд Трамп, на военное вмешательство в боевые действия. Российский президент стремится пережить "трех слепых мышей" – президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, добавил он.Но при всем этом "киевский протекторат" с настойчивостью стремится доказать "коллективному Западу" свою традиционную, идущую со времен Ивана Степановича Мазепы, незаменимость в "отбрасывании России", - в том числе, далеко за пределами европейской линии фронта. 13 мая французское подразделение RTL сделало достоянием гласности сенсационный репортаж, как-будто совершенно не замеченный англоязычными СМИ. В нем раскрывается, как украинские военные и разведывательные подразделения тайно действуют в Мали от имени Франции, "в координации" как с туарегами-повстанцами, так и с силами, связанными с Аль-Каидой*. Более того, Киев стремится еще больше расширить свои операции в Африке и дестабилизировать соседние страны Сахеля, демонстративно превращаясь в "самостоятельную" международную угрозу.Напомним. В августе 2020 года малийская армия свергла прозападного президента Ибрагима Бубакара Кейту. С тех пор новое правительство Мали стремится нейтрализовать западное влияние на местном уровне, проводя радикальную экономическую политику на благо населения. Французские войска были выведены из страны в 2022 году после почти десяти лет оккупации. Мали обратилась за экономической, военной и политической помощью к Китаю и России, а также основала революционный Альянс государств Сахеля (AES) с соседними Буркина-Фасо и Нигером. Опросы показывают, что малийцы почти повсеместно поддерживают свое правительство и его тесный союз с Москвой. Однако администрация в столице страны Бамако на протяжении всего своего существования боролась со вторжениями туарегов, поддерживаемых радикальными группировками. С конца апреля нынешнего года они проводят комбинированные наступления, захватив несколько городов, нанося смертоносные удары по крупным городам, атакуя государственные здания и убив министра обороны Садио Камару (погиб 25 апреля 2026 года в ходе наступления повстанцев. Взрывное устройство, установленное в автомобиле, привёл в действие террорист-смертник). Более того, правительственные силы, действуя при поддержке российского Африканского корпуса (на основе бывш. "Вагнера"), были вытеснены из нескольких ключевых районов. Ситуация остается нестабильной и потенциально серьезной. Сообщается, что связанные с Аль-Каидой* беспорядки были организованы и фактически поддерживались с самого начала "украинскими солдатами на местах, которые сотрудничают с туарегами- повстанцами". В свою очередь, Франция может "продолжать действовать" в Мали "косвенно". Через киевские структуры Париж оказывает "оперативную поддержку" местному контрреволюционному мятежу в отсутствие собственной оккупационной армии. Как сообщает RTL, "Франция особенно полагается на многочисленных франкоговорящих украинских солдат, служивших в Иностранном легионе". В большом количестве присутствуют в Мали и подразделения киевской военной разведки ГУР. "Ограничивая свою оперативную поддержку этими украинскими марионетками, Франция, таким образом, избегает прямого сотрудничества с джихадистами, связанными с Аль-Каидой"*: "Туареги-повстанцы стремятся ослабить правительство в Бамако, в то время как Франция и Украина хотят свергнуть его российских покровителей, бывших членов "Вагнера" (переименованного в Африканский корпус), которые сделали все возможное, чтобы вытеснить Францию ​​из Африки". RTL сообщает о том, как "франко-украинский альянс" для подавления неугодных правительств в Африке готовился долгое время. Примечательно, что Киев взял на себя инициативу. В начале 2025 года украинская разведка предложила своим французским коллегам "подробный план" по "вытеснению хунты из региона Сахеля и оттеснению российского врага" с африканского континента. Сообщается, что Париж "не стал рассматривать это предложение, в частности, по соображениям безопасности". Однако "теперь блокировка снята", - киевско-парижская операция ведется не только в Мали, но, потенциально, везде в данном регионе, где присутствуют российские войска. Как отмечает RTL, несколько стран Сахеля резко осудили участие Украины в операции повстанцев еще в июле 2024 года, в результате которой, по сообщениям, погибли 84 бойца группировки "Вагнер" и 47 малийских солдат. В то время представитель ГУР хвастался тем, как поддержка Киева "позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников".Итак, геополитические услуги "киевского протектората", то есть, "военно-разбойничьего" украинства, по выражению проф. Н.И. Ульянова (см. "Происхождение украинского сепаратизма") остаются востребованными, как и три с лишним столетия тому назад. Очевидно, что опасность прекращения СВО грозит Киеву значительным снижением спроса на этот единственный товар, который он в состоянии предложить на мировом рынке. Как видим, он пытается расширить предлагаемый ассортимент. А Запад ни целокупно, ни на уровне отдельных государств не обладал и не обладает возможностью (да и вовсе не ищет ее) ввести в обиход касательно России какую бы то ни было иную политическую стратегию.