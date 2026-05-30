https://ukraina.ru/20260530/euroclear-obzhaloval-reshenie-suda-o-vyplate-rossii-pochti-200-milliardov-evro-1079617065.html
Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро
Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро - 30.05.2026 Украина.ру
Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро
Бельгийская компания Euroclear обжаловала решение московского суда о том, чтобы немедленно взыскать с неё в пользу Банка России почти 200 миллиардов евро. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с деталями разбирательства
2026-05-30T14:53
2026-05-30T14:53
2026-05-30T14:53
новости
россия
euroclear
девятый арбитражный апелляционный суд
украина
москва
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/08/1071299100_0:99:800:549_1920x0_80_0_0_b10d30041299a70e6e6ab5da549c9c31.jpg
Бельгийская компания Euroclear Bank подала апелляционную жалобу в Арбитражный суд Москвы на определение об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании в пользу Банка России убытков на сумму около 200 миллиардов евро."Подана жалоба на немедленное исполнение", - сказал собеседник агентства.Euroclear подал апелляцию на то, чтобы решение суда начали исполнять немедленно. Жалобу рассмотрит Девятый арбитражный апелляционный суд.15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка к Euroclear и постановил взыскать с него убытки на сумму почти 200 миллиардов евро. 26 мая суд разрешил начать исполнение этого решения сразу — без ожидания, пока оно вступит в силу. На следующий день ЦБ запросил исполнительный лист.Активы Банка России оказались заблокированы в 2022 году после начала военной операции на Украине. Большая часть этих средств — около 200 миллиардов евро, включая неполученные доходы — хранится в Euroclear, крупнейшем депозитарии Европы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов посла, дрон в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/08/1071299100_0:537:800:1137_1920x0_80_0_0_61227ba3abf70e276d067f0b5d4ef805.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, euroclear, девятый арбитражный апелляционный суд, украина, москва, украина.ру
Новости, Россия, Euroclear, Девятый арбитражный апелляционный суд, Украина, Москва, Украина.ру
Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро
Бельгийская компания Euroclear обжаловала решение московского суда о том, чтобы немедленно взыскать с неё в пользу Банка России почти 200 миллиардов евро. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с деталями разбирательства
Бельгийская компания Euroclear Bank подала апелляционную жалобу в Арбитражный суд Москвы на определение об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании в пользу Банка России убытков на сумму около 200 миллиардов евро.
"Подана жалоба на немедленное исполнение", - сказал собеседник агентства.
Euroclear подал апелляцию на то, чтобы решение суда начали исполнять немедленно. Жалобу рассмотрит Девятый арбитражный апелляционный суд.
15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка к Euroclear и постановил взыскать с него убытки на сумму почти 200 миллиардов евро. 26 мая суд разрешил начать исполнение этого решения сразу — без ожидания, пока оно вступит в силу. На следующий день ЦБ запросил исполнительный лист.
Активы Банка России оказались заблокированы в 2022 году после начала военной операции на Украине. Большая часть этих средств — около 200 миллиардов евро, включая неполученные доходы — хранится в Euroclear, крупнейшем депозитарии Европы.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру