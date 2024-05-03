https://ukraina.ru/20240503/1054884236.html

Британия готовит Украине сто лет рабства, а России - "агрессивные информационные операции"

Британия готовит Украине сто лет рабства, а России - "агрессивные информационные операции" - 03.05.2024 Украина.ру

Британия готовит Украине сто лет рабства, а России - "агрессивные информационные операции"

Великобритания все активнее обозначает свои интересы на постсоветском пространстве: вскоре после поездки по странам Центральной Азии глава британского МИД Дэвид Кэмерон прибыл на Украину, где начал переговоры о ни много ни мало столетнем партнерстве Лондона и Киева

2024-05-03T17:18

2024-05-03T17:18

2024-05-03T17:21

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великобритания

россия

украина

центральная азия

кэмерон

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Вековая дружбаВпервые о договоре между Украиной и Британией на следующие сто лет в начале этого года объявил премьер-министр Риши Сунак, выступая в Киеве в Верховной Раде.Теперь Кэмерон положил старт конкретному обсуждению этого договора на встрече с президентом Владимиром Зеленским.Подробностей об этом соглашении пока немного.Диппредставительство подчеркнуло, что данный договор представляет собой абсолютно новое соглашение, которое позволит укрепить отношения двух стран.Деньги и оружие для УкраиныПомимо столетнего договора, Кэмерон в очередной раз заверил киевский режим в полной и безусловной поддержке со стороны Лондона.Глава британской дипломатии назвал российско-украинский конфликт "вызовом для всего нашего поколения".Высказался министр и о возможности Украины атаковать территорию России, однако эта реплика стала причиной небольшого казуса.Так, агентство Reuters опубликовало эту новость с цитатой Кэмерона о том, что Украина "имеет право" атаковать предоставленным ей Великобританией оружием территорию РФ, однако вскоре удалило материал. Через какое-то время его переопубликовали снова без значимых изменений.По словам Кэмерона, Лондон будет выделять Киеву ежегодно по 3 млрд фунтов "столько, сколько необходимо"."Правь, Британия, морями"Украинские СМИ верещат от радости, смакуя новости о столетнем договоре с Британией. В этом пропагандистском белом шуме неизбежно тонет главное – что конкретно подразумевает это соглашение и на какую кабалу на ближайший век обрекает себя Киев.В том, что Украину окончательно фиксируют в позе беспрекословного подчинения, сомневаться вряд ли приходится. Вся эта демагогия про взаимовыгодное сотрудничество в науке и образовании призвана прикрыть истинный смысл этого договора.Каким он может быть? Скорее всего, в документе (прямым текстом или же в каких-нибудь протоколах к нему) будут закреплены британские интересы в Черном море со всеми работающими там украинскими портами, а также контроль (хотя бы и частичный) над украинской экономикой.В любом случае, столетний договор с Лондоном – это гарантия Зеленского и его режима на верность антироссийскому курсу, который все с большим ожесточением в последнее время проводит Британия.Британия и Центральная АзияОдной Украиной русофобская многовекторность Британии, разумеется, не ограничивается. Игра идет сразу по нескольким направлениям.Недавно министр иностранных дел Кэмерон совершил турне по Центральной Азии, в ходе которого он посетил пятерку бывших советских республик – Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.Своей цели высокопоставленный визитер не скрывал – это регион, где активно действуют РФ и Китай, пора и Британии потягаться там за влияние и потеснить конкурентов."Мы живем в соревнующемся, конкурентном мире. Если вы хотите защищать и продвигать британские интересы, вам надо выбраться за пределы своей страны и конкурировать. Центральная Азия находится в эпицентре некоторых крупнейших проблем, которые стоят перед нами, и для Великобритании и региона жизненно важно, чтобы мы способствовали его будущему процветанию", - сказал Кэмерон.Очаг нестабильностиСейчас США уступают лидирующие позиции Великобритании, которая становится основной движущей антироссийской силой в Центральной Азии, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.По его словам, продвигать свои интересы в этом регионе Лондон будет через так называемую мягкую силу: активизация британских неправительственных организаций, работа через СМИ и пропаганду. Кроме того, наблюдаются попытки зайти в регион при помощи британских ЧВК, которые не прочь обустроить в этих странах свои базы.Для Великобритании, отметил он, предпочтительнее не такой фронт, а создание очага нестабильности, на нормализацию которого России придется тратить ресурсы, отвлекаясь от украинской проблематики.Подрыв изнутриКроме продвижения антироссийской линии на внешнем контуре, британцы не будут забывать про работу и внутри РФ. Идеологи британской экспансии не скрывают, что цель дестабилизации в России с перспективой смены там власти не ушла из повестки дня.В издании Foreign Affairs недавно была опубликована статья Джека Уотлинга - старшего научного сотрудника по сухопутным военным операциям в Королевском объединенном институте оборонных исследований. В этом материале он напомнил британским властям о необходимости проведения "информационный операций" против российского руководства.Автор полагает, что РФ и Запад не намерены входить в прямую конфронтацию друг с другом, поэтому можно не бояться эскалации и попробовать "качнуть" внутриполитическую ситуацию в России.

https://ukraina.ru/20240415/1054516633.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, великобритания, россия, украина, центральная азия, кэмерон