Совсем недавно, 15 апреля, британское издание Declassified ("Рассекречено"- ЮМ)UK опубликовало любопытнейшее расследование. Ранее не публиковавшиеся документы Министерства обороны показывают, что Лондон знал о "чувствах" Москвы касательно НАТО, что принялось расширяться до самых ее и без того только что урезанных границ. Крушение 1991 года и все то, что за ним последовало, показалось победителям в "холодной войне" недостаточным. "Дранг нахт Остен"- 2, т.е., операция НАТО по вбиранию в себя Центральной и Восточной Европы, продолжался достаточно быстрыми темпами. В конечном итоге приведя к нынешнему положению вещей.С первых же дней начала СВО года британские и прочие официальные лица неустанно повторяли: затеянная Россией война была "неспровоцированной". Однако в "деклассифицированной" записке Министерства иностранных дел от марта 1995 (sic!) года отмечалось: "В Москве широко распространено психологическое и интеллектуальное мнение о том, что НАТО представляет собой реальную угрозу". В мае того же года тогдашний премьер-министр Джон Мейджор кратко изложил опасения России своему ирландскому коллеге Джону Брутону как "фундаментальный страх… перед окружением". Опасения по поводу членства в ЕС были сравнительно сдержанными: "Для россиян НАТО имело гораздо более угрожающее символическое значение и политический резонанс… Особенно сложной была ситуация в Прибалтике, вызывавшая крайнюю чувствительность у России. Было бы очень трудно иметь границу НАТО, непосредственно примыкающую к России".Так или иначе, в 1997 году НАТО пригласило Чехию, Венгрию и Польшу присоединиться к альянсу, что они и сделали два года спустя. В 2004 году Эстония, Латвия и Литва одновременно присоединились к военному альянсу. То же самое сделали и бывшие члены Варшавского договора: Болгария, Румыния, Словакия и бывшая югославская республика Словения. Из рассекреченных документов Великобритании видно, как еще в августе 1996 года британская военная разведка подготовила исследование по расширению НАТО, в котором специально прогнозировалось, что присоединение этих стран может спровоцировать войну, и в ответ на это была бы начата военная операция альянса в соответствии со статьей 5 договора НАТО. Как полагали исследователи, при тогдашнем уровне российской боеготовности подобная операция позволила бы Западу перейти от "отбрасывания" к "расчленению" России. Даже "ельцинско-гайдаро-чубайсово-козыревская" РФ представлялась им опасной и не имеющей права на существование.В этом сценарии разведывательное управление Министерства обороны исходило из предположения, что "Россия категорически выступает против членства стран Балтии в НАТО и угрожает ответными мерами для обеспечения собственной безопасности от предполагаемого враждебного военного альянса на своих границах". В реальном мире Борис Ельцин в то время делал порой достаточно сердитые публичные заявления о расширении НАТО на страны Балтии, одновременно пытаясь "пролоббировать"этот вопрос в беседах за закрытыми дверями с президентом США Биллом Клинтоном.В декабре 1996 года, как сообщает Declassified UK, тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин в частном порядке предупредил Мэйджора: "Россия не сможет остановить расширение НАТО, но это создаст хрупкую ситуацию, которая может взорваться". Другие рассекреченные документы того времени показывают, что высокопоставленные аппаратчики в Лондоне прекрасно знали об "обеспокоенности", "страхах", "негативном отношении" и "недовольстве" Москвы по поводу расширения альянса.И тогда Мэйджор, и его преемник Тони Блэр лично дали понять кремлевским чиновникам, что НАТО не будет "продвигаться к границам России".Однако в секретном программном документе от сентября 1996 года было ясно указано, что Великобритания намерена "расширить НАТО на Восток", даже если "российское согласие невозможно". В феврале 1997 года заместитель министра иностранных дел России Николай Афанасьевский на встрече с Джереми Гринстоком, послом Великобритании в Москве, с негодованием назвал публичные дискуссии в западных столицах о принятии бывших советских республик в альянс "вопиющей провокацией". Гринсток заверил своего российского коллегу, что НАТО "не намерено" принимать бывшие советские республики - "на данном этапе"."Обеспокоенность" Ельцина по поводу "возможного присоединения Украины, стран Балтии и других государств бывшего Советского Союза" считалась "самым сложным вопросом", влияющим на отношения Запада с Москвой. Таким образом, требовался более плавный, поэтапный подход. В 1997 г. Джон Мейджор встретился с генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой, который говорил об "опасениях россиян по поводу продвижения войск и техники НАТО на восток".Солана передал Мэйджору, как министр иностранных дел Евгений Примаков "… умолял его помочь заверить россиян в том, что силы НАТО не будут продвигаться на восток". Месяц спустя Ельцин отправил Джону Мэйджору резкое частное письмо:"Наше негативное отношение к планам расширения НАТО остается неизменным. Реализация этих планов стала бы самой большой ошибкой Запада за весь послевоенный период".