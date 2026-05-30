МИД РФ вызвал посла в Армении для консультаций из-за политического курса Еревана

МИД РФ вызвал российского посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для проведения консультаций из-за действий армянского руководства, направленных на сближение с ЕС. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости

2026-05-30T12:35

МИД России официально сообщил о вызове посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина в Москву для проведения консультаций."Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС", — говорится на сайте ведомства.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял о намерении республики вступить в Евросоюз. В феврале парламент Армении в первом чтении принял соответствующий законопроект.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Армения имеет право самостоятельно выбирать партнёров, однако, по его словам, одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и в ЕАЭС невозможно. Российский лидер призвал Ереван определиться с этим вопросом. 29 мая по итогам саммита в Астане, президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выступили с призывом провести в Армении референдум по вопросу вхождения в ЕС в ближайшее время. Подробнее в материале Заседание Высшего совета ЕАЭС: вопросы с Арменией и ИИ. Итоги 29 маяВ ходе пресс-конференции в Казахстане Владимир Путин также предупредил о возможных экономических последствиях для Армении в случае выхода из ЕАЭС. Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

