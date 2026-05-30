Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро - 30.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260530/euroclear-obzhaloval-reshenie-suda-o-vyplate-rossii-pochti-200-milliardov-evro-1079617065.html
Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро
Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро - 30.05.2026 Украина.ру
Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро
Бельгийская компания Euroclear обжаловала решение московского суда о том, чтобы немедленно взыскать с неё в пользу Банка России почти 200 миллиардов евро. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с деталями разбирательства
2026-05-30T14:53
2026-05-30T14:53
новости
россия
euroclear
девятый арбитражный апелляционный суд
украина
москва
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/08/1071299100_0:99:800:549_1920x0_80_0_0_b10d30041299a70e6e6ab5da549c9c31.jpg
Бельгийская компания Euroclear Bank подала апелляционную жалобу в Арбитражный суд Москвы на определение об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании в пользу Банка России убытков на сумму около 200 миллиардов евро."Подана жалоба на немедленное исполнение", - сказал собеседник агентства.Euroclear подал апелляцию на то, чтобы решение суда начали исполнять немедленно. Жалобу рассмотрит Девятый арбитражный апелляционный суд.15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка к Euroclear и постановил взыскать с него убытки на сумму почти 200 миллиардов евро. 26 мая суд разрешил начать исполнение этого решения сразу — без ожидания, пока оно вступит в силу. На следующий день ЦБ запросил исполнительный лист.Активы Банка России оказались заблокированы в 2022 году после начала военной операции на Украине. Большая часть этих средств — около 200 миллиардов евро, включая неполученные доходы — хранится в Euroclear, крупнейшем депозитарии Европы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов посла, дрон в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/08/1071299100_0:537:800:1137_1920x0_80_0_0_61227ba3abf70e276d067f0b5d4ef805.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, euroclear, девятый арбитражный апелляционный суд, украина, москва, украина.ру
Новости, Россия, Euroclear, Девятый арбитражный апелляционный суд, Украина, Москва, Украина.ру

Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро

14:53 30.05.2026
 
© commons.wikimedia.org / EmDeeEuroclear
Euroclear - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© commons.wikimedia.org / EmDee
Читать в
ДзенTelegram
Бельгийская компания Euroclear обжаловала решение московского суда о том, чтобы немедленно взыскать с неё в пользу Банка России почти 200 миллиардов евро. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с деталями разбирательства
Бельгийская компания Euroclear Bank подала апелляционную жалобу в Арбитражный суд Москвы на определение об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании в пользу Банка России убытков на сумму около 200 миллиардов евро.
"Подана жалоба на немедленное исполнение", - сказал собеседник агентства.
Euroclear подал апелляцию на то, чтобы решение суда начали исполнять немедленно. Жалобу рассмотрит Девятый арбитражный апелляционный суд.
15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка к Euroclear и постановил взыскать с него убытки на сумму почти 200 миллиардов евро. 26 мая суд разрешил начать исполнение этого решения сразу — без ожидания, пока оно вступит в силу. На следующий день ЦБ запросил исполнительный лист.
Активы Банка России оказались заблокированы в 2022 году после начала военной операции на Украине. Большая часть этих средств — около 200 миллиардов евро, включая неполученные доходы — хранится в Euroclear, крупнейшем депозитарии Европы.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов посла, дрон в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияEuroclearДевятый арбитражный апелляционный судУкраинаМоскваУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:52Глава МИД Молдавии допустил обсуждение вступления в НАТО
19:46JW: в ЕС всё чаще говорят о бесполезности дальнейшего финансирования Украины
18:37Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту
18:29Коррупция, распил бюджетных средств и российские удары. Что происходит с киевским заводом имени Артема
18:26NYT: Трамп сомневается, что Вэнс подходит на роль его преемника
18:10Министерство защиты от беспилотников и угроза логистике. Итоги 30 мая
18:08"Величие человечности". Папа Римский борется с роботами с помощью подсказок ИИ
17:47Финский производитель обуви Kuoma закрывает столетнюю фабрику после ухода с рынка РФ
17:16США помогут Украине защитить себя, несмотря на нехватку ракет ПВО
17:06Какие регионы нужны в составе России для победы в СВО – Табачник. "Украина: вспомнить всё". Финал
16:14Доведут ли бомбардировки Киева до ядерной войны России с Европой - Кашин
16:01ВС РФ взяли два населённых пункта на Харьковском направлении
16:00"Честный князь" Михаил Горчаков: последний защитник Севастополя
15:13Премьер Польши призвал членов НАТО серьёзно отнестись к словам Медведева
15:07Группировка войск "Восток" продвинулась на три километра западнее Чаривного
14:53Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро
14:39В Краснодарском крае задержаны двое обвиняемых в подготовке теракта
14:01Что украинские солдаты делают в Африке и как НАТО готовилось к войне с Россией
13:45Эстония установила системы обнаружения дронов на границе с Россией
13:40В ВСУ признали технологическое превосходство России
Лента новостейМолния