Итак, покойный Ельцын осознанным, если угодно – платным предателем Родины не был. А "большая ошибка" была допущена, что позволило России пускай самую малость опомниться и воспрянуть от злокачественной дремы криптооккупации.Особенно помогла выходу из спячки операция по разрушению государственности Сербии. Еще в меморандуме ЦРУ от января 1993 года обсуждалась тема "Сербия и российская проблема". Агентство сочло необходимым – но потенциально сложным – добиться согласия Москвы на действия США и ООН против сербов в связи с гражданской войной в Боснии.Ранее не публиковавшиеся рассекреченные файлы ЦРУ наглядно демонстрируют, что Вашингтон осознавал яростное общественное и государственное противодействие России военным действиям и расширению НАТО не только в странах Варшавского договора и Советском Союзе, но и в бывшей Югославии, и это понимание восходит к еще более ранним временам. В то время новоизбранная администрация Клинтона открыто рассматривала возможность прямого вмешательства в обостряющийся гуманитарный кризис, вплоть до полномасштабного вторжения. Годом ранее Вашингтон ввел жесткие санкции против остатков Югославии из-за кровопролития. ЦРУ сочло необходимым "проинформировать новую команду Клинтона о растущей опасности отчуждения России" от "западной политики в отношении Сербии". Агентство опасалось, что "исторические отношения" между Белградом и Москвой могут "препятствовать эффективному международному реагированию" — другими словами, открытому вмешательству США. Опасались, что "беспокойство России по поводу политики Запада в отношении Сербии вполне может привести к наложению вето на резолюции [Совета Безопасности ООН] о применении силы". ЦРУ сообщило, что российское правительство "все больше обеспокоено возможным применением силы против Сербии".Однако ЦРУ, Белый дом и НАТО считали само собой разумеющимся, что в однополярном мире с неоспоримой и неподвластной оспариванию глобальной гегемонии США, сама мысль о том, что Россия имеет какую-либо сферу влияния в мире и интересы за пределами своих границ, не должна восприниматься "всерьез" при планировании политики – если вообще восприниматься. А уж после событий октября 1993 г. в Москве, "серьезность" российских возражений и особых мнений по какому бы то ни было международному поводу должна была окончательно обнулиться.В докладе Министерства иностранных дел от февраля 2000 года о встрече Тони Блэра и генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона отмечалось: "В результате бомбардировок Югославии российское противодействие расширению НАТО стало еще более жестким". Несмотря на это, альянс продолжал расти.Украина была предварительно направлена ​​на путь вступления в НАТО на саммите альянса в апреле 2008 года . В феврале того же года тогдашний посол США в Москве Билл Бернс – глава ЦРУ при президентстве Джо Байдена – телеграфировал Вашингтону, что Москва "особенно обеспокоена" "сильными разногласиями на Украине по поводу членства в НАТО". "Значительная часть" "русскоязычного населения" страны выступала против вступления, и это "могло привести к серьезному расколу, влекущему за собой насилие или, в худшем случае, гражданскую войну". Это вынудило бы Россию "решить, вмешиваться ли; решение, с которым Россия не хочет сталкиваться".Опросы НАТО, проведенные в 2011 году, показали, что менее 20% украинцев поддерживали вступление в НАТО. Бомбардировки Югославии были "особенно непопулярны" на местном уровне – "для многих… образ НАТО до сих пор вызывает чувство страха". Неделю спустя Бернс изложил Белому дому вероятные ответы Москвы на предложение о членстве Грузии и Украины в НАТО. Что касается Грузии, "перспективы последующего… вооруженного конфликта были бы высоки". – Что и произошло в августе 2008 года.Что до соображений Бернса касательно "киевского протектората", сегодня они звучат, словно сбывающееся на наших глазах пророчество: "Вступление Украины в НАТО — это самая яркая из всех красных линий для российской элиты (и не только для Путина). За более чем два с половиной года моих бесед с ключевыми российскими игроками, от нерешительных чиновников в темных уголках Кремля до самых острых либеральных критиков Путина, я еще не встречал никого, кто рассматривал бы членство Украины в НАТО иначе, чем как прямой вызов российским интересам… предложение о членстве будет воспринято… как стратегический вызов… Россия ответит".Обсуждение аргументированности, продолжительности и обстоятельности этого ответа придется ненадолго отложить.Как говаривали древние – sapienti sat, умному достаточно.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

https://ukraina.ru/20251003/yuriy-miloslavskiy-kto-on-1069570099.html

россия

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Юрий Милославский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_f872f73a2024aa6a668fc7a9c10bd57d.jpg

Юрий Милославский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_f872f73a2024aa6a668fc7a9c10bd57d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юрий Милославский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_f872f73a2024aa6a668fc7a9c10bd57d.jpg

россия, москва, украина, владимир путин, борис ельцин, билл клинтон, нато, цру, аль-каида, мнения