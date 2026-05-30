ВС РФ взяли два населённых пункта на Харьковском направлении - 30.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260530/vs-rf-vzyali-dva-naselnnykh-punkta-na-kharkovskom-napravlenii--1079617640.html
ВС РФ взяли два населённых пункта на Харьковском направлении
ВС РФ взяли два населённых пункта на Харьковском направлении - 30.05.2026 Украина.ру
ВС РФ взяли два населённых пункта на Харьковском направлении
На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Подразделениям ВС РФ удалось добиться тактических успехов и расширить зону контроля. Об этом 30 мая сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-05-30T16:01
2026-05-30T16:01
сво
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079373287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6da0399bd5e891e19c17c05ea108242.jpg
🟥 На Харьковском направлении ВС РФ имеют значительные успехи. Освобождены ещё два населенных пункта Караичное и Бударки, что расширило зону безопасности, как вглубь области, так и вдоль Государственной границы; 🟥 На Волчанском участке фронта, имея большие потери, ВСУ вынуждено формирует боевые группы из инструкторов, которых на ЛБС перебрасывают сразу из учебных центров. Реактивные системы и артиллерия ВС РФ наносят массированные удары по местам размещения украинских сил; 🟥 Между населенными пунктами Волоховка и Чайковское выравнивается линия фронта. Продолжаются бои в населенном пункте Охримовка, где бойцов ВС РФ поддерживают операторы дронов; 🟥 Во время разведки в населенном пункте Охримовка обнаружен и уничтожен украинский пункт управления БПЛА, который находился в полуразрушенном ангаре; 🟥 В ходе воздушной разведки у населенного пункта Белый Колодезь была обнаружена канадская бронированная машина "Рошел Сенатор", которая впоследствии была уничтожена FPV-дронами;🟥 Ведутся работы по выравниванию линии фронта между Волоховкой и Чайковским. В районах Ветеринарного и Гранов штурмовые группы проводят зачистку лесополос. На Липцевском участке артиллерия и операторы дронов наносят удары по выявленным позициям ВСУ.30 мая телеграм-канал "Пролив Сталина" сообщил о том, что на подконтрольном группировке "Восток" участке российские подразделения продвинулись вперёд. Подробнее в материале Группировка войск "Восток" продвинулась на три километра западнее ЧаривногоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов посла, дрон в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079373287_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_05345b1082e973d088bd801d58641bb9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВС РФ взяли два населённых пункта на Харьковском направлении

16:01 30.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Подразделениям ВС РФ удалось добиться тактических успехов и расширить зону контроля. Об этом 30 мая сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"
🟥 На Харьковском направлении ВС РФ имеют значительные успехи. Освобождены ещё два населенных пункта Караичное и Бударки, что расширило зону безопасности, как вглубь области, так и вдоль Государственной границы;
🟥 На Волчанском участке фронта, имея большие потери, ВСУ вынуждено формирует боевые группы из инструкторов, которых на ЛБС перебрасывают сразу из учебных центров. Реактивные системы и артиллерия ВС РФ наносят массированные удары по местам размещения украинских сил;
🟥 Между населенными пунктами Волоховка и Чайковское выравнивается линия фронта. Продолжаются бои в населенном пункте Охримовка, где бойцов ВС РФ поддерживают операторы дронов;
🟥 Во время разведки в населенном пункте Охримовка обнаружен и уничтожен украинский пункт управления БПЛА, который находился в полуразрушенном ангаре;
🟥 В ходе воздушной разведки у населенного пункта Белый Колодезь была обнаружена канадская бронированная машина "Рошел Сенатор", которая впоследствии была уничтожена FPV-дронами;
🟥 Ведутся работы по выравниванию линии фронта между Волоховкой и Чайковским. В районах Ветеринарного и Гранов штурмовые группы проводят зачистку лесополос. На Липцевском участке артиллерия и операторы дронов наносят удары по выявленным позициям ВСУ.
30 мая телеграм-канал "Пролив Сталина" сообщил о том, что на подконтрольном группировке "Восток" участке российские подразделения продвинулись вперёд. Подробнее в материале Группировка войск "Восток" продвинулась на три километра западнее Чаривного
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов посла, дрон в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:52Глава МИД Молдавии допустил обсуждение вступления в НАТО
19:46JW: в ЕС всё чаще говорят о бесполезности дальнейшего финансирования Украины
18:37Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту
18:29Коррупция, распил бюджетных средств и российские удары. Что происходит с киевским заводом имени Артема
18:26NYT: Трамп сомневается, что Вэнс подходит на роль его преемника
18:10Министерство защиты от беспилотников и угроза логистике. Итоги 30 мая
18:08"Величие человечности". Папа Римский борется с роботами с помощью подсказок ИИ
17:47Финский производитель обуви Kuoma закрывает столетнюю фабрику после ухода с рынка РФ
17:16США помогут Украине защитить себя, несмотря на нехватку ракет ПВО
17:06Какие регионы нужны в составе России для победы в СВО – Табачник. "Украина: вспомнить всё". Финал
16:14Доведут ли бомбардировки Киева до ядерной войны России с Европой - Кашин
16:01ВС РФ взяли два населённых пункта на Харьковском направлении
16:00"Честный князь" Михаил Горчаков: последний защитник Севастополя
15:13Премьер Польши призвал членов НАТО серьёзно отнестись к словам Медведева
15:07Группировка войск "Восток" продвинулась на три километра западнее Чаривного
14:53Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро
14:39В Краснодарском крае задержаны двое обвиняемых в подготовке теракта
14:01Что украинские солдаты делают в Африке и как НАТО готовилось к войне с Россией
13:45Эстония установила системы обнаружения дронов на границе с Россией
13:40В ВСУ признали технологическое превосходство России
Лента новостейМолния