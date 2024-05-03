Британия готовит Украине сто лет рабства, а России - "агрессивные информационные операции" - 03.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240503/1054884236.html
Британия готовит Украине сто лет рабства, а России - "агрессивные информационные операции"
Британия готовит Украине сто лет рабства, а России - "агрессивные информационные операции" - 03.05.2024 Украина.ру
Британия готовит Украине сто лет рабства, а России - "агрессивные информационные операции"
Великобритания все активнее обозначает свои интересы на постсоветском пространстве: вскоре после поездки по странам Центральной Азии глава британского МИД Дэвид Кэмерон прибыл на Украину, где начал переговоры о ни много ни мало столетнем партнерстве Лондона и Киева
2024-05-03T17:18
2024-05-03T17:21
эксклюзив
великобритания
россия
украина
центральная азия
кэмерон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/14/1048130628_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_72a5f73b7c4a419b894af4632f27a330.jpg.webp
Вековая дружбаВпервые о договоре между Украиной и Британией на следующие сто лет в начале этого года объявил премьер-министр Риши Сунак, выступая в Киеве в Верховной Раде.Теперь Кэмерон положил старт конкретному обсуждению этого договора на встрече с президентом Владимиром Зеленским.Подробностей об этом соглашении пока немного.Диппредставительство подчеркнуло, что данный договор представляет собой абсолютно новое соглашение, которое позволит укрепить отношения двух стран.Деньги и оружие для УкраиныПомимо столетнего договора, Кэмерон в очередной раз заверил киевский режим в полной и безусловной поддержке со стороны Лондона.Глава британской дипломатии назвал российско-украинский конфликт "вызовом для всего нашего поколения".Высказался министр и о возможности Украины атаковать территорию России, однако эта реплика стала причиной небольшого казуса.Так, агентство Reuters опубликовало эту новость с цитатой Кэмерона о том, что Украина "имеет право" атаковать предоставленным ей Великобританией оружием территорию РФ, однако вскоре удалило материал. Через какое-то время его переопубликовали снова без значимых изменений.По словам Кэмерона, Лондон будет выделять Киеву ежегодно по 3 млрд фунтов "столько, сколько необходимо"."Правь, Британия, морями"Украинские СМИ верещат от радости, смакуя новости о столетнем договоре с Британией. В этом пропагандистском белом шуме неизбежно тонет главное – что конкретно подразумевает это соглашение и на какую кабалу на ближайший век обрекает себя Киев.В том, что Украину окончательно фиксируют в позе беспрекословного подчинения, сомневаться вряд ли приходится. Вся эта демагогия про взаимовыгодное сотрудничество в науке и образовании призвана прикрыть истинный смысл этого договора.Каким он может быть? Скорее всего, в документе (прямым текстом или же в каких-нибудь протоколах к нему) будут закреплены британские интересы в Черном море со всеми работающими там украинскими портами, а также контроль (хотя бы и частичный) над украинской экономикой.В любом случае, столетний договор с Лондоном – это гарантия Зеленского и его режима на верность антироссийскому курсу, который все с большим ожесточением в последнее время проводит Британия.Британия и Центральная АзияОдной Украиной русофобская многовекторность Британии, разумеется, не ограничивается. Игра идет сразу по нескольким направлениям.Недавно министр иностранных дел Кэмерон совершил турне по Центральной Азии, в ходе которого он посетил пятерку бывших советских республик – Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.Своей цели высокопоставленный визитер не скрывал – это регион, где активно действуют РФ и Китай, пора и Британии потягаться там за влияние и потеснить конкурентов."Мы живем в соревнующемся, конкурентном мире. Если вы хотите защищать и продвигать британские интересы, вам надо выбраться за пределы своей страны и конкурировать. Центральная Азия находится в эпицентре некоторых крупнейших проблем, которые стоят перед нами, и для Великобритании и региона жизненно важно, чтобы мы способствовали его будущему процветанию", - сказал Кэмерон.Очаг нестабильностиСейчас США уступают лидирующие позиции Великобритании, которая становится основной движущей антироссийской силой в Центральной Азии, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.По его словам, продвигать свои интересы в этом регионе Лондон будет через так называемую мягкую силу: активизация британских неправительственных организаций, работа через СМИ и пропаганду. Кроме того, наблюдаются попытки зайти в регион при помощи британских ЧВК, которые не прочь обустроить в этих странах свои базы.Для Великобритании, отметил он, предпочтительнее не такой фронт, а создание очага нестабильности, на нормализацию которого России придется тратить ресурсы, отвлекаясь от украинской проблематики.Подрыв изнутриКроме продвижения антироссийской линии на внешнем контуре, британцы не будут забывать про работу и внутри РФ. Идеологи британской экспансии не скрывают, что цель дестабилизации в России с перспективой смены там власти не ушла из повестки дня.В издании Foreign Affairs недавно была опубликована статья Джека Уотлинга - старшего научного сотрудника по сухопутным военным операциям в Королевском объединенном институте оборонных исследований. В этом материале он напомнил британским властям о необходимости проведения "информационный операций" против российского руководства.Автор полагает, что РФ и Запад не намерены входить в прямую конфронтацию друг с другом, поэтому можно не бояться эскалации и попробовать "качнуть" внутриполитическую ситуацию в России.
