https://ukraina.ru/20240429/1054759510.html

Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"

Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы" - 29.04.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"

Прибалтийские элиты понимают, что проигрыш Украины станет их личным проигрышем. Если западноевропейские элиты после поражения Украины потеряют власть только в перспективе, то прибалтийские элиты потеряют власть сразу. Учитывая, что они натворили во внутренней политике, им придется или бежать из страны, или садиться в тюрьму

2024-04-29T06:40

2024-04-29T06:40

2024-04-29T06:40

интервью

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

россия

украина

днепр

прибалтика

литва

польша

сша

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Война с Россией может послужить для них выходом из этой ситуации, считает политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас Польша активно наращивает военные расходы. Сегодня они составляют 4,2% ВВП при нормативе НАТО в 2%. Варшава закупает американские и южнокорейские танки и РСЗО. Кроме того, замглавы польского МИД Анджей Шейна ранее заявил, что страна готова разместить немецкие войска на своей территории, если Германия решит усилить Восточный фланг НАТО.- Ростислав Владимирович, немецкие войска уже стояли в Польше накануне Великой Отечественной войны. Насколько вероятна новая эскалация конфликта с участием Польши и Германии? В каком формате это может произойти?- Германские войска сейчас разворачиваются в Литве. Прибалтика активно готовится к войне и провоцирует Россию. Очевидно, что при помощи США она этот конфликт может спровоцировать. А если война затронет Прибалтику, Польша никак не сможет остаться в стороне. Это в случае с Украиной поляки могут поставлять Киеву оружие, в войну не вступая. А если боевые действия затронут Литву, поляки будут втянуты в них однозначно.Дело в том, что Прибалтика может спровоцировать Россию на войну только одним способом – блокада Калининграда. Даже если всех русских в Прибалтике перебьют, Москва вряд ли из-за этого вступит в войну. Тем более, их пока там не убивают, а выгоняют и в тюрьмы сажают. А в случае с Калининградом России останется только прорывать эту блокаду.Морским путем прорвать ее невозможно, поскольку в Балтийском море господствует флот НАТО. Прорывать ее можно только на сухопутье. А сухопутье – это Сувалкский коридор (территория Польши и Литва). Именно поэтому германские войска уже в Литве. Именно поэтому Польша предлагает Берлину разместить свои войска на своей территории.Варшава тоже готовится к войне. Только активнее и эффективнее, чем Прибалтика.Вряд ли Польша сама хочет воевать с Россией. Но поскольку Прибалтика может спровоцировать Россию на конфликт, поляки понимают, что и им автоматически придется воевать.Судя по темпам их подготовки, поляки рассчитывают, что война может начаться в ближайшие годы (в 2025 или в 2026 годах). США хотели бы спровоцировать войну и в этом году. Но пока к этому не готовы ее потенциальные участники. Так что в этом году поляки могут просачковать, а в следующем году им надо будет поддерживать прибалтов в войне с Россией.Поэтому Варшава закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии и размышляет над введением воинской повинности (добровольно поляки в армию не хотят идти, как и украинцы). А главное – она заманивает на свою территорию германские войска, чтобы в боевые действия с Россией втянулось как можно больше стран НАТО.Германия – это только восточная граница с Польшей. Западная граница у Германии уже с Францией, Бельгией и Голландией. Северная граница у нее с Данией. Южная ее граница – с Австрией и Швейцарией. А это уже конец Европы. Дальше только Атлантический океан.Так что поляки пытаются подстраховаться. Они хотят получить как можно больше военнослужащих стран НАТО на своей территории, которые бы втянули свои страны в конфликт с Россией.- Поясните, пожалуйста, еще раз, в какие сроки это укладывается?- Польша сможет этот год пересидеть. А на счет следующего года они уже не так уверены. Я об этом сужу по тому, как проходит их подготовка к боевым действиям.США было бы выгодны, чтобы боевые действия начались прямо сейчас, когда киевский режим еще сопротивляется. Если бы Польша, Прибалтика и Румыния воевали бы против России вместе с ВСУ, а не вместо них, у противника было бы 300-400 тысяч новых солдат на фронте. И этот фронт растянулся бы от Балтики до Черного моря, причем подковой огибая Белоруссию.В этом случае Белоруссия автоматически бы приняла участие в войне. Потому что прорываться в Калининград можно было бы только через ее территорию. Наступать через всю Прибалтику слишком далеко. Да, через нее можно наносить вспомогательные удары. Но прорываться надо только через Сувалки. Это как Фермопилы. Их не обойдешь. Надо именно здесь бить.- Белорусские войска тоже принимали бы участие в такой операции по прорыву блокады?- Лишние 60 тысяч человек на таком протяженном фронте никогда не помешают.Минск не может занять нейтральную позицию. Для Польши Воевать с Россией, минуя Белоруссию, просто невозможно. Потому что у нас общая граница. Москве тоже невыгоден нейтральный статус Белоруссии, потому что в этом случае к Калининграду придется прорываться через Прибалтику. А я не знаю, сколько мы будем прорываться через Прибалтику, если туда зайдет польская армия. Если противник выстроит прочную оборону на Двине и сосредоточит там 300 тысяч человек, попробуй прорвись через них.А Сувалкский коридор в самом узком месте длинной всего в 40-50 километров. Через него прорыв возможен, пока его не успели укрепить. Только для этого надо немедленно рвануть из Белоруссии.Даже если белорусская армия не вступит в боевые действия, а с территории РБ в Польшу войдут российские войска, Белоруссия все равно окажется в состоянии войны с Польшей. Если твоя территория предоставляется для атаки третьему государству, ты являешься участником боевых действий. Увернуться у Минска не получится.Более того, поражение России будет автоматически означать поражение Белоруссии. Если поражение Минска белорусы еще могут как-то пережить, то главный белорус и его окружение это поражение точно не переживет. Потому что он доставил Западу больше неприятностей, чем Хуссейн или Каддафи.Повторюсь, США очень хотели бы втянуть в войну с Россией восточноевропейские страны именно в этом году. Белорусская армия очень маленькая. Держать такой огромный фронт все равно придется России. А если в войну вступит Румыния, то это еще дополнительные километры фронта и дополнительные сотни тысяч солдат. Все это ослабит давление Москвы на Украину и позволит киевскому режиму стабилизировать фронт (даже если отступать ему придется до Днепра).И если на Украине будет стабильный фронт, а восточноевропейские страны втянуться в войну, США предложат России что-то решать.Пока у Вашингтона этот замысел не удается. Для этого Штатам нужно убедить своих партнеров воевать прямо сейчас, а прямо сейчас они к войне не готовы.Для этого Прибалтика должна завтра же объявить, что вообще никакие грузы не будут впускаться на территорию Калининградской области и не будут из нее выпускаться. Это будет полная воздушная, сухопутная и морская блокада. Тогда Кремль окажется перед выбором: либо прорываться к Калининграду, либо признавать поражение. Если Запад будет знать, что Калининград у него в заложниках, он будет вести любые переговоры о мире с позиции силы.Я думаю, что в данной ситуации выбор будет сделан в пользу боевых действий, участия в которых не сможет избежать ни Белоруссия, ни Польша.Кстати, без Польши полная блокада Калининградской области тоже невозможна. Прибалтика не может заблокировать сухопутную границу российского региона с Польшей. И у России, и у Польши есть граница с Белоруссией. Транзит можно перенаправить из России через Белоруссию и Польшу в Калининград. Так что Варшаве придется быть соучастницей провокаций и последующих боевых действий.Поэтому поляки делают все, чтобы оттянуть "счастливый" момент, пока прибалты полностью подготовятся к войне. Потому что Варшава или сама лучше подготовится к войне, или воевать уже будет бессмысленно.- При каких условиях Польше и Прибалтике будет бессмысленно воевать с нами?- Если в этом году Россия свернет Украине шею, а США не сумеют затолкать в войну Прибалтику, то при условии проигрыша Байдена на президентских выборах и переориентации Трампа на Китай как на основного противника, прямой войны с восточной Европой удастся избежать.Да, напряженность на российской границе будет сохраняться. Но боевые действия вестись не будут.Но возможен и другой вариант, когда боевые действия будут спровоцированы. Это выгодно Байдену и его окружению. И это выгодно прибалтийским элитам.Прибалтийские элиты понимают, что проигрыш Украины станет их личным проигрышем. Если западноевропейские элиты после поражения Украины потеряют власть только в перспективе, то прибалтийские элиты потеряют власть сразу. Учитывая, что они натворили во внутренней политике, им придется или бежать из страны, или садиться в тюрьму. Война с Россией может послужить для них выходом из этой ситуации.Да, Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной. Но, во-первых, это будет нескоро, потому что Запад будет поддерживать прибалтов в войне с Россией. А, во-вторых, прибалтийские элиты будут работать правительством в изгнании.Работать политиком в изгнании (как Саакашвили на Украине) и работать правительством в изгнании (как Тихановская в Литве) – это разные вещи. Если ты законный президент в изгнании, ты будешь чувствовать себя важной птицей и с голоду умереть тебе не дадут. А если ты уехал в статусе бывшего президента, то ты никто. Тебя могут даже перестать узнавать на улице, чтобы не портить отношения с новым президентом твоей страны.Так что прибалтийские элиты действуют в той же парадигме, что и Зеленский. Ему понятно, что, даже если он загонит на фронт всех украинцев, то Россия войну выиграет. Но выиграть войну можно по-разному. Можно выиграть войну, получив страну, где можно относительно быстро восстановить экономику. А можно получить выжженную землю с разрушенной инфраструктурой и без людей. Ты будешь очень долго думать, что с ней делать и как тебе жить дальше.Украину пытаются провести по самому худшему варианту. А если это получится с Украиной, почему бы потом то же самое не проделать с Прибалтикой?Это будет "весело и эффективно". Потому что можно будет показывать по телевизору соответствующие кадры и говорить: "Видите, что русские сделали с людьми. Тут когда-то были города и деревни. Посмотрите, что теперь от нее осталось"?Войну можно выиграть не только на поле боя. Ее можно выиграть политически, дипломатически и информационно.А если же Украину и Прибалтику не удастся провести по этому катастрофическому сценарию, Запад скажет: "Подумаешь, русские захватили какую-то Украину и Прибалтику. Ну и что? Когда-то это вообще Российская Империя была".Об этом вы также можете почитать в интервью Алексея Кочеткова: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240426/1054729967.html

https://ukraina.ru/20240423/1054659224.html

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литва

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сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, россия, украина, днепр, прибалтика, литва, польша, сша, калининград, блокада, владимир зеленский, белоруссия, сво