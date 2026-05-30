ВС РФ взяли два населённых пункта на Харьковском направлении

На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Подразделениям ВС РФ удалось добиться тактических успехов и расширить зону контроля. Об этом 30 мая сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"

2026-05-30T16:01

🟥 На Харьковском направлении ВС РФ имеют значительные успехи. Освобождены ещё два населенных пункта Караичное и Бударки, что расширило зону безопасности, как вглубь области, так и вдоль Государственной границы; 🟥 На Волчанском участке фронта, имея большие потери, ВСУ вынуждено формирует боевые группы из инструкторов, которых на ЛБС перебрасывают сразу из учебных центров. Реактивные системы и артиллерия ВС РФ наносят массированные удары по местам размещения украинских сил; 🟥 Между населенными пунктами Волоховка и Чайковское выравнивается линия фронта. Продолжаются бои в населенном пункте Охримовка, где бойцов ВС РФ поддерживают операторы дронов; 🟥 Во время разведки в населенном пункте Охримовка обнаружен и уничтожен украинский пункт управления БПЛА, который находился в полуразрушенном ангаре; 🟥 В ходе воздушной разведки у населенного пункта Белый Колодезь была обнаружена канадская бронированная машина "Рошел Сенатор", которая впоследствии была уничтожена FPV-дронами;🟥 Ведутся работы по выравниванию линии фронта между Волоховкой и Чайковским. В районах Ветеринарного и Гранов штурмовые группы проводят зачистку лесополос. На Липцевском участке артиллерия и операторы дронов наносят удары по выявленным позициям ВСУ.30 мая телеграм-канал "Пролив Сталина" сообщил о том, что на подконтрольном группировке "Восток" участке российские подразделения продвинулись вперёд. Подробнее в материале Группировка войск "Восток" продвинулась на три километра западнее ЧаривногоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов посла, дрон в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