https://ukraina.ru/20240415/1054516633.html
великобритания
россия
украина
центральная азия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/14/1048130628_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ede643bd9bcad9eda57b199c6b6f122e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великобритания, россия, украина, центральная азия, кэмерон
Эксклюзив, Великобритания, Россия, Украина, Центральная Азия, Кэмерон

Британия готовит Украине сто лет рабства, а России - "агрессивные информационные операции"

17:18 03.05.2024 (обновлено: 17:21 03.05.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Великобритания все активнее обозначает свои интересы на постсоветском пространстве: вскоре после поездки по странам Центральной Азии глава британского МИД Дэвид Кэмерон прибыл на Украину, где начал переговоры о ни много ни мало столетнем партнерстве Лондона и Киева
Вековая дружба
Впервые о договоре между Украиной и Британией на следующие сто лет в начале этого года объявил премьер-министр Риши Сунак, выступая в Киеве в Верховной Раде.
Теперь Кэмерон положил старт конкретному обсуждению этого договора на встрече с президентом Владимиром Зеленским.
Подробностей об этом соглашении пока немного.
"Министр начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве – новом соглашении, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многого другого", - говорится в сообщении британского посольства по поводу визита Кэмерона.
Диппредставительство подчеркнуло, что данный договор представляет собой абсолютно новое соглашение, которое позволит укрепить отношения двух стран.
Деньги и оружие для Украины
Помимо столетнего договора, Кэмерон в очередной раз заверил киевский режим в полной и безусловной поддержке со стороны Лондона.
Глава британской дипломатии назвал российско-украинский конфликт "вызовом для всего нашего поколения".
Высказался министр и о возможности Украины атаковать территорию России, однако эта реплика стала причиной небольшого казуса.
Так, агентство Reuters опубликовало эту новость с цитатой Кэмерона о том, что Украина "имеет право" атаковать предоставленным ей Великобританией оружием территорию РФ, однако вскоре удалило материал. Через какое-то время его переопубликовали снова без значимых изменений.
По словам Кэмерона, Лондон будет выделять Киеву ежегодно по 3 млрд фунтов "столько, сколько необходимо".
"Правь, Британия, морями"
Украинские СМИ верещат от радости, смакуя новости о столетнем договоре с Британией. В этом пропагандистском белом шуме неизбежно тонет главное – что конкретно подразумевает это соглашение и на какую кабалу на ближайший век обрекает себя Киев.
В том, что Украину окончательно фиксируют в позе беспрекословного подчинения, сомневаться вряд ли приходится. Вся эта демагогия про взаимовыгодное сотрудничество в науке и образовании призвана прикрыть истинный смысл этого договора.
Республика Руанда
15 апреля, 15:09
Кошмар Руанды. Отправят ли на Украину мигрантов из Британии?Проблема массового притока нелегальных мигрантов является одним из главных политических вызовов кабинету британских консерваторов – потому что они неоднократно обещали упорядочить въезд иностранцев на территорию Соединённого Королевства
Каким он может быть? Скорее всего, в документе (прямым текстом или же в каких-нибудь протоколах к нему) будут закреплены британские интересы в Черном море со всеми работающими там украинскими портами, а также контроль (хотя бы и частичный) над украинской экономикой.
В любом случае, столетний договор с Лондоном – это гарантия Зеленского и его режима на верность антироссийскому курсу, который все с большим ожесточением в последнее время проводит Британия.
Британия и Центральная Азия
Одной Украиной русофобская многовекторность Британии, разумеется, не ограничивается. Игра идет сразу по нескольким направлениям.
