МИД РФ вызвал посла в Армении для консультаций из-за политического курса Еревана
МИД РФ вызвал российского посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для проведения консультаций из-за действий армянского руководства, направленных на сближение с ЕС. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости
2026-05-30T12:35
Армения, Новости, Россия, Москва, Никол Пашинян, Владимир Путин, ЕС, ЕАЭС

МИД РФ вызвал посла в Армении для консультаций из-за политического курса Еревана

12:35 30.05.2026
 
МИД РФ вызвал российского посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для проведения консультаций из-за действий армянского руководства, направленных на сближение с ЕС. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости
МИД России официально сообщил о вызове посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина в Москву для проведения консультаций.
"Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС", — говорится на сайте ведомства.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял о намерении республики вступить в Евросоюз. В феврале парламент Армении в первом чтении принял соответствующий законопроект.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Армения имеет право самостоятельно выбирать партнёров, однако, по его словам, одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и в ЕАЭС невозможно. Российский лидер призвал Ереван определиться с этим вопросом.
29 мая по итогам саммита в Астане, президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выступили с призывом провести в Армении референдум по вопросу вхождения в ЕС в ближайшее время. Подробнее в материале Заседание Высшего совета ЕАЭС: вопросы с Арменией и ИИ. Итоги 29 мая
В ходе пресс-конференции в Казахстане Владимир Путин также предупредил о возможных экономических последствиях для Армении в случае выхода из ЕАЭС.
