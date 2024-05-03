Британия готовит Украине сто лет рабства, а России - "агрессивные информационные операции"
17:18 03.05.2024 (обновлено: 17:21 03.05.2024)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Великобритания все активнее обозначает свои интересы на постсоветском пространстве: вскоре после поездки по странам Центральной Азии глава британского МИД Дэвид Кэмерон прибыл на Украину, где начал переговоры о ни много ни мало столетнем партнерстве Лондона и Киева
Вековая дружба
Впервые о договоре между Украиной и Британией на следующие сто лет в начале этого года объявил премьер-министр Риши Сунак, выступая в Киеве в Верховной Раде.
Теперь Кэмерон положил старт конкретному обсуждению этого договора на встрече с президентом Владимиром Зеленским.
Подробностей об этом соглашении пока немного.
"Министр начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве – новом соглашении, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многого другого", - говорится в сообщении британского посольства по поводу визита Кэмерона.
Диппредставительство подчеркнуло, что данный договор представляет собой абсолютно новое соглашение, которое позволит укрепить отношения двух стран.
Деньги и оружие для Украины
Помимо столетнего договора, Кэмерон в очередной раз заверил киевский режим в полной и безусловной поддержке со стороны Лондона.
Глава британской дипломатии назвал российско-украинский конфликт "вызовом для всего нашего поколения".
Высказался министр и о возможности Украины атаковать территорию России, однако эта реплика стала причиной небольшого казуса.
Так, агентство Reuters опубликовало эту новость с цитатой Кэмерона о том, что Украина "имеет право" атаковать предоставленным ей Великобританией оружием территорию РФ, однако вскоре удалило материал. Через какое-то время его переопубликовали снова без значимых изменений.
По словам Кэмерона, Лондон будет выделять Киеву ежегодно по 3 млрд фунтов "столько, сколько необходимо".
"Правь, Британия, морями"
Украинские СМИ верещат от радости, смакуя новости о столетнем договоре с Британией. В этом пропагандистском белом шуме неизбежно тонет главное – что конкретно подразумевает это соглашение и на какую кабалу на ближайший век обрекает себя Киев.
В том, что Украину окончательно фиксируют в позе беспрекословного подчинения, сомневаться вряд ли приходится. Вся эта демагогия про взаимовыгодное сотрудничество в науке и образовании призвана прикрыть истинный смысл этого договора.
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Каким он может быть? Скорее всего, в документе (прямым текстом или же в каких-нибудь протоколах к нему) будут закреплены британские интересы в Черном море со всеми работающими там украинскими портами, а также контроль (хотя бы и частичный) над украинской экономикой.
В любом случае, столетний договор с Лондоном – это гарантия Зеленского и его режима на верность антироссийскому курсу, который все с большим ожесточением в последнее время проводит Британия.
Британия и Центральная Азия
Одной Украиной русофобская многовекторность Британии, разумеется, не ограничивается. Игра идет сразу по нескольким направлениям.
Недавно министр иностранных дел Кэмерон совершил турне по Центральной Азии, в ходе которого он посетил пятерку бывших советских республик – Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.
Своей цели высокопоставленный визитер не скрывал – это регион, где активно действуют РФ и Китай, пора и Британии потягаться там за влияние и потеснить конкурентов.
"Мы живем в соревнующемся, конкурентном мире. Если вы хотите защищать и продвигать британские интересы, вам надо выбраться за пределы своей страны и конкурировать. Центральная Азия находится в эпицентре некоторых крупнейших проблем, которые стоят перед нами, и для Великобритании и региона жизненно важно, чтобы мы способствовали его будущему процветанию", - сказал Кэмерон.
Очаг нестабильности
Сейчас США уступают лидирующие позиции Великобритании, которая становится основной движущей антироссийской силой в Центральной Азии, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
По его словам, продвигать свои интересы в этом регионе Лондон будет через так называемую мягкую силу: активизация британских неправительственных организаций, работа через СМИ и пропаганду. Кроме того, наблюдаются попытки зайти в регион при помощи британских ЧВК, которые не прочь обустроить в этих странах свои базы.
"Тем не менее, к сожалению, Великобритания будет пытаться дестабилизировать обстановку, провоцировать межэтнические конфликты, возможно перевороты. Главная цель Запада, в том числе Великобритании и США, в Центральной Азии — создание нового антироссийского фронта", - сказал Мендкович.
Для Великобритании, отметил он, предпочтительнее не такой фронт, а создание очага нестабильности, на нормализацию которого России придется тратить ресурсы, отвлекаясь от украинской проблематики.
Подрыв изнутри
Кроме продвижения антироссийской линии на внешнем контуре, британцы не будут забывать про работу и внутри РФ. Идеологи британской экспансии не скрывают, что цель дестабилизации в России с перспективой смены там власти не ушла из повестки дня.
В издании Foreign Affairs недавно была опубликована статья Джека Уотлинга - старшего научного сотрудника по сухопутным военным операциям в Королевском объединенном институте оборонных исследований. В этом материале он напомнил британским властям о необходимости проведения "информационный операций" против российского руководства.
"Хотя российская общественность в основном поддерживает СВО, существует глубокое недовольство российским правительством, которое можно использовать. До сих пор западные власти не проводили агрессивных информационных операций против российского правительства, отчасти потому, что они воспринимаются как эскалационные, а отчасти потому, что от них не ожидается немедленного эффекта", - написал Уотлинг.
Автор полагает, что РФ и Запад не намерены входить в прямую конфронтацию друг с другом, поэтому можно не бояться эскалации и попробовать "качнуть" внутриполитическую ситуацию в России.