Недавно министр иностранных дел Кэмерон совершил турне по Центральной Азии, в ходе которого он посетил пятерку бывших советских республик – Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.
Своей цели высокопоставленный визитер не скрывал – это регион, где активно действуют РФ и Китай, пора и Британии потягаться там за влияние и потеснить конкурентов.
"Мы живем в соревнующемся, конкурентном мире. Если вы хотите защищать и продвигать британские интересы, вам надо выбраться за пределы своей страны и конкурировать. Центральная Азия находится в эпицентре некоторых крупнейших проблем, которые стоят перед нами, и для Великобритании и региона жизненно важно, чтобы мы способствовали его будущему процветанию", - сказал Кэмерон.
Очаг нестабильности
Сейчас США уступают лидирующие позиции Великобритании, которая становится основной движущей антироссийской силой в Центральной Азии, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
По его словам, продвигать свои интересы в этом регионе Лондон будет через так называемую мягкую силу: активизация британских неправительственных организаций, работа через СМИ и пропаганду. Кроме того, наблюдаются попытки зайти в регион при помощи британских ЧВК, которые не прочь обустроить в этих странах свои базы.
"Тем не менее, к сожалению, Великобритания будет пытаться дестабилизировать обстановку, провоцировать межэтнические конфликты, возможно перевороты. Главная цель Запада, в том числе Великобритании и США, в Центральной Азии — создание нового антироссийского фронта", - сказал Мендкович.
Для Великобритании, отметил он, предпочтительнее не такой фронт, а создание очага нестабильности, на нормализацию которого России придется тратить ресурсы, отвлекаясь от украинской проблематики.
Подрыв изнутри
Кроме продвижения антироссийской линии на внешнем контуре, британцы не будут забывать про работу и внутри РФ. Идеологи британской экспансии не скрывают, что цель дестабилизации в России с перспективой смены там власти не ушла из повестки дня.
В издании Foreign Affairs недавно была опубликована статья Джека Уотлинга - старшего научного сотрудника по сухопутным военным операциям в Королевском объединенном институте оборонных исследований. В этом материале он напомнил британским властям о необходимости проведения "информационный операций" против российского руководства.
"Хотя российская общественность в основном поддерживает СВО, существует глубокое недовольство российским правительством, которое можно использовать. До сих пор западные власти не проводили агрессивных информационных операций против российского правительства, отчасти потому, что они воспринимаются как эскалационные, а отчасти потому, что от них не ожидается немедленного эффекта", - написал Уотлинг.
Автор полагает, что РФ и Запад не намерены входить в прямую конфронтацию друг с другом, поэтому можно не бояться эскалации и попробовать "качнуть" внутриполитическую ситуацию в России.
 
ЭксклюзивВеликобританияРоссияУкраинаЦентральная АзияКэмерон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:53Захарова напомнила, как нацбатальоны истребили десятки украинцев за празднование Дня Победы
17:26Италия передаст Украине одну систему ПВО
17:18Британия готовит Украине сто лет рабства, а России - "агрессивные информационные операции"
17:11Newsweek обратились в МИД Украины с вопросом, а те признались в теракте на Крымском мосту
17:04В Латвии за возложение цветов к советскому памятнику жителю грозит до 5 лет тюрьмы
17:02Почему руководство ГУР не верит в военную победу Украины
16:44Украина отходит для Байдена на второй план? Не всё так однозначно
16:34Немцы осуждают Россию за кибератаки и просят остановиться
16:02Как ВСУ пытаются форсировать Днепр и захватить Крым и где будет прорыв обороны – полковник Киселёв
16:00Разведчик Голос
16:00Иван Лошкарев: Пока Кэмерон угрожает России ракетными ударами, Украина превращается в Южный Судан
15:46ВИЧ, туберкулёз, рак и беременность: Минобороны Украины приглашает всех на службу
15:29"Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о Taurus
15:02Шойгу объяснил, для чего Киев ужесточил мобилизацию
14:39Американский генерал назвал Путина самым опытным политиком в мире
13:30ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения - Шойгу
13:15С прицелом на Калининград: почему в НАТО заговорили о "гибридных операциях" России
13:07"Опасная тенденция": Кремль следит за высказываниями Макрона об отправке войск на Украину
13:01Ликвидация агента, "Азов"* без оружия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 мая
12:52Медведев с иронией рассказал о тройной пользе от швейцарской "мирной конференции"
Лента новостейМолния