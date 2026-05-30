Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро

Бельгийская компания Euroclear обжаловала решение московского суда о том, чтобы немедленно взыскать с неё в пользу Банка России почти 200 миллиардов евро. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с деталями разбирательства

2026-05-30T14:53

Бельгийская компания Euroclear Bank подала апелляционную жалобу в Арбитражный суд Москвы на определение об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании в пользу Банка России убытков на сумму около 200 миллиардов евро."Подана жалоба на немедленное исполнение", - сказал собеседник агентства.Euroclear подал апелляцию на то, чтобы решение суда начали исполнять немедленно. Жалобу рассмотрит Девятый арбитражный апелляционный суд.15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка к Euroclear и постановил взыскать с него убытки на сумму почти 200 миллиардов евро. 26 мая суд разрешил начать исполнение этого решения сразу — без ожидания, пока оно вступит в силу. На следующий день ЦБ запросил исполнительный лист.Активы Банка России оказались заблокированы в 2022 году после начала военной операции на Украине. Большая часть этих средств — около 200 миллиардов евро, включая неполученные доходы — хранится в Euroclear, крупнейшем депозитарии Европы.

